«La UE solo espera por el coste de los daños del volcán para saber lo que da»

La almeriense María Ángeles Benítez Salas es, desde el pasado abril, la directora de la Representación de la Comisión Europea en España. Cuenta con una amplia experiencia en puestos de dirección durante sus 35 años de trabajo en el Ejecutivo comunitario. Ayer participó en los ‘Diálogos sobre el Futuro de la Igualdad de Género’, organizados en Las Palmas de Gran Canaria, y habló de los fondos europeos para las Islas.

Ha participado en unas jornadas sobre el futuro de la igualdad de género, celebradas en la capital grancanaria. ¿En qué situación está Canarias?

Canarias es la Comunidad Autónoma que tiene la menor brecha de género en España. Este es un tema muy importante para la Unión Europea, que tiene como meta llegar a una igualdad de género plena en el plazo más corto de tiempo posible.

¿Sabe aproximadamente cuánto le puede corresponder a La Palma de la UE para la reconstrucción de la Isla por el volcán y cuándo llegarán esos fondos europeos de solidaridad?

El fondo de solidaridad tiene una dotación global de 500 millones de euros y lo tiene que solicitar el Gobierno español, presentando una primera cuantificación de los daños, y solo estamos esperando por eso [España tiene de plazo 12 semanas desde el inicio del volcán, el pasado 19 de septiembre]. Sabemos que están trabajando en ello, y es extremadamente difícil hacer una cuantificación cuando el volcán todavía está en erupción y los daños siguen pasando día a día. Pero estamos en contacto para ver cuánto de todo ese fondo se puede activar. Aparte de ese fondo, que es para situaciones extraordinarias, la UE tiene otros recursos que aunque no sean concebidos para este tipo de situaciones sí que se pueden flexibilizar y utilizar para proyectos que tengan que ver con la reconstrucción de la Isla. Estoy hablando de un fondo pensado para inyectar liquidez a las pymes, como el fondo React-EU, y se puede utilizar para sectores afectados. Tenemos el Posei, o los fondos de la PAC, el Fondo Social Europeo o el Fondo de Cohesión, y aunque son fondos clásicos, en estas circunstancias se pueden flexibilizar como hicimos con la crisis del covid.

Pero esos son fondos que ya están programados.

Es cierto que normalmente no se puede cambiar su uso, pero estamos viendo que con esta urgencia se pueda hacer esa flexibilización para La Palma.

Habla del fondo React- EU, también llegarán a Canarias los del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), es decir, los dos instrumentos del Next Generation. ¿Son suficientes esos recursos para unas islas con las mayores tasas de pobreza y de paro agravadas por la pandemia?

Canarias como región europea y como región periférica e insular recibe una cantidad de fondos considerables de la Unión Europa. Es lógico que siempre haya quien diga que no es suficiente. Pero nuestros fondos son los que son, a pesar de que son muchos, porque los Next Generation son más de lo que España ha recibido desde su incorporación a la UE. Son mecanismos de solidaridad imponentes, pero aún así son los que son y se tienen que dividir entre 27 estados con una grandísima diversidad de situaciones, como Laponia, por ponerle un ejemplo. Pero, en conjunto, Canarias está bien tratada en los fondos europeos desde el inicio.

¿Qué tipo de proyectos cree que encajan para que Canarias capte los fondos MRR?

Los MRR son fondos que se concibieron como ayudas para la recuperación y la transformación y para cambiar el modo en que consumimos y producimos con una forma más respetuosa con el medioambiente. Para nosotros estos fondos no son fondos territorializados. Los tienen que decidir las propias comunidades autónomas con los gobiernos estatales. Canarias tiene muchas oportunidades en nueva economía, en la economía azul y energías renovables, además de en las conexiones e infraestructuras entre las islas y la movilidad. En eso hay mucho potencial de desarrollo para Canarias.

¿Van a controlar exhaustivamente el gasto de esos fondos?

La Comisión ya ha dicho que va a ser bastante rígida en el control de lo que se ha comprometido el Estado español a hacer, porque esa reconstrucción se haga bien o mal va a tener un impacto en el desarrollo de toda la Unión y nadie va a hacer a nadie ningún regalo, y si no cumplen no viene el siguiente pago. Hay que acostumbrarse a ser riguroso y cumplidor.

La actuación de la UE con la pandemia ha generado críticas, por los desacuerdos en la movilidad de los Estados miembro o las distintas vacunas. ¿Lo hicieron bien? ¿Estamos preparados para nuevas oleadas?

Creo que la Comisión actuó rápido y bien en todo el tema de los corredores verdes de alimentación y lo mismo en el tema de vacunación. Al principio hubo grandes críticas sobre si las vacunas eran distintas y hoy en día casi el 85% de la UE está vacunada y se cumplieron los plazos. Si miramos atrás fue algo impresionante. La primera medida de reactivación fue la vacunación y si no fuera por eso no tendríamos el Next Generation ni la movilidad actual. ¿Va a ser necesaria una nueva vacunación por una nueva variante? No se sabe. No tenemos una bola de cristal y hemos hecho todo lo posible para asegurar la movilidad. Pero ahora con lo que hemos aprendido estaríamos mucho mejor preparados para hacer frente a otra situación de este tipo.

El brexit se ha unido la pandemia y ha sido un hándicap para el turismo en las Islas. ¿Qué comportamiento prevé para el turismo y las importaciones y exportaciones con el brexit?

El turismo sostenible, de acorde con nuestro estándar, se va a reconstruir y a volver. El tema del brexit me parece tristísimo pero fue inevitable porque así quisieron los británicos. Hemos hecho todo para poder llegar a tener un acuerdo de asociación lo más cercano posible, para eliminar todas las barreras posibles a lo que era el flujo comercial y el tránsito entre el Reino Unido y la Unión. Si los mecanismos que se arbitraron están fallando no es por causa de la UE, lo afirmo aquí y en Pekín, y confío en que por la presión ciudadana y por la interdependencia de las economías, y lo hemos visto con la escasez de productos, vayan suavizando sus posiciones y contribuyan a esa fluidez que siempre hemos querido.

Canarias es la puerta de entrada de la inmigración irregular vía marítima. ¿Sigue ese Pacto sobre Migración y Asilo dejando solos a los países fronterizos, como España, de la UE?

Es cierto que España quiere que la solidaridad en ese pacto sea reforzada y otros asuman más obligaciones porque al fin al cabo el que está en la puerta, en la frontera, siempre tiene el elemento de mayor presión. La propuesta fue hace un año y está sobre la mesa la negociación. Pero la Comisión Europea no tira la toalla, está en un estado permanente de negociación, y esperamos ser capaces de llegar a buen puerto y convencer a cada una de las partes.