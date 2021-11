Unidas Podemos ha decidido castigar al PSOE y como «protesta» ha optado por dejar vacío el escaño de su excompañero Alberto Rodríguez durante la votación en el pleno del Congreso de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos estatales de 2022. «Habrá una diputada de Podemos, pero no en esta semana ni en este pleno», sentenció ayer la coordinadora general del partido en Canarias, Laura Fuentes. No ocupar ese escaño -que es «de Alberto Rodríguez», puntualizó,- «nos parece simbólico y reivindicativo a método de protesta», contra la decisión de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxel Batet, de cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y despojar del escaño al diputado tinerfeño, por pegarle una patada a un policía en una protesta, antes de ser parlamentario.

La número dos de en la lista al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Fátima González (IU), renunció a sustituir a Rodríguez a través de las redes sociales, y la número tres, Patricia Mesa (Podemos), se lo sigue pensando. No obstante, fuentes parlamentarias señalan que la Junta Electoral Central (JEC) ha tenido conocimiento de que ambas candidatas han rechazado relevar a Alberto Rodríguez y cuando se formalicen ante notario o autoridad competente dichas renuncias emitirán la credencial de la cuarta en la lista electoral, María del Cristo González.

Según Podemos Canarias ninguna de las candidatas ha expresado aún oficialmente su renuncia, solo Fátima González y por redes sociales. A juicio de Laura Fuentes, «hay intereses para que parezca que no conseguimos sustitutas y hay quienes tiene prisa porque corramos, pero no va a ser así». Podemos Canarias no tiene intención de acelerar la sustitución del carismático ya exdiputado tinerfeño.

Patricia Mesa ha pedido tiempo a la organización en Canarias, y el partido ha visto, con la demora en la sustitución de Rodríguez, la oportunidad de vengarse del PSOE, dejando el escaño vacío pese a que las votaciones son ajustadas y se debaten las enmiendas a la totalidad a los presupuestos.

En cuanto a la cuarta en la lista, María del Cristo González, residente en La Laguna como Patricia Mesa y licenciada en Derecho, está en la Ejecutiva del partido con Laura Fuentes y «lleva militando desde el minuto uno», dice la coordinadora general.

La Mesa del Congreso da por zanjado el caso y rechaza la revisión que pide Podemos

Fuentes quiere expresar con ello que no va a haber problemas en la sustitución de Alberto Rodríguez, porque existen candidatas para ello, pero las personas requieren tiempo para cambiar de un minuto a otro su vida e ir a Madrid conlleva organización personal.

«Podemos Canarias va a estar en el Congreso y nosotras ocuparemos ese escaño pero para nosotras ahora es importante visibilizar que está vacío por lo que ha pasado, y que da igual el nombre de quien lo ocupe porque ese escaño siempre va a ser de Alberto Rodríguez», sentencia.

«Llegado el momento comunicaremos pública y oficialmente qué compañera o compañero asumirá la responsabilidad de representar a los más de 64.000 votantes de Unidas Podemos de la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife», sostiene la formación.

De otro lado, la Mesa del Congreso dio ayer por zanjado el caso del exdiputado de Unidas Podemos al rechazar, con los votos de PSOE, PP y Vox, la pretensión del grupo confederal de que el órgano de gobierno revisase la decisión de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de ejecutar la sentencia del Supremo por la que perdió su escaño. El PSOE, el PP y Vox han seguido el criterio fijado por los servicios jurídicos del Congreso para rechazar todas las peticiones que cursó la semana pasada el grupo confederal. En concreto, la nota redactada por los letrados concluye que «la competencia para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales es propia de la Presidencia de la Cámara» y que, por tanto, «no existe vía reglamentaria» para que la Mesa revise la ejecución de la sentencia contra Rodríguez decidida por la presidenta.

En el escrito que remitió a la Mesa el pasado viernes, Unidas Podemos solicitaba al órgano de gobierno de la institución que dejara sin efecto el acuerdo por el que Batet dio cuenta a la Junta Electoral Central de la ejecución de la sentencia del Supremo para que el organismo arbitral procediera a cubrir la vacante dejada en el Congreso por Rodríguez.

El grupo confederal también solicitaba que el órgano de gobierno reconociera que la competencia para decidir los efectos parlamentarios correspondía a la propia Mesa. En este contexto, pedía que el asunto volviera a ser tratado por este órgano para que, previo dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, dictara una nueva resolución.

Servicios jurídicos

A este respecto, los servicios jurídicos subrayan que «es preciso poner de relieve que tanto la sentencia del Tribunal Supremo y su auto de ejecución como el resto de escritos subsiguientes remitidos a la Cámara por el Tribunal Supremo están dirigidos a la Presidencia, a los efectos de que por la misma se proceda a la ejecución material de lo dispuesto por el tribunal», informa Europa Press.

Además, destacan que «en el presente caso se ha procedido de la misma forma que en las ocasiones precedentes de condenas a diputados que comportaban la privación del cargo». En conclusión, aplicando el criterio de los letrados, PSOE, PP y Vox han acordado que la Mesa traslade a Unidas Podemos que «la competencia para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales es propia de la Presidencia de la Cámara».