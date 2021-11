Perdidos entre el petróleo y el Monte Tropic

Los tesoros mineros y otras materias primas que se esconden bajo las aguas cercanas a Canarias parecen preocupar mucho al Parlamento de Canarias. Los trabajos para explorar y explotar los posibles recursos que puede albergar este espacio centraron ayer buena parte del debate en el pleno de la Cámara regional.

No solo se aprobó una petición para que se declare el monte submarino Tropic como área marina de importancia ecológica, y evitar así que se realicen trabajos para extraer las grandes reservas de telurio, cobalto y otras tierras raras que contiene esta montaña situada a más de 4.000 metros de profundidad y que se disputan tanto España como Marruecos, sino que tanto el presidente canario, Ángel Víctor Torres, como el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tuvieron que responder a preguntas acerca de los sondeos que el reino alauí ha autorizado también en aguas cercanas al Archipiélago para buscar tanto petróleo como gas.

En la primera cuestión todo el hemiciclo pareció estar de acuerdo y la petición pudo aprobarse por unanimidad. En ella se pactó reclamar al Gobierno central que se exija la máxima protección para este monte submarino en el Convenio de Naciones Unidas sobre biodiversidad más allá de las fronteras nacionales. Asimismo, también se acordó recurrir a la Alta Autoridad los Fondos Marinos (ISA) para solicitar una moratoria de la minería submarina en esta zona hasta que se hayan estudiado e investigado suficientemente los efectos que podría producir en el medio ambiente marino del entorno.

Respecto al asunto de las prospecciones que Marruecos ha autorizado a realizar a la empresa israelí Ratio Petroleum Energy ya no hubo tanto consenso. Mientras el presidente regional, Ángel Víctor Torres, aseguró tener la garantía del Ministerio de Exteriores de que esta búsqueda, que se va a realizar en la costa saharaui cercana a Dajla, no colisiona con las aguas canarias, el diputado de NC, Luis Campos, contestaba que no comparten «esa tranquilidad en absoluto» al estar incumpliendo Marruecos la legalidad internacional. También se mostró crítico el diputado nacionalista, Juan Manuel García Ramos, que calificó como «muy grave» la despreocupación del Gobierno regional, al haber aceptado los argumentos de Exteriores.