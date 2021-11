El PSOE de Canarias quiere insistir una vez más en su apuesta por una RTVC ejemplar y transparente, al servicio del interés general, y cuyos órganos de control estén avalados por el acuerdo parlamentario. Lamentamos, por ello, que esta voluntad de consenso se haya visto nuevamente frustrada.

Nuestra organización lleva trabajando desde el inicio de esta legislatura en la necesidad de consolidar una mayoría holgada -como la surgida para el nombramiento del administrador único de la Radio Televisión Canaria-, de amplios consensos institucionales, no frentistas ni partidista. Un amplio acuerdo para normalizar el funcionamiento de la RTVC como servicio público esencial para el conjunto de la sociedad canaria.

Un necesario acuerdo, amplio, generoso e integrador para constituir una Junta de Control implicada en encontrar colectivamente salidas al laberinto en el que nos hallamos. Ese debe ser el camino, para no repetir la experiencia vivida entre 2015 y 2018.

En este tiempo, la audiencia de RTVC no solo no ha dejado de crecer, sino que ha apreciado la utilidad de este gran medio de comunicación audiovisual público. Existe una indudable satisfacción de la ciudadanía con su Televisión Pública. Dudar sobre eso o del servicio que se presta es no reconocer, con sus aciertos y errores, todo lo bueno que se ha hecho en estos dos años.

Un trabajo coral como el ejecutado desde el 19 de septiembre en la cobertura de la crisis volcánica de La Palma. Un trabajo profesional, en equipo, que así ha sido reconocido por la sociedad y, en especial, por los profesionales de la comunicación, por haber informado con prontitud, independencia y brillantez, lo que ha convertido a la RTVC en la principal fuente informativa de lo ocurrido en La Palma.

El Partido Socialista de Canarias no cuestiona, nunca lo ha hecho, la idoneidad de los candidatos -de ahí que en la Comisión de Control votase a favor de los propuestos por el Grupo Parlamentario Socialista y se abstuviera ante el resto- y es ajeno a los argumentos porque entiende que la máxima responsabilidad corresponde al conjunto de los grupos parlamentarios para encontrar una lista de amplio consenso; no de las personas que la conforman, sino de la candidatura para constituir la Junta de Control por un lado y la dirección general de RTVC por otro, que entendemos deben ir de la mano.

Los socialistas sentimos y reconocemos la frustración que se traslada a la sociedad por el fracaso colectivo del Parlamento de Canarias en lograr una mayoría incuestionable en torno a los órganos de dirección de la RTVC. La culpa no es de unos o de otros. No se trata de señalar con el dedo, ni de lanzarse reproches mutuos, sino de recuperar el sosiego y la templanza para lograr el compromiso al que el PSOE se va a dedicar de inmediato y con ahínco para no cejar en el empeño de constituir una Junta de Control sobre esas mayorías cualificadas.

La desdramatización de las respectivas posiciones es la vía que se necesita para restituir el valor de la política en la recuperación de los consensos institucionales entre los grupos parlamentarios, encontrar el camino para escapar de una situación de bloqueo y cumplir con nuestra obligación de normalización del funcionamiento de la Televisión Pública Canaria.

El PSOE apuesta por una Junta de Control de consenso que permita a RTVC seguir avanzando.