Un hombre de intenso ‘currículum’

Conocí a Felipe Baeza Betancort a finales del siglo pasado, en una fecha que no me es posible concretar. Sin embargo, sí recuerdo nuestro primer encuentro o presentación: fue por medio de nuestro común e íntimo amigo Nicolás Díaz-Saavedra de Morales, cuando éste ocupaba el cargo de director de la Rea Sociedad Española de Amigos del País (RSEAP) de Las Palmas (hoy de Gran Canaria). En aquellas fechas estaban estudiando una posible fórmula de financiación que permitiera editar el libro que Felipe Baeza había escrito con el título Una aproximación al contencioso de Gibraltar.

Cuando en el año 1999 tomé posesión del cargo de director de la RSEAP sustituyendo a Nicolás Díaz-Saavedra, que voluntariamente presentó la dimisión por estimar que todo cargo de responsabilidad debe tener un límite en el tiempo, desde el momento de la toma de posesión, Felipe pasó a formar parte de su Junta Directiva. Es entonces cuando me intereso por aquel libro, hasta el punto que, al tratarse de un asunto de interés nacional e internacional, decido remitir una copia a mi cuñado (letrado del Ministerio de Justicia) para que lo presente en la tertulia de amigos que se reúnen en la Gran Peña de Madrid y en la que, con él, forman parte destacados miembros de diversas especialidades (de la Justicia, de la Historia, de las Artes, etc.), con el fin de que muestren su opinión sobre el contenido del mismo. Me informa que, efectivamente, el enfoque que Felipe da al problema de Gibraltar en su libro, a raíz del Tratado de Utrech, no solamente tiene interés por la siempre actualidad del mismo, sino que incluso se trata el tema desde un punto de vista, en cierta medida, novedoso. Ello me anima para intentar lograr la financiación necesaria para poder encargar su edición. Para ello, y considerando que se trata de un asunto que interesa por igual a toda España, solicito en uno de los encuentros que las Reales Sociedades Económicas Españolas de Amigos del País, en activo, celebramos periódicamente, su participación como coeditores del libro y con ello poder cubrir el costo de imprenta. Se mostraron interesados y por lo tanto se pudo imprimir con la colaboración de las siguientes entidades: la RSEAP Aragonesa, la RSEAP de Barcelona, la RSEAP de Cartagena, la RSEAP de Jaén, la RSEAP Matritense, la RSEAP de Sevilla y la RSEAP de La Laguna (Tenerife).

Por fin, a finales del año 2001, sale de imprenta la deseada edición del libro. Para su presentación se nos ocurre que, a pesar de las reticencias de Felipe, un marco apropiado podía ser las dependencias del Senado de España. A tal efecto y por medio del senador Canario, José Macías Santana, logramos que su presidenta, Esperanza Aguirre, nos recibiera en su despacho. Después de informarle de los favorables comentarios realizados por prestigiosos juristas y de la colaboración de las RSEAP de España que decidieron participar en el mismo, la expresamos nuestro deseo de presentarlo en el Senado. Esperanza Aguirre lo ve factible, condicionándolo a la aprobación del ministro de Asuntos Exteriores, entonces Josep Piqué, que por tener en su agenda el tema de Gibraltar considera debe dar su consentimiento final. Acordamos que el resultado de la consulta nos lo haría llegar de inmediato. Efectivamente, pasados unos días, recibimos un escrito de Aguirre en el que nos manifestaba la negativa de Piqué, alegando que la presentación de un libro de esas características podría influir en las negociaciones que sobre esta materia mantiene con los ingleses (?), algo que no llegamos a entender.

El 21 de noviembre de 2001 se presentó el libro en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, en un acto organizado por la Fundación Foro para el Debate: Pérez Galdós, bajo la presidencia de Antonio Bethencourt Massieu.

Relatada esta curiosa anécdota, debo resaltar la importante labor que Felipe Baeza ha venido realizando en la RSEAP de Gran Canaria durante la primera década de este siglo en la que me correspondió asumir la dirección de esa entidad.

Entre otras actuaciones Felipe impartió un buen número de conferencias, entre las que destaco las siguientes:

-’Aspectos internacionales y constitucionales de las prospecciones petrolíferas en la plataforma de Canarias’.

-’Las condiciones y consecuencias del pleito insular’ (incluida en el ciclo programado con motivo del 75º aniversario de la creación de la provincia de Las Palmas).

-’Desafío de los nacionalismos’ (en el ciclo de las Nacionalidades en España).

-’Coloquio sobre el Camino de Santiago’ (respecto a su sentido histórico y político).

-’Canarias y el principio archipielágico’ (formando parte de las Jornadas Marítimas).

-’La aventura del Estado de Derecho’ (en el ciclo sobre Derecho).

También presentó y coordinó muchos de los debates convocados en la RSE, tales como:

- El debate sobre el libro España invertebrada, acto al que asistió José Varela Ortega, nieto de su autor Ortega y Gasset.

-Debate sobre la obra de Marcous.

Ambos desarrollados en el programa de ‘Las claves de nuestro tiempo’.

En fin, todas estas actividades son una muestra de la intensa participación que Felipe Baeza mantuvo en la programación de la RSEAP, siendo vocal de la Junta de Gobierno, en el período en el que tuve el honor de ser su director.

Sin duda, estas actuaciones forman parte del intenso y prolífico currículum de Felipe Baeza, al que echaremos mucho de menos, recordándolo no sólo por lo que hizo en el mundo de la cultura, sino por lo que fue y por su profundo sentido de la amistad con los que tuvimos la fortuna de conocerlo y de estar cerca de él.

Mis condolencias y sentido pésame a sus hijos y familiares.