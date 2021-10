NC apela a los ‘conflictos’ del REF y el plátano para negociar los Presupuestos

El diputado en el Congreso de NC, Pedro Quevedo, se remitió ayer a los recientes conflictos con el Gobierno central y con el PSOE sobre la fiscalidad de las producciones audiovisuales en Canarias, y sobre el reconocimiento a la singularidad del plátano en la Ley de Cadena Alimentaria, en los que la formación nacionalista combatió las iniciales posiciones gubernamentales, para plantear las bases de la negociación de los Presupuestos estatales del próximo año, cuyo proyecto aprobará hoy un Consejo de Ministros extraordinario y que se remitirá a la Cámara baja la próxima semana.

En una breve reunión telemática con el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, y con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, el diputado de NC trasladó las posiciones de partida de su formación sobre la premisa de que su apoyo al proyecto presupuestario no está garantizado de antemano, y que dependerá de que el mismo recoja adecuadamente todos los compromisos en materia de inversión y de compensaciones a la lejanía y la insularidad contemplados en la agenda canaria pactada con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

«No estamos planteando enmiendas a la totalidad en este contexto, pero sí confiamos en que se resuelvan las cuestiones. Y les he recordado que los desacuerdos que hemos mantenido sobre el REF del cine y sobre el plátano son claros ejemplos de que vamos a ser exigentes en el cumplimiento de los compromisos», afirmó el diputado sobre el acuerdo alcanzado el martes por PSOE y Unidas Podemos para las cuentas estatales de 2022. Los partidos del Gobierno buscan ahora la mayoría de la Cámara y abren negociaciones con los partidos afines.

Quevedo, como ya hiciera el pasado día 22 en un primer contacto sobre los Presupuestos con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puso el foco en la necesidad de que las nuevas cuentas respeten el REF en todos sus términos, tanto en relación a la inversión en las Islas equivalente a la media nacional, como en la dotación de las materias con reflejo presupuestario contempladas en el nuevo Estatuto de Autonomía.

Los nacionalistas aprietan ante la posibilidad de que sean las últimas cuentas de Sánchez

«Les he puesto sobre la mesa los desacuerdos que hemos tenido para hacerles ver que estamos en un escenario de interlocución y entendimiento porque creemos que es bueno y lo que más interesa a Canarias, pero que vamos a mantener nuestras posiciones con rigor, responsabilidad y exigencia, y que que si los Presupuestos contemplan los compromisos y hay acuerdo, perfecto, pero que en caso contrario ejerceremos nuestro trabajo de forma crítica. Eso ya lo tienen claro», afirmó el diputado tras la reunión de ayer.

Insistió ante Bolaños y Simancas en que «lo que ha ocurrido con el plátano no es un buen precedente», y asegura que los dos representantes socialistas reconocieron que «en eso finalmente se entendió» la posición del sector y la enmienda de NC, aclarando que el PSOE votó «por error» en contra de la misma en la Comisión de Agricultura del Congreso, pero sobre la que se expresó finalmente su apoyo y que se respetará durante la tramitación del proyecto de ley en el Senado.

Sostiene el diputado nacionalista que «lo que estamos planteando para los nuevos Presupuestos es de una seriedad manifiesta y no planteamos grandes novedades que no sea cumplir con los temas pendientes y los temas históricos». Quevedo se se refirió también ante sus interlocutores al otro asunto que ha provocado enfrentamiento entre el PSOE y NC, el del recorte del REF en relación con la fiscalidad del cine hecho en el Archipiélago, como ejemplo de «incumplimiento que no vamos a tolerar». «No vamos a permitir que se nos acuse de ser los primeros que ayudemos a incumplir con el REF. Los líos estos que hemos tenido previos a los Presupuestos han sido un buen ensayo para esta negociación y creo que el Gobierno lo va a tener en cuenta», afirmó el diputado nacionalista. «Esto nos va a servir para que todos nos entendamos mejor», insistió.

Convenio de carreteras

Otro de los temas que Quevedo ha señalado como punto caliente de las negociaciones es el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el convenio de carreteras y el pago de los 407 millones de deuda pactado ya políticamente hace mese entre ambos Ejecutivos pero pendiente de que el Ministerio de Hacienda lo desbloquee. «Tenemos una cuestión pendiente importante con el cumplimiento de la sentencia sobre carreteras que no han sabido resolver y que hay que resolver ya, porque es un asunto que ya huele que apesta», remarcó.

«No planteamos nada que no sea cumplir con los temas pendientes», apunta el diputado

Como fondo político de esta negociación, Quevedo insistió ayer en la hipótesis de NC de que los Presupuestos de 2022 serán muy probablemente los últimos de la legislatura, y que ello obligaría a contemplar la ficha financiera de las Islas con una visión más a largo plazo para garantizar que se cumplan los compromisos de la agenda canaria. «Les he trasladado que nosotros tenemos la sensación de que no habrá más presupuestos esta legislatura, y es muy importante que las cosas queden perfectamente encaminadas ante esa hipótesis», explicó el diputado.

Quevedo mencionó además el hecho de que la negociación y tramitación de los Presupuestos de 2022 vaya a coincidir con la aprobación de medidas de ayuda a La Palma por la crisis volcánica, considerando en este sentido que «este hubiese sido un tema adicional de negociación, pero entendemos que en eso el Gobierno está echando el resto y asume que se necesitarán más ayudas de las que se han aprobado hasta ahora».