CC incorpora un plan de reconstrucción para La Palma en las enmiendas a los presupuestos del Estado

Coalición Canaria peleará por incorporar un plan integral de reconstrucción para La Palma para el año 2022. Así lo informó este viernes el secretario general nacional de CC-PNC, Fernando Clavijo, que afirmó que los daños ocasionados por el volcán de Cumbre Vieja "no se restituirán con los 216 millones de euros aprobados por el Estado en 2020 que, además, sin llegar a los palmeros y palmeras ni con las buenas intenciones". En este punto, insistió en que los nacionalistas canarios sí defenderán un plan integral para La Palma, que reclaman sea dotado en los presupuestos del Estado y que dichas partidas sean ampliables, porque insistió "sin ficha financiera en el proyecto de ley de presupuestos, la restitución de los daños del volcán quedará en el aire". El líder de los nacionalistas canarios hizo un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para "hacer a un lado los partidismos y blindar la restitución de los daños de la erupción volcánica y el presente y futuro de los palmeros y palmeras" apoyando las enmiendas que tienen como objetivo "la adopción inmediata de medidas indemnizatorias a los damnificados, así como, la reparación y el impulso de la reconstrucción económica, social, laboral y medioambiental de la isla".

La enmienda que, de ser aprobada, incorporaría a los presupuestos el plan integral de reconstrucción de La Palma será complementada por otras tres específicas dirigidas a la adquisición y reposición de viviendas (50 millones de euros); la restitución de carreteras afectadas (20 millones de €); un programa de becas para los estudiantes universitarios palmeros (3 millones de €) así como, un convenio de apoyo a la producción agrícola (40 millones de €), una partida para la reposición y nuevas infraestructuras de aguas en la Isla (10 millones de €) un convenio para la reposición de las infraestructuras educativas y sanitarias afectadas por el volcán (10 y 5 millones de €) y una enmienda de 10 millones de euros dirigida a reforzar el servicio de atención a la salud mental a los afectados de la erupción volcánica.

La enmienda que defenderán los nacionalistas canarios en el trámite de enmiendas parciales a las cuentas para 2022 recogen "desde ayudas económicas equivalentes al valor real por desaparición de finca o parcela, edificaciones e instalaciones, así como ayudas por desaparición de explotaciones agrícolas, ganaderas y otras del sector primario". Asimismo, los nacionalistas instarán a "eliminar las restricciones presupuestarias y de contratación de personal para las corporaciones locales de Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y el Cabildo de La Palma y otras de carácter fiscal, tributario y las ligadas a las obligaciones de la ZEC y de la RIC".

El secretario general nacional de CC señaló que los nacionalistas canarios lucharemos por incorporar a través de 160 enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, para que sean "justos" con Canarias y La Palma y advirtió que "lucharemos por cada euro para que estas sean las cuentas que necesita Canarias para reactivar la economía y crear empleo".

Precisamente, Clavijo señaló a las políticas de empleo como otro de los ejes de las mejoras que defenderán los nacionalistas en Madrid. En concreto, anunció una enmienda a las cuentas estatales de 30 millones de euros para un Plan Integral de Empleo Juvenil con el fin "de sacar a las islas de la cola del desempleo y de que los jóvenes canarios tengan más oportunidades que el paro o la emigración para desarrollar su talento". Asimismo, recordó que Canarias tiene un paro juvenil del 52,6%,el más alto de España "y con diferencia". Además, manifestó que no puede ser que el Plan de Empleo tengo las mismas cantidades que antes de la pandemia, por ello, "reclamaremos una política integral de empleo que atienda a la realidad post Covid y a la tasa de paro" por ello, pedirán incrementar el Plan Integral de Empleo de Canarias en 30 millones de euros y la restitución del Plan de Empleo e Infraestructuras Educativas, una herramienta clave también para la creación de empleo".

Asimismo, señaló "los nacionalistas canarios no estamos dispuestos a renunciar al REF, a nuestros fueros, pese a que el Gobierno del Estado se empeñe una y otra vez en ningunearlos con unas cuentas que nos alejan del continente y que no responden a los problemas de los más de dos millones de canarios y canarias". El líder nacionalista apuntó que Canarias "está muy lejos de superar el impacto de la pandemia en el tejido económico y productivo". Al respecto, apuntó a 2022 "como un año clave para el despegue económico de las Islas pero, para ello -insistió- es necesario que herramientas como los PGE sean motor y no un impedimento". Por ello, reconoció que "estas enmiendas no son un ataque a nada ni a ninguna fuerza política, son un corrector para que el Estado cumpla con el Régimen Económico y Fiscal y permita, entre otras medidas en un momento de vulnerabilidad económica para las Islas, garantizar la pervivencia de la ZEC y la RIC, así como, que las islas perciban los fondos del Plan de Recuperación de la UE en función del impacto que ha tenido la crisis sanitaria en el Archipiélago".

Fernando Clavijo insistió en que todos los diputados y senadores canarios "deberían hacerlo siempre, pero si hay un momento para situar a las islas por encima de las siglas ese momento es ahora". En este sentido, señaló se lo debemos a los 208.316 canarios y canarias que están en situación de desempleo, a los más de 300.000 que padecen pobreza severa en las Islas, se lo debemos a los palmeros y palmeras, a los que siguen mirando el volcán con miedo y a los que la lava sepultó su forma de vida y sus sueños, se lo debemos a los más de 4.000 emprendedores canarios y canarias a los que el Covid se llevó sus negocios y al 52 % de jóvenes que sigue sin encontrar un empleo en su tierra".

El secretario general de CC hizo un llamamiento para que todas las fuerzas políticas y todas las entidades sociales y económicas y sindicales para con un proyecto único nos unamos para reconstruir Canarias después de la crisis de la Covid y de la Palma tras la crisis del volcán; una situación como la que vive Canarias necesita unidad de acción.