Espino se enfrenta a Cs por una donación a La Palma y arremete contra NC

La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, registro ayer una solicitud a la Mesa de la Cámara en la que solicita que a los 200.000 euros que la Cámara tiene previsto donar a La Palma, para ayudar a paliar la catástrofe generada por la crisis volcánica, se sumen otros 200.000 euros del remanente del Grupo Mixto, donde se encuentra ella sin representar a ningún partido al abandonar Ciudadanos, junto al diputado de la formación naranja Ricardo Fernández de la Puente. La iniciativa de Espino generó ayer un enfrentamiento con su excompañero de partido y de grupo. Fernández de la Puente consultó a los servicios jurídicos de la Cámara como al órgano fiscalizador, quienes le expusieron que «no es posible tal donativo puesto que la subvención con que se dota a los grupos parlamentarios es de carácter finalista y no se puede destinar al fin pretendido por el mero hecho de que una diputada tránsfuga así lo estime oportuno». De la Puente afirmó que el anuncio «teatral» de Espino en nombre del Grupo Mixto no fue acordado con él y señaló que su partido apoya a La Palma pero esta donación no se puede hacer. También se desmarcó de «las graves afirmaciones vertidas por Espino acerca de otras formaciones políticas», en concreto sobre NC y sobre el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez.