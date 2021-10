«El PSOE tendría un enorme desgaste y difícil justificación si pacta con CC»

¿Va a decirme cuál es la sorpresa que anunció en julio?

Lo que dije que iba a acontecer antes de final de año sigue siendo relevante. Estamos aún inmersos en los últimos tres meses del año, con lo que todavía hay tiempo para que se produzca. Pero el acontecer político y la realidad social, con hechos que nos desbordan, pueden cambiar mucho. La política camina a una velocidad de vértigo y siempre tienen lugar aconteceres políticos importantes y relevantes, y se producirán. Puede ser relevante, que no es el caso, la aprobación de los presupuestos generales del Estado o de los presupuestos autonómicos, y en fin, tantas otras cosas que se pueden producir.

¿Entonces la sorpresa no era que iba a pedir la salida de Román Rodríguez del Gobierno?

No está previsto, en todo caso sería una sorpresa. Entre otras razones porque el pacto de gobierno tiene solidez y no hay ninguna razón en estos momentos para predecir que ese sería el acontecer relevante antes de final de año. No no... Me refería a otras cosas. Pero no hay que dudar de la cohesión del Gobierno y de la utilidad de los cuatro socios del pacto de gobierno, y entre ellos la de Nueva Canarias y, por tanto, la de Román Rodríguez.

¿Pero nunca hubo intención de pedir la salida de Román Rodríguez?

Para nada. No hay ninguna razón. Yo sé que en política se especula mucho, pero no hay ninguna razón para que eso sea así.

¿Hay algún socio con el que no repetiría tras las próximas elecciones?

No, porque hay que tener en cuenta que en 2023 se van a dar dos bloques, y no hay otros: el bloque de centroderecha y el bloque de centroizquierda. Y en el bloque de centroizquierda indudablemente están las fuerzas políticas del pacto, no aparecerá ninguna emergente aun cuando eso sea posible. Es verdad que hay muchas quinielas, tentaciones y ofertas, pero creo firmemente que tiene coherencia el pacto progresista en esta legislatura. Algunos vaticinaban que no duraría un año, y a pesar de las adversidades ajenas al propio Gobierno se ha mantenido cohesionado. Es cierto que siempre hay reflexiones para hacer, pero eso ocurre en cualquier gobierno. No hay ninguna razón para pensar que un pacto de centroizquierda con fuerzas políticas como de las que estamos hablando no se pueda producir.

«Siempre hay reflexiones para hacer». ¿Sobre qué deben reflexionar el Gobierno de Canarias y sus socios?

Hay que tener en cuenta que cada fuerza política integrante del pacto tiene una responsabilidad en el seno del Gobierno: Turismo, Obras Públicas, Políticas Sociales o inclusive Hacienda... Bueno, la Hacienda es la de todos, y al ser de todos, siempre hemos de tener la necesidad de hablar y de acordar, porque es la fuente de la que emanan los recursos para conformar las políticas y el trabajo de cada una de las áreas. Pero siempre hay cosas que mejorar. Por ejemplo, hay una diversidad de pequeñas áreas que tiene la Agrupación Socialista Gomera en distintas consejerías, como Visocan, que es una empresa pública cuyo objeto principal es construir viviendas. Pues bueno, a mí me alegra que el Gobierno se haya dado cuenta ahora de que Visocan tiene utilidad. De hecho ya compró 18 viviendas que se entregan la semana próxima. Esta reflexión la hago para afirmar que lo deseable sería que las áreas estuvieran dentro de la misma dirección política de la consejería, porque si no, después hay determinados problemas por alguna falta de entendimiento o se puede producir alguna disfuncionalidad. O, por ejemplo, Puertos Canarios, que también pertenece a la Consejería de Obras Públicas. Si Puertos Canarios hubiera dependido del área de gobierno de Agrupación Socialista Gomera, el puerto de Agaete se hubiera concluido y el puerto de Fonsalía quizá no hubiera cogido el rumbo que ha cogido. Sería bueno que las áreas de gobierno no estuvieran en ámbitos intermedios de distintas consejerías de distintos colores políticos.

Eso ha generado algunos roces. Sin ir más lejos hubo malestar en el PSOE porque el vicepresidente Román Rodríguez avanzó la compra de las primeras viviendas para los afectados por la erupción en La Palma. Creo que es Visocan la que adquiere esas casas. ¿Hubo también malestar en la Agrupación Socialista Gomera?

A mí esas cosas no me llaman la atención... Lo que sí está claro es que no puede uno concebir que por tener el área de Hacienda ya tiene que tener acceso a cualquier anuncio de inversión de cualquier área. Cada área es responsable de lo suyo. Sanidad es responsable del ámbito sanitario, y eso no quiere decir que un líder político no pueda hablar de infraestructuras sanitarias en una reunión que mantenga en algún ámbito, pero la oferta pública a los medios de comunicación de cualquier ámbito competencial de un área le debe corresponder al responsable de esa área, pura y exclusivamente, por una cuestión de coherencia.

El pacto va a tener una prueba de fuego en la votación para tratar de renovar, por enésima vez, los órganos de gobierno de la Radiotelevisión Canaria...

... ¿Me pregunta qué va a pasar respecto de Francisco Pomares?

Adelante.

Voy a apoyarlo como lo apoyé la otra vez. No voy a variar mi posición ni un milímetro. Es más, voy a ser exigente para que los órganos de control se nombren ya, para que sean quienes tomen las decisiones en la Radiotelevisión Canaria y que no las esté tomando otro de forma individualizada y, a lo mejor, en algunos casos, interesada. Y desde luego voy a proponer a mi candidata. Si quiere serlo, porque la política parlamentaria a veces frustra a la gente, propondré a la misma. De igual manera que voy a apoyar a los candidatos sin ningún tipo de fisura. No me condiciona lo que piense un partido político respecto de una persona, porque si yo lo tengo claro, y lo tengo claro, es lo que voy a hacer.

¿Y si el PSOE mantiene su postura ante la oposición mediática que está teniendo el nombramiento de los órganos de la RTVC, cómo afectaría al pacto? ¿En qué posición quedarían los socialistas?

El PSOE no va a repetir su posición. El PSOE tendrá que ser coherente, porque de lo contrario le pasará factura... Le está pasando ya. Y si no actúa con coherencia, que yo creo que lo va a hacer del mismo modo que creo que otros partidos también lo van a hacer, sería frustrante en el ámbito parlamentario y para la política. ¿Cuántas veces van ya para lo mismo? No tiene ningún sentido. Bueno, puede tener sentido para algunos, pero desde luego para el interés público, para la coherencia parlamentaria y para la credibilidad política, no tiene ningún sentido.

¿Entonces el PSOE no va a claudicar ante la presión mediática? Lo veo muy convencido.

Pero vamos a ver, de lo que se trata es de ser coherente y de tomar decisiones equilibradas, primero pensando en el interés público y pensando también en el equilibrio en el ámbito de la cooperación con los medios de comunicación. Lo que no puede ocurrir, y entiendo que el PSOE no lo va a permitir y mucho menos apoyar, son posiciones que no van en esa dirección. La posición tiene que ser para defender el interés público, y defendiendo el interés público, establecer pautas de equilibrio para que los medios tengan una posición clara, conforme a derecho y participativa, y a partir de ahí, caprichos ninguno. Y el PSOE hará la propio, y entiendo que otros partidos también. Lo que no puede ser es que uno de los partidos mayoritarios, como es el PSOE, cambie de posición, y a lo mejor, si quisiera hacerlo en el futuro, se podría quedar sin mayoría.

Cuando se frustró la anterior votación estaba usted visiblemente molesto. ¿Si el PSOE no cambia, peligraría el pacto?

El PSOE no tiene ningún interés en crear ningún problema. Por tanto, no se va a producir ese momento, entre otras cosas porque el Partido Socialista, viendo y analizando el pasado reciente respecto de la frustración en distintas votaciones, hará lo que en derecho corresponda, y estoy seguro de que va en la dirección de una mayoría para conformar los órganos de control de la Radiotelevisión Canaria.

Entiendo que se sentiría usted traicionado si el PSOE insiste en bloquear la renovación de los órganos del ente público.

Bueno, a veces las traiciones dependen de cómo cada cual las valore y analice, pero desde luego que ese para mí sería un incumplimiento del pacto.

Por cierto, que no vuelve usted al PSOE.

Yo no he dicho que de esta agua no beberé, pero la Agrupación Socialista Gomera tiene una posición de privilegio como partido en el ámbito territorial de una isla donde prácticamente lo tiene todo: el Cabildo, cinco de seis ayuntamientos, tres de cuatro diputados, el senador... Esto nos ha permitido modificar el reglamento de la Cámara para tener grupo parlamentario propio y somos partícipes de la gobernabilidad de Canarias. Vamos a mantener nuestra posición de fortaleza y trabajo para mantener la representación parlamentaria. Esto en modo alguno quiere decir que no podamos llegar a algún acuerdo puntual con distintos partidos políticos, entre ellos el PSOE, que lo ha pedido expresamente. Incluso dije, y se le dio excesiva importancia, que la posibilidad de ir en la candidatura al Congreso con el PSOE me parecía una opción razonablemente interesante, y expliqué por qué. He sido presidente del Cabildo, diputado, senador, alcalde... No he sido diputado en el Congreso, por tanto me parece una opción, pero no por mí, en todo caso lo que quería decir es que hay vías para llegar a un entendimiento con otras fuerzas. Por lo tanto, ¿es posible? Sí. ¿Hay otras posibilidades? Seguramente.

Acaba usted con las ilusiones de quienes esperan el regreso del hijo pródigo en el próximo congreso regional.

Eso se ha insinuado en los medios, pero ni siquiera se ha hablado, por tanto no va a ser posible, no va a ser real. Insisto: la política es muy cambiante, pero el partido en que milito tiene una fortaleza que ya la quisieran para sí algunos otros partidos en alguna de las islas. Somos un partido con autonomía y con vocación de continuidad.

Antes dijo que en 2023 habrá dos bloques: centroderecha y centroizquierda. ¿No olvida la posibilidad de un nuevo pacto CC-PSOE?

Esa posibilidad no solo existe, sino que hay en el PSOE quienes lo pretenden. Otra cosa es lo que el congreso de los socialistas canarios determine. Pero es una posible realidad que tendría un enorme desgaste para el PSOE, porque después de estar diciendo que Canarias ha estado gobernada durante veintitantos años por CC, sería una contradicción que se presentaran ante los ciudadanos con aquellos que han gobernado siempre. Salvo que no le quede otra alternativa, que no lo creo. Y así todo tendría difícil justificación y habría que explicarlo muy bien a los ciudadanos. A ver qué sucede con el peso electoral de los distintos partidos, con la aparición de unos, con la desaparición de otros... En fin, esto es muy complejo, pero en cualquier caso lo veo muy complicado.