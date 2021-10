Enfado de Santana con Escrivá por mentir al Senado : sí le mandó un correo pidiéndole una reunión urgente

Enfado de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, con el ministro Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por la respuesta incierta que ha dado al Senado sobre la demora en contestar a una reunión urgente que pidió la consejera canaria de Unidas Podemos el pasado 23 de julio, por carta, para reclamar ayuda por la intensa llegada de menores migrantes a las Islas, cuyos cuidados los afronta, en solitario, la Comunidad Autónoma. El ministerio de Escrivá respondió por escrito el pasado 14 de octubre a una pregunta del senador de CC, Fernando Clavijo, sobre este retraso en la cita que le había pedido Noemí Santana, que «el correo electrónico al que se había remitido anteriormente -la carta- no pertenece a ninguna cuenta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones» . Precisa el Ministerio que le llegó por registro habitual dicha misiva el 5 de octubre, dos meses y medio después, y que ahora están viendo las "posibilidades" del encuentro.

Desde la Consejería de Derechos Sociales no salen de su asombro por "mentir" en esta respuesta al senador, y consideran que es "echar balones" fuera para intentar explicar que Escrivá ha tenido un "interés nulo" en atender el SOS urgente de Noemí Santana al ministro, pese a que el PSOE y Unidas Podemos son socios de Gobierno en España y en Canarias. De hecho, Santana va a llamar a Ione Belarra (ministra de Derechos Sociales de Unidas Podemos) para manifestarle "el enfado por la actuación del Ministerio de Escrivá", indican fuentes de la Consejería.

La Consejería de Derechos Sociales explica que el pasado 23 de julio, tras un día intentando enviarles la carta por email, vía secretarias, el Ministerio les informa de que no les funcionan los correos electrónicos. En todo momento se les dice que es para enviarle una carta "importante" al ministro Escrivá. Tras varias conversaciones entre las secretarias con el "único ministerio del mundo al que no les funciona el mail", exponen con cierta ironía desde la Consejería, se pusieron en contacto con la jefa del Gabinete del ministro para preguntarle de qué manera podían enviarles "una carta importante de la consejera" a Escrivá y la jefa del Gabinete les dio su correo personal como solución. La carta no fue devuelta por el correo, luego todo estaba bien, añaden las fuentes.

Al no obtener respuesta de Escrivá tras dos meses, Derechos Sociales se vuelve a poner en contacto con el Ministerio que Insiste en que “no les llegó” la carta, y se remite de nuevo la misiva, esta vez por registro, con entrada el 5 de octubre. Desde la Consejería indican que el "interés es nulo" en este asunto pese a que se constataba "la urgencia" de la reunión, porque se envió la carta a ese email que le dio el propio Ministerio, existieron llamadas entre los gabinetes de ambas administraciones e incluso salió publicado en los medios de comunicación el contenido de la carta, pero obtuvieron la callada por respuesta.

No se entiende que un correo de un Ministerio tenga tales problemas o que si le proporcionan uno personal desde las altas instancias para solucionarlo, después de haber hablado telefónicamente en varias ocasiones, digan que nunca lo recibieron. Y enfada que sea una respuesta en el Senado, haciendo inferir que la culpa de la demora en la reunión es de la Consejería de Derechos Sociales por haberse equivocado en el correo electrónico al pedir el encuentro formalmente por carta.

"Durante año y medio hemos atendido muy bien a todos los menores", exponen desde la Consejería. "Parece que hay que dejarlos en la calle o en un polideportivo para que nos hagan caso" , apostillan. Solo en en 2020 llegaron más menores a Canarias que en toda la crisis de los cayucos de 2006-2009. La Comunidad Autónoma atiende a unos 3.000 menores en solitario y Santana demandaba en la carta al ministro Escrivá más recursos del Estado, más fondos europeos y que el resto de comunidades autónomas fueran corresponsables en los cuidados a los chicos y chicas migrantes, como así lo ha pedido también el propio presidente Ángel Víctor Torres, compañero en el PSOE de José Luis Escrivá.