En 2011, a comienzos de la década anterior, los ayuntamientos canarios debían a las entidades financieras la friolera de 780,34 millones de euros. Ahora, según los datos a 31 de diciembre de 2020 que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la deuda de los municipios isleños es de solo 135 millones. Ni siquiera el complicado 2020, el año I de la pandemia de coronavirus, acabó con el progresivo desendeudamiento de los consistorios de la región. De hecho, más de la mitad de las entidades locales del Archipiélago, exactamente 46 de las 88, redujeron su débito el año pasado. De esta forma, la Administración municipal se quitó de encima otros 26,9 millones de euros de su debe bancario: comenzó 2020 con 161,9 millones de deuda y lo terminó con los susodichos 135, un 16,6% menos.

Los datos del Banco de España, que es el que suministra la información al Ministerio de Hacienda, corroboran así la eficacia de las medidas de control de la deuda y el déficit públicos puestas en práctica tras el estallido de la crisis financiera a finales de 2007. Solo tres de los 88 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma –los de Gáldar, en Gran Canaria; Garachico, en Tenerife; y El Paso, en La Palma– deben hoy a la banca más dinero que al cierre de 2008, que fue el primer ejercicio del largo período de crisis financiera –se prolongó hasta 2014– y el primero del que el Gobierno central publicó los datos de la deuda pública municipio por municipio. Entonces, cuando aún eran mayoría quienes negaban la gravedad de la crisis e incluso la crisis misma, solo había cinco consistorios del Archipiélago con el endeudamiento a cero: los de Artenara y Valleseco, en Gran Canaria; los de Alajeró y Hermigua, en La Gomera; y el de Fasnia, en Tenerife. En estos momentos ya son 33 los ayuntamientos que no les deben ni un solo euro a las entidades financieras y de crédito. Casi cuatro de cada diez, exactamente un 37,5%, están libres de débito bancario para afrontar la recuperación tras lo peor de la crisis del covid.

Aunque la tendencia continúa siendo hacia el desendeudamiento, en este escenario hay algunas excepciones. Nueve ayuntamientos se apartaron el año pasado de la generalidad e incrementaron su débito. En la mayoría de los casos se trata de pequeños aumentos, como en El Rosario, Arucas, Santa Lucía de Tirajana, Santiago del Teide, Arona y El Paso. En estos seis municipios, la deuda crece en cantidades que oscilan entre los 6.000 euros de El Rosario y los 720.000 de El Paso. Más notables son las subidas en la localidad lanzaroteña de San Bartolomé, donde el debe se incrementó el año pasado en 3,36 millones de euros, y sobre todo en los dos mayores municipios de Tenerife: San Cristóbal de La Laguna, donde aumentó en poco más de 10,8 millones, y Santa Cruz, donde lo hizo en cerca de 26,7 millones de euros. Hay que puntualizar, eso sí, que ni el de La Laguna ni el de Santa Cruz están entre los consistorios más endeudados en términos per cápita.

La relación entre la deuda y el número de habitantes del municipio es el indicador clave para ver hasta qué punto la situación financiera de un ayuntamiento compromete a sus ciudadanos. En los años más duros de la crisis financiera llegó a haber entidades locales con más de mil y hasta 2.000 euros de débito per cápita. Sin embargo, hoy solamente tres tienen un debe bancario de más de 500 euros por cada uno de sus habitantes: Betancuria, en Fuerteventura, con 687 euros de deuda per cápita; y Los Silos y Buenavista, ambos en Tenerife, con 560 y 532 euros por cabeza. Se da la circunstancia de que Los Silos y Buenavista no solo son de la misma comarca, la de la Isla Baja, sino que, además, son fronterizos.

Si se toma como referencia la provincia, resulta que los ayuntamientos de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife deben casi 90,9 millones, frente a los 44,1 de los de Las Palmas. La media de la deuda per cápita municipal es en las islas orientales de 40 euros; mientras que en las occidentales llega a 89, a más del doble.