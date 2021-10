Torres: «El PSOE debe consolidar su gestión para seguir en el Gobierno»

El presidente del Gobierno canario agradeció a los militantes y dirigentes del partido el respaldo que ha recibido para seguir al frente del partido, de tal forma que al ser el único candidato no se celebrarán primarias. Torres acudirá este fin de semana al 40 Congreso federal del PSOE como secretario general ya ratificado, así como al 14 Congreso regional que se celebrará en noviembre, una cita en la que solo queda elegir a la nueva Ejecutiva que llevará las riendas del partido durante los próximos cuatro años.

«Debemos afrontar las adversidades desde nuestro ideario de justicia social», resalta

Torres recordó ayer las primarias en las que fue elegido secretario general. En aquel proceso, celebrado en 2017, se midió a Patricia Hernández y Juan Fernando López Aguilar, alzándose con la victoria. Dos años después lanzó su candidatura a la Presidencia del Gobierno y, tras ganar la cita electoral, logró articular un pacto a cuatro que desbancó a Coalición Canaria después de 26 años consecutivos en el poder autonómico. En este sentido, indicó que tras las primarias de hace cuatro años «hicimos un ejercicio de responsabilidad y generosidad por parte de todos y ahora somos un equipo y cada uno tiene sus responsabilidades».

«En estos momentos estamos ayudando a transformar Canarias desde el Gobierno y desde la Presidencia, que no teníamos desde hacía 26 años, el PSOE tiene el mayor número de ayuntamientos, gobernamos en la mayoría de los cabildos y estamos en el Gobierno, por lo que debemos consolidar ese trabajo desde la gestión».

En las actuales circunstancias «vivimos momentos difíciles y ante ellos hace falta que nos enfrentemos a las adversidades respondiendo con nuestro ideario de justicia social y la mayoría social exige que haya políticas sociales que redistribuyan la riqueza, que es lo que hacemos cuando llegamos a las administraciones públicas», añadió el secretario general socialista.

Tras ser reelegido para seguir dirigiendo el partido Torres espera estar «a la altura de aquello que me piden los militantes, haré lo que siempre he hecho, poner lo mejor de mí, todo el sudor y el esfuerzo físico y personal porque me siento honrado de que hayan querido que siga al mando de este barco que es el PSOE de Canarias», agregó.

El presidente fue el único candidato, por lo que no hará falta primarias antes del Congreso socialista

La comisión de ética y garantías de la formación socialista proclamó la reelección de Torres al frente del partido por el apoyo «abrumador» de la militancia al contar con creces con los avales necesarios para seguir en el cargo. Antes de que el dirigente socialista dijera oficialmente que volvería a presentarse ya desde distintos sectores del partido se daba por hecho que esto iba a suceder y tanto en Gran Canaria como en las distintas islas se dio el respaldo sin discusión a la continuidad de Torres. Los principales dirigentes del PSOE de Tenerife, que en 2017 votaron a favor de Patricia Hernández, han asumido el liderazgo del actual presidente del Gobierno por su gestión al frente de la pandemia y el resto de adversidades que ha tenido en estos más de dos años en el Ejecutivo.