Clavijo: «En los prespuestos más expansivos, seguimos a la cola»

«Nos preocupa la ausencia de partidas concretas como el convenio de infraestructuras educativas, el de obras hidráulicas, la financiación para las universidades públicas establecidas en el REF por ser región ultraperiférica, o la de proyectos concretos a financiar en Canarias con los fondos Next Generation», afirma el dirigente nacionalistas, quien insistió en que «hay 27.000 millones de fondos europeos de gasto finalista y Canarias no sale reflejada salvo los 50 millones de un plan de infraestructuras turísticas que suplanta otro que ya había en esa materia». “Estos presupuestos no cumplen con lo esperado para Canarias, ni cubre lo que necesitamos para superar la crisis», recalcó.