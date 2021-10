El Gobierno dicta un solo día de teletrabajo para sus empleados

El Gobierno canario quiere seguir la estela del Ejecutivo estatal y plantea a sus empleados públicos retomar el trabajo presencial y que el teletrabajo se reduzca a un solo día a la semana a partir del 1 de noviembre. La propuesta se llevará el lunes a la mesa de negociación entre el Ejecutivo y los sindicatos y todo apunta a que terminará como en el ámbito de la Administración General del Estado, es decir, que la medida se aplicará con la oposición de las centrales sindicales. En el caso de Canarias, hay una mesa de trabajo específica para negociar la implantación del teletrabajo en la Administración autonómica tras la pandemia y esta comisión no ha terminado aún sus debates, por lo que los representantes sindicales no ven «coherente» que se pretenda aplicar esta medida antes de que la mesa concrete una propuesta.

Una resolución firmada por la directora general de Función Pública, Montserrat García, argumenta que «a la luz de la mejora de la situación sanitaria por la disminución de la incidencia de la Covid-19, se hace necesario continuar avanzando hacia una mayor presencialidad del personal que presta sus servicios en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias». La resolución establece que «el número máximo de jornadas en forma no presencial que podrá autorizarse será de 1 día a la semana. Excepcionalmente se podrá autorizar un número mayor de días, producto, entre otras razones, a la dificultad en la organización de turnos de trabajo entre el personal de cada unidad o centro de trabajo en consideración a las limitaciones físicas de los espacios compartidos de trabajo a la hora de garantizar el distanciamiento de seguridad entre el personal y la ciudadanía y su debida ventilación».

La medida entra en vigor en noviembre, aunque se lleva a negociación la próxima semana

Las únicas salvedades que establece Función Pública y que pueden acogerse a la modalidad telemática para desarrollar su labor son las personas especialmente sensibles por inmunodeficiencia o en tratamiento por cáncer, o los que se así se determinen por la autoridad sanitaria. Asimismo se exceptúan los empleados que estén en cuarentena obligatoria o que lo estén menores o dependientes a su cargo.

Función Pública establece como fecha de aplicación de esta resolución a partir del 1 de noviembre. La decisión de la Consejería que encabeza Julio Pérez coge por sorpresa a los sindicatos ya que hace algunas semanas se puso en marcha, en el marco de la mesa general de negociación de los empleados públicos, una comisión específica para regular el trabajo a distancia en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Esta comisión no ha cerrado aún un documento definitivo, por lo que ha causado cierta perplejidad que ahora se haga lo mismo que la Administración del Estado y se imponga un solo día de teletrabajo.

Las centrales sindicales mayoritarias trabajan en la línea de implantar un modelo mixto similar al que entró en vigor cuando se inició la pandemia el año pasado. Hasta ahora el sistema que se está aplicando es el de tres días a la semana en modalidad telemática y dos presencial, aunque se trata de un sistema flexible en función del departamento y las características de los puestos de trabajo. Aunque en Educación y Sanidad el teletrabajo no es aplicable por la mayoría de los empleados públicos, la resolución establece que «mientras no se dicte resolución expresa en estos sectores, el presente acto tiene vocación general, sirviendo de criterio a tener en cuenta en su aplicación supletoria, siempre que no vaya en contra del régimen sectorial en el que se pretenda su aplicación». Estos sectores son Policía Canaria, Administración de Justicia, personal docente no universitario y trabajadores sanitarios del Servicio Canario de Salud.

Malestar de los sindicatos porque la comisión para regular el teletrabajo no ha terminado aún

La resolución de la Administración autonómica es prácticamente copiada de la decisión adoptada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para sus empleados, que desde el 1 de octubre están yendo a las oficinas cuatro días a la semana y solo un día en teletrabajo. Los sindicatos representados en el ámbito de la Administración del Estado se opusieron a la decisión del Gobierno porque, entre otras cosas, dejaba sin efectos los acuerdos a los que se había llegado con el anterior ministro del ramo, Miquel Iceta. No obstante, el actual equipo del Ministerio, que encabeza María Jesús Montero, se muestra abierto a negociar esta medida hasta que se acuerde un decreto en la línea de lo que se firmó en abril con los sindicatos para que los empleados públicos estatales puedan teletrabajar tres días a la semana de manera telemática y dos en modo presencial.

En la resolución también se recoge que «la modalidad no presencial parcial de prestación de servicios podrá ser reversible por razones de carácter organizativo y de necesidades del servicio». Asimismo «derivado de necesidades en la atención del servicio, el personal que resulte autorizado a trabajar en la modalidad no presencial deberá estar permanentemente localizado telefónicamente los días en que la prestación de servicios sea no presencial y en la parte fija del horario, pudiendo ser requerido por su superior jerárquico para reuniones virtuales o presenciales en cualquier momento en ese espacio de tiempo», lo que deja también la modalidad telemática sujeta al albur de lo que decida en cada momento el responsable del servicio.