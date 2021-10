Enfado empresarial por el ‘maquillaje’ de la inversión estatal para las Islas

Descontento en la patronal canaria con el «maquillaje» de la inversión prevista para el Archipiélago en los presupuestos generales del Estado. Los empresarios consideran que los fondos que las Islas reciben por su Régimen Económico y Fiscal (REF), es decir, partidas como las del plan de infraestructuras turísticas o el programa de lucha contra la pobreza, no deben tenerse en cuenta a la hora de ver si la inversión en la Comunidad Autónoma está por encima o por debajo de la media estatal. El argumento es que los fondos del REF son un mandato legal, no son cantidades que dependan de la voluntad del Ejecutivo central de turno, con lo que tampoco sirven para medir su mayor o menor grado de compromiso con Canarias. En definitiva, recuerdan desde la patronal, son dineros que están en los presupuestos estatales porque tienen que estar, por más que los incumplimientos y olvidos a lo largo de los años hayan sido constantes. Sin embargo, el malestar entre el empresariado es aún mayor en esta ocasión porque también se consideran dentro de la inversión los 200 millones que el Estado va a transferir para saldar parte de la deuda por el recorte unilateral –en tiempos del PP– del convenio de carreteras. Parte del dinero que una sentencia firme obliga a Madrid a transferir a la Comunidad Autónoma acaba computando así como inversión. «Si le quieren dar a Canarias la media de la inversión, que lo hagan, y si no, pues que no lo hagan, pero que no lo maquillen», explicó ayer el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara.