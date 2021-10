Clavijo anuncia la enmienda a la totalidad a unos PGE que “vulneran el fuero y alejan aún más a Canarias”

Clavijo, que mantuvo un encuentro con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños el pasado miércoles donde se fijó un plazo de 48 horas para negociar una mejora las partidas para las Islas, que no se ha producido, denunció que “estos no son los PGE que necesita Canarias son los que necesita el PSOE para no salir de la Moncloa”.

El secretario genera de CC mostró su preocupación por la radiografía de unas cuentas que “ni respetan el REF ni atienden a la realidad social y económica pos Covid”. En este sentido, recordó que la economía canaria sigue con unos indicadores dramáticos, “cifras como las que conocimos ayer que sitúan al archipiélago como la tercera comunidad autónoma con mayor incremento de desempleados y con 275.800 canarios y canarias en paro son el ejemplo de que necesitamos todo el esfuerzo posible y hasta el último euro del Estado y eso es lo que lucharemos los nacionalistas canarios con esta enmienda a la totalidad y en las enmiendas parciales”.

Clavijo apuntó al diferencial entre la inversión media y la inversión media estatal como uno de los principales “escollos” para salvar unas cuentas que “son injustas con los más de dos millones de canarios y canarias”. En este sentido, reiteró que el PSOE “ataca el espíritu y el principal principio del Régimen Económico y Fiscal, que no es otro que ir acercando la inversión en las islas a la media del Estado”. Al respecto, señaló que las cuentas de 2022 del PSOE invierten “más de cien euros menos en un canario (167 €) que en un ciudadano de cualquier otro territorio (275 euros) ” y señaló que es “inaceptable” que esto sea aplaudido por el presidente y por el vicepresidente del Gobierno de Canarias que “tendrían que estar defendiendo esta tierra en Madrid y unos presupuestos justos con Canarias”. Asimismo, señaló que “no nos conformamos con unos Presupuestos que no solo son injustos sino que podrían ser los últimos de la legislatura y prorrogar el maltrato y la incertidumbre a las Islas”.

Por su parte, la secretaria de Organización de Coalición Canaria-PNC de Tenerife y diputada, Rosa Dávila, apuntó que la falta de respuesta y de voluntad política del PSOE “no deja otra alternativa que el registro de esta enmienda a la totalidad porque estos no son los presupuestos que necesita Canarias ni los que harán que salga de la profunda y larga crisis” tras la pandemia.

La dirigente nacionalista enumeró los aspectos que los nacionalistas canarios trasladaron al PSOE y que consideran “son clave” para que las cuentas estatales sean “unas cuentas justas con Canarias”. Entre ellos, señaló a la mejora en las políticas de empleo. Concretamente, apuntó a la necesidad de que “los PGE 2022 incorporen partidas suficientes para atender el alto índice de desempleo y precariedad laboral en las 8 islas. En concreto, el Plan Integral de Empleo de Canarias se complementará con 20 millones adicionales a los 42 actualmente recogidos en el proyecto de ley de PGE para 2022”. Asimismo, la nacionalista informó de la petició.los nacionalistas también exigen “un programa de formación profesional específico para Canarias por un importe de 40 millones de euros”.

En materia de empleo juvenil, y dado que Canarias tiene en la actualidad la segunda mayor tasa de desempleo juvenil, “se dotará una partida específica para un Plan de Empleo Juvenil para las 8 islas dotado de 30 millones de euros”, apuntó Dávila.

De la misma forma, los PGE consignarán 10 millones de euros para bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social para autónomos ubicados en la Comunidad Autónoma de Canarias y la partida presupuestaria de lucha contra la pobreza y exclusión en Canarias se incrementará en 30 millones de euros adicionales a lo actualmente presupuestado, “para atender a la realidad socioeconómica de las Islas”.

Por otra parte, Dávila señaló como otra de las condiciones de los nacionalistas para apoyar las cuentas que el Gobierno de España firme antes del 31 de diciembre de 2021 una adenda al Convenio de Carreteras vigente en la que se consignarán los 500 millones de euros pendientes de abono en cumplimiento de la sentencia firme del Tribunal Supremo. En el presupuesto 2022 se consignará el primer pago por importe de 200 millones de euros. En este punto, la dirigente nacionalista acusó al PSOE de actuar como “trileros” al contemplar parte de la deuda de la sentencia por el convenio de carreteras como inversión y sostuvo que los nacionalistas defenderán que “las cuantías del pago de la sentencia que ya fueron consignadas como superávit pasarán a ser de libre disposición de la Comunidad Autónoma, quedando así reflejado en el texto articulado de los PGE 2022”.

Rosa Dávila apuntó, además, a la recuperación del Plan de Infraestructuras Educativas, que “deberá tener carácter plurianual”, al igual que el convenio de Obras Hidráulicas por importe de 50 millones de euros y la recuperación de las partidas de inversiones en Costas por 5 millones de euros; la de Investigación en I+D+i para las dos universidades públicas de Canarias por importe de 5 millones de euros cada una; la incorporación de una partida de 15 millones de euros para la recuperación de zonas turísticas obsoletas y la recuperación de las inversiones en Puertos y Aeropuertos; o la incorporación de un Plan Específico de Vivienda Pública por importe de 17 millones de euros, como algunas de las partidas que los nacionalistas reclaman sean incorporados a las cuentas estatales del próximo año.

Asimismo, se refirió a la compensación al Transporte de Mercancías, recuperando la cuantía de 2021 para asegurar la compensación del 100% del pago de compensación de los costes y, en el caso del plátano, complementar la partida actual con 20 millones adicionales para cubrir el 100% del coste del transporte.

La dirigente nacionalista hizo hincapié a la necesidad de que las cuentas “presten especial atención a la catástrofe que vive la Isla de La Palma” y demandó que consigne una partida para el Plan para la Reconstrucción de la Isla de La Palma que, con carácter plurianial, se dotará para hacer frente a la reposición, reconstrucción y recuperación económica y social de la Isla de La Palma. Asimismo, en el texto articulado de la Ley de PGE2022 debe incorporarse que la compensación por la pérdida de viviendas, cultivos y negocios debe realizarse “a precio de mercado” y que, asimismo, la titularidad de los bienes afectados para acceder a las distintas vías de ayudas, debe ser “por cualquier medio válido en derecho”.

En cuanto al REF, Dávila recordó al PSOE que el diferencial fiscal “no poder modificado unilateralmente”, por lo que el incremento de la tributación mínima del impuesto de sociedades al 15% contemplado en el proyecto de ley se extenderá y se recogerá expresamente la exclusión a las beneficiaciones y reducciones establecidas en el REF, además de las deducciones. Así como, reclamó “la reserva de una cuantía específica de los fondos europeos para Canarias en atención a su condición de Región Ultraperiférica”.