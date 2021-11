El municipio de Telde, en Gran Canaria, acogió hoy un encuentro sobre municipalismo organizado por la Secretaría de Acción Municipal de Coalición Canaria que reunió en la Finca de Los Olivos y la Finca Alba a más de 90 cargos públicos entre alcaldes y concejales nacionalistas de todo el Archipiélago.

El foro de debate, reflexión y análisis estuvo presidido por el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y en el también se dieron cita el secretario de organización, David Toledo; la secretaria de Acción municipal, Gloria Cabrera; los secretarios insulares de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, Pablo Rodríguez, Francisco Linares y Víctor Chinea, respectivamente; y los alcaldes y alcaldesas de Santa Cruz de Tenerife, Granadilla, Mogán, Los Silos, San Mateo, La Orotava, Haría y Tinajo, entre otros.

Clavijo apuntó que, “el objetivo de este encuentro es el de generar un espacio de análisis, debate, intercambio y autocrítica para continuar trabajando desde el municipalismo, que es desde donde nace este proyecto político, para solucionar los problemas de la gente”.

En este sentido, Clavijo expuso: “Si hay un momento en el que esta tierra ha necesitado un proyecto político libre es este. Nosotros tenemos la responsabilidad con el presente y el futuro de las generaciones. Nos vamos a dejar la piel trabajando para que en 2023 Canarias vuelva a ser nacionalista y no esté supeditada a partidos que responden solo ante sus jefes de Madrid. Canarias se siente nacionalista y eso es un hecho”.

El líder de los nacionalistas recordó que, a lo largo de los dos últimos años, “los ayuntamientos no han recibido ni un euro del Estado ni del Gobierno de Canarias. Tampoco han sido capaces de tramitar las PCI ni el Ingreso Mínimo Vital, lo que repercute sin duda en la ciudadanía y se traduce en las tasas de desempleo y de pobreza que estamos experimentando” y concluyó: “Los ciudadanos no van a tocar a la puerta del Gobierno de Canarias van a tocar a la puerta de los ayuntamientos que han sido los grandes olvidados de este gobierno”.

Por su parte, el secretario insular de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, señaló: “Canarias se ha construido desde la municipalidad y a lo largo de los dos últimos años el archipiélago se ha desestructurado porque han abandonado a los municipios; ha establecido municipios de primera y de segunda y están al lado de la televisión, pero no de la gente”.

En la misma línea se expresó el secretario de los nacionalistas en Tenerife, Francisco Linares, que insistió en el hecho de “proteger la municipalidad” y aseguró: “Hemos demostrado ser los únicos que la protegen porque la conocemos y, además, nunca hemos sido sectarios. El PSOE está castigando a todos aquellos vecinos y vecinas que se sienten canarios”, ante esta situación expresó: “Han intentado desaparecernos porque no han entendido que si Coalición Canaria no existiera se crearía un movimiento social con la misma esencia. Hemos demostrado ser un partido sólido y fuerte porque somos los únicos que defendemos sin ataduras los intereses de Canarias” y concluyó: “Si no hay municipios no hay nada”.

Héctor Suárez, secretario local del municipio de Telde, expuso el caso de la localidad como una prueba de “éxito”. “Partiendo de no tener representación política hace diez años, este mandato hemos estado al frente de la alcaldía de la segunda ciudad más importante de Gran Canaria y ha sido posible gracias al trabajo continuado y cercando con la ciudadanía”, dijo.

Por su parte, Gloria Cabrera, responsable de la Secretaría de Acción Municipal de Gran Canaria, aseguró que, “este foro de debate tiene por objetivo consolidarse porque es importante el intercambio de experiencias y la puesta en común de políticas y medidas de éxito” y aseguró que, “desde Coalición Canaria trabajamos desde el día después de las elecciones porque así entendemos el servició público”.

El secretario de Organización, David Toledo, reconoció la labor y el compromiso de los alcaldes, alcaldesas, de los concejales y concejalas de Coalición Canaria en los 88 municipios, de sus políticas “no solo para dar respuesta a los problemas de los canarios y canarias sino para corregir el trato de un Gobierno del Estado que no es justo y de un Gobierno de Canarias que no está ni se le espera en el día a día de esta tierra ni en asuntos claves como la defensa de Canarias en la tramitación de los PGE o en la defensa de esta tierra ante las graves consecuencias que pueden tener las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos”, concluyó.

Presente y futuro de las haciendas locales

En este marco, alcaldes y portavoces de los diferentes municipios de Canarias han puesto sobre la mesa que las administraciones locales no han recibido ni un solo euro por parte del Gobierno de Canarias a lo largo de estos casi dos años de pandemia. Además, han recordado que sobre los municipios recae el mayor esfuerzo para dar respuesta a la ciudadanía, una situación que se ha visto agravada con el COVID, puesto que se ha incrementado el número de familias vulnerable o que precisan del apoyo de las administraciones.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias no ha sido capaz de dotar de recursos a los ayuntamientos y que los servicios y el dinero llegue a los ciudadanos. “De nada sirve pintar millones de euros en los presupuestos si no tenemos las herramientas en forma de fondos y recursos humanos para hacer llegar el dinero a la gente”.

En esta línea, también han anunciado que pedirán la revocación de la Ley estatal de contratos públicos que está ahogando a los ayuntamientos y taponando la llegada de fondos y servicios.

¿Cómo impacta la crisis migratoria en los municipios?

Los nacionalistas han vuelto a denunciar “el nulo respaldo a los ayuntamientos y a las islas en la gestión de la crisi migratoria. El Estado ha abandonado a Canarias en la peor crisis migratoria que se recuerda y lo hacen con el aplauso, el visto bueno y el silencio del Gobierno de Canarias”, han sostenido.

“Pedro Sánchez ha visitado Canarias hasta en seis ocasiones en el último mes y no ha respondido ni una sola pregunta sobre la crisis migratoria que seguimos sufriendo. La estrategia que siguen es la de intentar silenciarla, pero los municipios se ven desbordados y el trato inhumano a las personas migrantes por parte del Estado, el Gobierno de Canarias y la Delegación del Gobierno es inadmisible”.

Ponencia: ‘La Canarias despoblada: retos y soluciones’

Los nacionalistas han defendido un pacto común e interadministrativo con la participación de la sociedad civil y la patronal para la creación de un Plan que tenga por objetivo implementar políticas y medidas activas que contribuyan a que los más jóvenes tengan oportunidades y no se vean obligados a abandonar sus lugares de procedencia.

Han destacado “la falta de oportunidades” en los municipios más rurales y pequeños que se traduce de manera directa en un problema social y territorial de mayores dimensiones ante el abandono de tierras y casas, con una superpoblación de las urbes principales y su impacto en el territorio. “Hoy existen mayor número de ganado en las áreas metropolitanas que en el mundo rural. Es solo un síntoma del problema y del reto que enfrentamos”, aseguraron.

La oposición como servicio público

Coalición Canaria ha defendido “la responsabilidad y el trabajo este donde se esté porque el objetivo último debe ser siempre el servicio al ciudadano”.

Los nacionalistas defienden que, “la oposición exige responsabilidad y un esfuerzo aún mayor. Un esfuerzo para traslada políticas y propuestas para el municipio y los vecinos, un esfuerzo para que esas propuestas puedan salir adelante”.