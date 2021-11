Un grupo de relevantes exdirigentes, excargos públicos y afiliados del PP de Gran Canaria se reunieron ayer, viernes 5 de noviembre, y mostraron su preocupación por los resultados electorales, la falta de renovación y crítica interna, así como la pérdida de relevancia de la organización insular en el contexto regional. "Esta preocupación alcanza también y de manera especial a la organización regional, a la que observan agotada y desnortada", resaltan en un comunicado.

Ante la "imposibilidad de acceder a la organización nacional", han decidido salir del "largo letargo al que se han visto sometidos por quienes han bunkerizado las estructuras insulares y regionales", según relatan, "impidiendo la entrada a cualquiera, despreciándolos y apartándolos, mientras se obtienen los peores resultados electorales de la historia del partido".

El malestar les lleva a poner de relieve que "los actuales dirigentes carecen de capacidad de liderazgo, de iniciativas estratégicas, nula presencia mediática e incapacidad para atraer nuevos afiliados y simpatizantes, pareciendo más ansiosos por mantener su puesto que por fortalecer al partido".

La sociedad canaria se enfrenta a problemas importantes, no solo los más recientes como el gran incendio de Gran Canaria y sus consecuencias futuras o la todavía activa erupción del Volcán de La Palma y la crisis migratoria, aseguran, sino también "los relacionados con su modelo productivo poco diversificado, de su modelo energético, excesivamente ideologizado, de su modelo impositivo falto de sensibilidad hacia la industria que necesita de materias primas importadas para producir, de su modelo de desarrollo urbanístico caótico que se observa en casi todas las islas, del fracaso en la política ambiental debido entre otras causas a la inexistente gestión de sus espacios naturales y la anulación de sus documentos normativos, entre otros muchos asuntos que no parecen estar en la mente de los actuales dirigentes del PP de Canarias".

Este grupo advierte que "la dirección nacional no conoce la realidad canaria, algo que conviene a los actuales dirigentes locales". Consideran que "si no hay cambio de personas y de discurso no habrá cambio en el PP de Canarias. No sobra nadie en un partido, pero los resultados y el sentido común, piden a gritos su sustitución".

Situación en Gran Canaria

Les preocupa mucho la situación del partido en la isla de Gran Canaria. "Nada se logra en Canarias si Gran Canaria no se renueva", avisan, pues "esta isla no merece la situación de orfandad a la que está sometida, algo que no es posible sin un liderazgo fuerte, con capacidad y perfil político".

Además, denuncian que "la actual dirección del PP de Gran Canaria se eligió a hurtadillas, en un Congreso online, en el que un número elevado de afiliados no fueron convocados a las urnas, hurtando su derecho al voto, en medio de las restricciones de la pandemia".

Este grupo comparte que, erróneamente, de cara a las próximas elecciones, el PP se conformará con la tendencia al alza en la intención de voto, la llamada 'ola nacional' -que no llegará a Canarias-, y continuará renunciando a cambios sustanciales en sus estructuras. El PP desistirá, nuevamente, de la necesaria y profunda renovación que permitiría obtener mejores resultados que los que se ha ido teniendo en las últimas elecciones, que ya fueron paupérrimos. Seguirá sin ilusionar a los votantes, sin atraer a nuevos activos con perfil político, cualificación adecuada y discurso creíble, entre ellos los más jóvenes. En definitiva, no recuperará el peso político que gozaba en Canarias.