«Nueva Canarias ya no es nacionalista, solo defiende sus sillones»

El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, critica sin ambages el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esas cuentas incumplen el fuero canario y alejan al Archipiélago de la media estatal, según sostiene el también senador por la comunidad autónoma, que no ahorra en críticas contra quienes las han defendido.

¿Esperaba este proyecto de presupuestos estatales 2022?

Claro que no. Estamos muy lejos de la inversión media del Estado y nos preocupa mucho cómo queda el Impuesto de Sociedades porque no aclara las bonificaciones, sobre todo a la industria.

Vuelven las denuncias sobre incumplimientos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Es que ni siquiera se han molestado en leer el nuevo. Les habría servido para, aunque fuera, poner cien euros para banda ancha, digitalización, universidades públicas, investigación...; cubren solo el 30% para el transporte del plátano, cuando debe ser el cien por cien, y no hay una sola mención a La Palma. Da la sensación de que con los 214 millones de euros, que nadie sabe de dónde sale esa suma, han cumplido. Este presupuesto va a estar en vigor hasta 2024, va a ser el último de la legislatura; es para estar preocupado.

¿El último de la legislatura?

No creo que el último año vayan a aprobarle el presupuesto a Pedro Sánchez. No tendremos cuentas para 2023 y hasta que se constituya el nuevo gobierno, ya entrado 2024, no va a haber otras.

¿Confía en que se mejore en el trámite de enmiendas?

Dependerá de si nos llaman o no. Tenemos sobre la mesa un presupuesto que incumple el REF y el Congreso tendrá que remitirlo al Parlamento de Canarias para que desde aquí se emita el informe preceptivo ante cualquier modificación. Vamos a ver qué dice ahora Román [Rodríguez, vicepresidente del Gobierno canario y presidente de Nueva Canarias], que ha aplaudido con las orejas el proyecto. Dicho esto, claro que se puede corregir subiendo la inversión o excluyendo el REF del Impuesto de Sociedades, entre otras cuestiones. Si no lo hacen, presentaremos una enmienda a la totalidad. Nuestro fuero es intocable, por ahí no vamos a pasar.

No todo el Gobierno de Canarias ha celebrado el documento, a Casimiro Curbelo no le agrada. ¿Cree que es sintomático?

Sí. Ellos lanzaron el comunicado oficial de Moncloa con aquello de los presupuestos expansivos, históricos..., pero la realidad es que estas cuentas alejan más al Archipiélago de la media de España. Es especialmente grave cuando dicen que va a haber mayor inversión. No pueden castigar a Canarias en esa línea. Como Gobierno autonómico no puedes aplaudir, salvo que solo trates de mantenerte en el sillón; lo que conlleva tragar de todo. Casimiro Curbelo, y no solo él, también las patronales, no pueden entender, y lo dicen, que con la situación en la que estamos tengamos los mismos 30 millones para pobreza, que no estén las infraestructuras educativas ni las obras hidráulicas, que quiten cien millones de euros al Plan de Empleo Juvenil cuando les están dando un bono para ir a consumir cultura, que me parece bien, pero los jóvenes necesitan trabajo. No entiendo un análisis positivo salvo que te ciñas al argumentario del PSOE.

Sí hay una partida de 50 millones de euros para la atención a inmigrantes. ¿Ni eso puede celebrarse?

Solo para menores no acompañados. Lo interpreto como un pago para dejar a Canarias como cárcel o cementerio del Sur de Europa. No hay política migratoria seria ni para resolver el problema en origen, suena a un ahí te quedas, te doy perras y allá te las veas tú.

¿Por qué molesta tanto que la sentencia por la suspensión del convenio de carreteras compute como inversión?

Es una tomadura de pelo que ayuda a maquillar las cuentas y que han hecho suya NC y Podemos. En su día, Canarias tuvo que sacar ese dinero del gasto corriente, pero ahora solo puede utilizarlo para inversiones. El Gobierno es incapaz de ejecutar el 25% de ellas, ¿qué va a hacer con esos 200 millones? ¿Va a tener que devolverlos? Los necesitamos para empleo, sanidad o educación.

¿Cuál es su propuesta?

Lo lógico, que transfieran la suma y sea Canarias la que decida a qué deben destinarse.

¿Reflejan estos presupuestos el mayor impacto de la pandemia sufrido por Canarias?

No. El dinero se va a Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vaco, que son los que mantienen a Pedro Sánchez en Moncloa. Todos los indicadores negativos están disparados en el Archipiélago y el resultado es que estamos, con 266,9 euros por ciudadano, por debajo de la media de España, que está en torno a los 275.

¿Hubo contactos previos para evitar reiteraciones en los incumplimientos del REF?

Ninguno en absoluto, a pesar de que pública y privadamente nos ofrecimos a negociar. Nos encontramos con unas cuentas que obvian derechos de los canarios y no sirven para pilotar una recuperación. Y ya no digo La Palma.

¿No puede tratarse a La Palma aparte de las cuentas?

Lo que no está en los presupuestos es mera voluntad y oportunismo político. No me fío de este ni de ningún gobierno.

¿Estamos igual de lejos de la media que en otras ocasiones?

No, más lejos aún. Hay diez millones más que el año pasado para inversión directa. Todo el mundo crece, y mucho, salvo nosotros, y detrás de la inversión pública hay empleo. Es un problema que nos va a lastrar durante años.

¿Se erosiona el diferencial fiscal entonces?

Se anula, se lo cargan. Las empresas en la Zona Especial de Canarias (ZEC) tributan entre el 2% y el 4%. Si te colocan en el 15%, pierdes todas las ventajas competitivas, Irlanda tendría una fiscalidad más baja.

¿Realmente piensa que ese escenario puede cristalizar?

Es disparatado pero hay que conocer a la ministra de Hacienda, [María Jesús Montero]. Yo la conocí siendo consejera de Andalucía y siempre ha querido la homogeneización fiscal; es una expectativa del PSOE y de ella en concreto. Ahí está la batalla por los impuestos que tiene con Madrid. Algo que está reconocido constitucionalmente como poder tocar la fiscalidad para hacer los territorios más atractivos para ciudadanos y empresas, lo obvia. Ella no entiende que el REF y ser región ultraperiférica es algo natural y que Canarias tiene que tener unas ventajas fiscales con respecto a otro territorio español. No es disparatado, es lo que quiere. Como no entiende el REF, refleja las deducciones pero no las bonificaciones. El texto articulado debería señalar que Canarias tiene un régimen fiscal separado. No lo pone porque no quiere ponerlo, y si lo hace, será porque la obliguemos.

¿Esperan contar con el apoyo de NC para cambiar el proyecto?

Aquí han aplaudido tanto Román Rodríguez como Pedro Quevedo [diputado nacional], y eso demuestra que NC ya no es nacionalista. Están defendiendo sus sillones en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo de Gran Canaria, porque dependen del PSOE para estar ahí. Se han plegado a la voluntad de los socialistas y de Pedro Sánchez. Si no, es inexplicable que un consejero de Hacienda de Canarias, que además ha sido presidente autonómico, diga que son un buen punto de partida.