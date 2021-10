Torres saca pecho por el presupuesto estatal y su socio NC anuncia enmiendas para que crezca la inversión

De este modo le contestaba a Pablo Rodríguez (portavoz de CC) y a Australia Navarro (portavoz del PP) quienes ya han avanzado que van a presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas estatales. Rodríguez afirmó que CC no será cómplice de un presupuesto que "atropelle a Canarias", consideró que es un presupuesto "malo y no es un buen punto de partida porque incumple el Régimen Económico y Fiscal (REF)". Navarro contabilizó, por su parte, once incumplimientos del fuero canario y consideró "pírrico" el incremento de 183 millones de euros para Canarias siendo la Comunidad que más ha padecido la pandemia. Las cuentas de 2022 consolidan "la desigualdad y el clientelismo", aseveró.

Torres negó estas críticas y no solo defendió que se cumple el REF sino que son las mejores cuentas para Canarias del Estado, además de que se supera la inversión media entre los capítulos VI y VII (inversiones y transferencias de capital). Por tanto, "los presupuestos son un buen punto de partida que se pueden mejorar", sentenció e invitó a CC y PP a que en vez de intentar bloquearlos, pues la prórroga de las cuentas estatales no sería una buena noticia para Canarias, presenten enmiendas al respecto. En este contexto, en una pregunta posterior sobre los presupuestos, el consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC) afirmó que los presupuestos "ni son maravillosos ni catastróficos", cumplen el REF y, sin contar los 200 millones de la sentencia de carreteras, la inversión regionalizada "está ligeramente por encima de la media y va a mejorar porque (NC) nos vamos a encargar a presentar enmiendas para mejorarlo".

Por su parte, el presidente canario recriminó al PP su actitud y le conminó, en vez de enmendar, a pedir disculpas porque cuando gobernó en España marginó a Canarias "con los peores presupuestos de la historia". "Discúlpese y apoye, sería mejor para Canarias", sentenció. Y censuró la continua oposición de CC al PSOE haga lo que haga, citando al escritor Javier Marías, al señalar que Coalición Canaria sin saber de lo que habla el Gobierno se opone a todo. Torres mostró su incredulidad con la negativa de los nacionalistas de apoyar las cuentas cuando lo hicieron en 2018, unos presupuestos que el PP calificaba como "los mejores de la historia" para Canarias, cuando las de 2022 "mejoran" todos sus parámetros. Las de 2018 tenían menos fondos para pobreza, transportes, el Posei, infraestructuras turísticas o la ZEC, resumió.

Pablo Rodríguez acusó al Gobierno canario de hacer "trampa" al incluir los 200 millones de la sentencia de carreteras como inversión a lo que Torres contestó que aunque se eliminaran los 200 millones del capítulo de Transferencias de capital (que es un capítulo inversor), las Islas estarían por encima de la media nacional en inversión, y remarcó que el actual Gobierno de Canarias, a diferencia del anterior, sí ha logrado recuperan los fondos del convenio, y las cuentas de 2022 suman la mayor inversión en los últimos diez años, la suspensión de reglas fiscales, 50 millones para migración y 30 millones para pobreza.

El presidente confía que el presupuesto estatal del próximo año se apruebe en el Congreso y tiene claro que "es mejor" una nuevas cuentas que un presupuesto prorrogado porque en "momentos complejos y difíciles" para las islas y no se puede limitar la acción del Gobierno y sus nuevas políticas. En cualquier caso, precisó que aunque no salgan adelante en el Congreso -aunque "hay garantías para ello", apostilló- los presupuestos canarios van a seguir con su tramitación.

Y sobre el posible incumplimiento del REF, Torres defendió que se superan la inversión media, hay 8 millones para agua de abasto y 8,5 millones de agua de regadío, 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), 47,5 millones para transporte y 59 millones para mercancías, más las bonificaciones del 75% para residentes, que pasan de 255 a 409 millones de euros, lo que refleja que el Gobierno de España "no discute" esta bonificación.

Intervenir los precios de las rutas aéreas

En respuesta a otra pregunta esta vez del portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, sobre las acciones y medidas que se están negociando con el Gobierno para convertir en Obligaciones de Servicio Público (OSP) las rutas aéreas con Canarias, pues pese a la bonificación del 75% las compañías suben los precios y repercute en el billete, Torres recordó que el Gobierno de España está obligado a hacer un estudio para disminuir las tarifas más elevadas, interviniendo dentro de lo que marca la ley del mercado, y se propuso que la casilla de 'residente' se pusiera al final del proceso de compra de los billetes y no al comienzo.

En este contexto, indicó que el Gobierno de Canarias, a través de Asuntos Europeos, ha emitido un documento para que dentro de lo que es Canarias como región ultraperiférica (RUP) y lo que marca la Unión Europea, esto pueda ser establecido. Además, recordó que existe un Observatorio Canario que marca la evolución de los precios y espera que con la normalidad se pueda intervenir en los precios de las rutas aéreas.