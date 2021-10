Noemí Santana reclama ayuda urgente a Escrivá a un correo inexistente

La respuesta no pudo llegar porque, según el propio Ministerio en contestación a una pregunta formulada por el senador autonómico de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, «el correo electrónico al que se había remitido anteriormente -la carta- no pertenece a ninguna cuenta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».

Clavijo se interesó por la demora en la respuesta a la misiva de Noemí Santana el pasado 16 de agosto y el Ministerio le contestó por escrito el 14 de octubre. En la respuesta se hace referencia a que la carta de la consejera de Derechos Sociales «no ha tenido entrada en el Ministerio hasta el 5 de octubre, por lo que no se ha tenido conocimiento de la misma hasta esa fecha», porque la que se remitió con anterioridad se había mandado a un correo inexistente, es decir, el Ministerio ha tenido conocimiento del SOS lanzado por Noemí Santana dos meses y medio después de que remitiera la misiva, que sí tuvo eco en los medios de comunicación.

Según la respuesta a Clavijo, «el 5 de octubre se acusó recibo de entrada de la carta a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, informando de la incidencia» del correo inexistente.

El Ministerio responde a Clavijo que conoció la misiva el pasado 5 de octubre

La Secretaría de Estado de Migraciones valora ahora «la posibilidad de mantener un encuentro con la Consejería para tratar la cuestión planteada».

En la misiva de Noemí Santana al ministro Escrivá, sin respuesta hasta hace unos días, expone que es «fundamental» una reunión de urgencia entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma para que lleguen más fondos europeos a las Islas destinados al cuidado de menores no acompañados y que se alcance un acuerdo de reparto de los menores en otras comunidades porque la situación es «insostenible», advierte la titular de Derechos Sociales.

La consejera critica que hasta entonces Canarias había recibido solo 10 millones de euros del Ministerio de Derechos Sociales en diciembre del año pasado, partida claramente insuficiente para financiar los gastos que genera la acogida de tantos menores. Además, advierte al Estado «que un nuevo repunte en las llegadas durante los próximos meses haría insostenible la gestión de dicha emergencia», y sentencia que «Canarias no podrá afrontarla sola».

De hecho, la llegada de menores migrantes en pateras y cayucos sigue aumentando y Canarias acoge a unos 3.000 chicos y chicas en sus recursos. En los presupuestos de 2022, el Estado ha habilitado 50 millones para inmigración, si bien Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, precisó que son para sufragar los acuerdos que el Estado mantiene con la ONG que dan cobertura a los migrantes que llegan a las Islas, y que hay otras partidas del Ministerio Derechos Sociales que irá a menores. En cualquier caso, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, considera que dar más recursos a las Islas no es la solución sino que se obligue por ley a las comunidades a que acojan a los menores migrantes no acompañados y no sea solo competencia de Canarias.