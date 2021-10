El control de los alquileres afecta al sustento de 52.000 familias canarias

Seis de cada diez isleños que declaran ingresos por alquiler de viviendas son rentas medias-bajas

En Canarias hay 82.295 contribuyentes que declaran ingresos por el arrendamiento de viviendas. Hasta 51.821, es decir, un 63% –63 de cada cien y más de seis de cada diez–, se ubican entre las rentas medias-bajas. La estadística oficial demuestra así que ni los ricos –con ingresos de más de 60.000 euros al año– ni los muy ricos –más de 150.000– son los principales arrendadores de casas o pisos en el Archipiélago. Apenas hay en las Islas 7.432 contribuyentes que ganan cada año más de 60.000 euros y que declaran ingresos por el alquiler de viviendas. Pero la ley de PSOE y Podemos –que está por ver cuándo entrará en vigor, si es que lo hace– no distingue entre propietarios de rentas altas y propietarios de rentas medias o bajas, con lo que la congelación de precios en una determinada localidad afectará por igual a quienes los ingresos por el alquiler les resultan imprescindibles para vivir y a quienes les resultan un mero complemento.

La Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi) mostró ayer su preocupación por la buena acogida que la ley ha tenido en la Comunidad Autónoma, al menos en el Ejecutivo regional. La Acegi insistió en lo que ponen de manifiesto los datos de la Agencia Tributaria, esto es, que «la mayoría del parque inmobiliario está en manos de esos pequeños propietarios y no de grandes tenedores, como se ha hecho ver hasta ahora». La patronal del sector inmobiliario recordó que hay ejemplos, como los de Berlín o París –también el más cercano de Cataluña, aunque la Acegi no lo citara–, de normativas de este tipo que han sido «rotundos fracasos». No solo no sirvieron para bajar los alquileres, sino que dieron lugar a una reducción de la oferta formal y al crecimiento de la economía sumergida, ya que muchos propietarios no renuncian sin más a obtener por su propiedad lo que podrían obtener sin un mercado intervenido, de modo que la arriendan en negro. Frente a la ley estatal –los Gobiernos autonómicos del PP ya han dicho que no la aplicarán–, la Acegi apuesta por dar «ventajas fiscales al pequeño propietario que ha ahorrado toda su vida para tener una segunda residencia que poner en alquiler».

Con la ley de PSOE y Podemos, no podrían subir el precio si su casa o piso estuviera en zona ‘tensionada’

La nueva normativa se anuncia, además, cuando los arrendamientos están por debajo de los máximos históricos en todos los municipios. En la provincia de Las Palmas, los precios han caído en porcentajes que oscilan entre el 15,6% de Antigua y el 1,3% de San Bartolomé. En la demarcación de Santa Cruz de Tenerife, las bajadas se mueven entre el 18,6% de Guía de Isora y el 0,3% de El Rosario.