Las cuentas estatales pasan el primer filtro con CC y NC enfrentados de nuevo

El Congreso de los Diputados rechazará hoy por una amplia mayoría cercana a los 190 votos las siete enmiendas de devolución de los presupuestos estatales para 2002 presentadas por otros tantos grupos parlamentario o partidos de la oposición, cumplimentándose así el primer trámite de las segundas cuentas públicas del actual gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez, en las que una cifra récord de gasto público de cerca de 200.000 millones (26.000 de fondos europeos) pretende pasar página de la crisis derivada de la pandemia sanitaria de los dos últimos años. La nuevas cuentas estatales mantienen en bandos contrarios, como ocurriera en las de 2021 ahora en vigor, a los dos partidos nacionalistas canarios con presencia en las Cortes, CC y NC, socios electorales en los comicios del 10-N de 2019 pero que hacen lecturas totalmente contrapuestas respecto al trato que se da a Canarias en ellas.

El debate de totalidad se iniciará con la explicación del proyecto por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la posterior defensa de las enmiendas de devolución por parte de los grupos que lo rechazan, PP, Vox, Cs, Junts, CUP, Foro y CC, mientras que la votación se producirá mañana jueves para dar luz verde al inicio de la tramitación. El peso de los dos votos de los nacionalistas canarios, el de Ana Oramas, de CC, y el de Pedro Quevedo, de NC, el primero a favor de la devolución y el segundo apostando por su tramitación, ha quedado relegado a un segundo plano en ambos casos ante el acuerdo de última hora del Gobierno central con sus principales socios parlamentarios, ERC y el PNV.

Junto al posicionamiento de otros socios menores del Ejecutivo, como Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe o PRC, el voto de republicanos y peneuvistas garantiza la tramitación del presupuesto y resta relevancia a los votos de Oramas y especialmente al de Quevedo, aunque sí puede tenerla en las votaciones a las enmiendas parciales en la comisión de Presupuestos, donde la diputada tinerfeña es la portavoz del Grupo Mixto y por tanto la única parlamentaria de este grupo con derecho a voto, o en las votaciones del pleno sobre el informe de dicha comisión, donde se votarán por separado las secciones presupuestarias, todas ellas necesitadas de mayor número de síes que de noes para que no decaiga el proyecto presupuestario.

Sobre este marco, los dos partidos canarios desarrollarán argumentos totalmente contrarios sobre su estas cuentas respetan o no el REF, si se cumple la inversión media en las Islas respecto al conjunto del Estado, o si aporta o no los recursos necesarios para que Canarias afronte la salida de la crisis.

tras casi dos años de crisis turística y su derivada de emergencia social. Ambas formaciones han mantenido sendas reuniones negociadoras con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante las cuales han constatado sus enormes divergencias sobre la interpretación de las cuentas. NC cree que estos presupuestos son “los más importantes de la última década” por lo que suponen de impulso económico para salir de la crisis y superar los efectos de la pandemia.

«Sin estos presupuestos no hay salida», señalaba ayer Quevedo, quien no solo cree que las cuentas son buenas para el conjunto del Estado por su carácter «contracíclico», sino que «interesan a Canarias» por los recursos que aportan en todos sus capíttulos. «Los presupuestos perfectos no existen por definición, y en los de 2022 quedan algunas cuestiones relacionadas con Canarias por considerar y que se van corregir durante su tramitación, pero eso no justifica una enmienda a la totalidad», resalta el diputado de NC, quien sin mencionar de forma directa a CC la señala claramente al asegurar que «parece que cada uno ha recibido un proyecto presupuestario distinto». Según Quevedo, «si utilizamos los criterios de siempre sobre el trato a Canarias en los presupuestos estatales y computamos las inversiones directas y las transferencias de capital a la ComunidadAautónoma, está claro que la media de inversión establecida en el REF se cumple», al tiempo que se da una salida válida a la deuda del convenio de carreteras (220 millones nuevos de pago el próximo año) u otros aspectos de ayudas y compensaciones a la insularidad y la ultraperificidad. Por ello, apuesta por «estar en la mesa hasta el último momento» para negociar mejoras durante la tramitación a través de enmiendas parciales, y que, llegado el caso, se valorará si ese voto de confianza se mantiene en las votaciones finales.

CC hace la lectura contraria y considera que, de facto, el proyecto presupuestario incumple el REF en cuanto a inversión media y olvida partidas totalmente necesarias para superar la crisis económica y social de las Islas tras casi dos años de pandemia sanitaria. La diputada de la formación, Ana Oramas, preparaba ayer su intervención, probablemente hacia el final de la jornada de hoy, en la que lanzaría un «potente mensaje» de rechazo a las cuentas y al consiguiente «olvido» de Canarias por parte de las mismas. Los máximos dirigentes de CC lamentaban que Bolaños, con quien se entrevistaron el miércoles pasado, no ha dado respuesta al documento que le remitieron ese mismo día con sus principales demandas, que sumaban 285 millones de incremento de inversión, y un plan de 70 millones anuales para La Palma, y sostenían que el Ejecutivo de Sánchez nunca había tenido verdadero interés en negociar y en contar con su voto.

Pese a todo, CC insiste en mantener una ventana abierta para una posible negociación antes de que se voten las enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación concluye el viernes, en la Comisión de Presupuestos del Congreso, o la del propio dictamen en el posterior pleno de la Cámara.