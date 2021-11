El 94% de los migrantes que llegan al País Vasco procede de la ruta canaria

El 94% de los 6.000 migrantes que han utilizado en lo que va de año los recursos de atención del Gobierno vasco en Irún (Guipúzcoa), en la frontera con Francia, procede de la ruta canaria, explicó ayer el director general de Migración y Asilo de Euskadi, Xabier Legarreta, quien sostiene que el número de personas asistidas se ha duplicado con respecto al año pasado, lo que evidencia el incremento de la llegada de migrantes a través de las Islas. «Por eso queremos intensificar las relaciones con el Gobierno de Canarias y poder así tener la mayor información posible para prever situaciones de llegada al País Vasco dentro de uno o dos meses», precisó Legarreta.

El director vasco de Migración participó en el Encuentro de Migraciones Atlánticas Migratlantes que se celebra desde ayer hasta hoy en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria. Aún sin tener las competencias, el Gobierno del País Vasco ha atendido este año en Irún a alrededor de 6.000 migrantes, la mayor cifra registrada en los últimos años, pese a que todavía falta más de un mes para concluir el año. En 2020, aún con pandemia, fueron asistidas 3.500 personas en estos recursos -también más de un 90% de Canarias-. En 2019 la cifra se situó en las 4.500 personas, mientras que en 2018 fueron unos 5.800 migrantes. Todas estas personas tienen como objetivo cruzar la frontera y en el País Vasco se les proporciona asistencia y pernoctación durante en torno a uno a siete días para que continúen su camino a Francia

El perfil mayoritario de los migrantes que están llegando al País Vasco desde Canarias son chicos jóvenes, de raza negra, si bien está empezando a cambiar, precisa Legarreta, ya que si antes la mujer representaba el 10%, hace unos meses está repuntando y llega en torno a un 30%, y con menores. Lo mismo que ocurre en las Islas donde cada vez arriban más mujeres y niños. Por ello, indica, es tan importante el contacto con el Gobierno canario para prever de primera mano las personas que pueden llegar al País Vasco en uno o dos meses, el tiempo que , calculan, tardan en desplazarse desde que desembarcan en pateras y cayucos en Canarias. Con el Estado no tienen mucha comunicación sobre migración, puntualiza, pese a que las competencias sean estatales, y de ahí a que opten por obtener información del Ejecutivo regional y compartir sus experiencias. En cualquier caso, precisa que el Gobierno de Euskadi no tiene problemas de recepción porque la mayoría son personas de tránsito y cuentan con planes de contingencia para asistirlos. Legarreta explica que en los último meses se ha endurecido el control de fronteras por parte de la policía francesa, con controles «muy severos» e «incluso racistas» porque paran a personas de raza negra. Esto ha provocado que los migrantes no usen los métodos habituales para cruzar la frontera (en autobús o por caminos) sino que crucen «por el río o por el monte y que incluso hayan surgido mafias» para los traslados. De hecho, señala que en 2021 han habido tres muertes de migrantes que trataban de cruzar a Hendaya por el río Bidasoa.

«El Gobierno canario nos da información y prevemos situaciones de llegada» Xabier Legarreta - Director vasco de Migración

El Gobierno vasco apoya la propuesta del Ejecutivo canario de distribuir a los menores migrantes que tutela en solitario el Archipiélago entre las comunidades, recalca Legarreta. En este contexto, asevera que su Gobierno fue pionero en diseñar una propuesta para el reparto de migrantes, mayores y menores, tanto entre los países europeos como entre las comunidades autónomas, con un criterio de cuotas basado en los ingresos fiscales, la población y el índice de desempleo. La propuesta denominada Share se ha trasladado a la UE, al Gobierno de España e, incluso, el lehendakari Iñigo Urkullu se la presentó al Papa Francisco en agosto de 2019, aunque aún no ha obtenido respuesta por parte de Europa ni de España, indica Legarreta. El Gobierno vasco plantea que los ingresos fiscales tengan un peso de un 50% a la hora de determinar la distribución, la población un 30% y el índice de desempleo un 20%, una fórmula muy similar a la propuesta de distribución que viene defendiendo Canarias para los menores migrantes que son de su competencia.

El vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, que ha participado en la organización de Migratlantes a través del área de Asuntos Europeos, recordó ayer en la inauguración de este encuentro que Canarias tutela a 2.500 menores no acompañados llegados en patera, y volvió a exigir «cambios legislativos y solidaridad para que sea algo compartido entre las comunidades autónomas».