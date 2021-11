El canario Luis Alvarado representará durante las próximas dos semanas en la cumbre de cambio climático COP26, que se celebra en Glasgow, a la comunidad empresarial del Foro Económico Mundial, conocido por celebrar cada año la cumbre con líderes del sector privado y jefes de Estado en Davos, Suiza.

Alvarado es un habitual en estas cumbres de primer nivel, y uno de los pocos canarios que forma parte de las negociaciones. La próximas semanas serán negociaciones difíciles en torno a financiación verde para países en vías de desarrollo, la necesidad de incrementar la acción en la mitigación y adaptación del cambio climático, el presionar para que los Estados Miembros sean más ambiciosos en sus planes de transición hacia modelos sostenibles para poder mantener la promesa del Tratado de la COP21 en París (evitar que las temperaturas suban más de 1.5 grados), y el incentivar la acción del sector privado en el principal reto de la humanidad esta generación.

Luis Alvarado Martínez, nació en Las Palmas de Gran Canaria y es graduado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), del Colegio de Europa en Brujas y de la London School of Economics.

Ha ostentado cargos internacionales como presidente de AEGEE-Europa, presidente del European Youth Forum, donde ayudó a negociar la ampliación de los nuevos presupuestos ERASMUS (de 14 a 26 mil millones) y ganó la batalla legal ante la Unión Europea (UE) para prohibir las prácticas no remuneradas en las instituciones.

Alvarado también ha trabajado con la Fundación Rockefeller en su programa de Ciudades Resilientes, en la oficina de cambio climático del primer ministro de Reino Unido y actualmente compagina su trabajo entre el Foro Económico Mundial y la Fundación ICL en Nueva York.

Es graduado del Colegio de Europa en Brujas y la escuela ejecutiva de la London School of Economics and Political Science (LSE). Su trabajo ha sido reconocido con distinciones como Joven Europeo del Año 2013 por la Fundación Schwarzkopf en Berlín, el Premio Carlomagno del Parlamento Europeo, premios por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, distinciones del HAC Group en Nueva York y el Gobierno de Canarias y el Premio a la Innovación en el Servicio Público por el European Centre for Government Transformation entre algunos.

Asimismo, ha asesorado al Comité de Ministros del Consejo de Europa, al Foro de liderazgo entre la UE y Australia, ha trabajado con los Global Shapers del World Economic Forum, ha formado parte de la junta directiva de Civil Society Europe y actualmente asesora al expresidente Francés Valery Giscard d’Estaing en su nueva incubadora política ReImagine Europa.

Vive entre Reino Unido y España y está en el Consejo de Administración de la Fundación ICL que trabaja para elevar a la comunidad hispana a nivel internacional y en EEUU.