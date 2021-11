El PP enmienda los presupuestos canarios por falta de rigor y un crecimiento que es “utópico”

La presidenta regional del PP y portavoz en el Parlamento, Australia Navarro, critica que el Gobierno regional “construye los presupuestos por los gastos en vez de por los ingresos”, por lo que se confeccionan unas inversiones “poco productivas” y unas estimaciones “que no cuadran”. Navarro advierte que prever que la recaudación del IGIC subirá en 2022 más de 200 millones como se hizo antes de la pandemia o que se van a ingresar unos 1.700 millones en impuestos directos como si no hubiera un escenario de crisis e incertidumbre “resta credibilidad” a las cuentas. “El equipo económico del Gobierno sigue con su ceguera realizando un presupuesto que es engañoso y con un cuadro de crecimiento del PIB que no se lo cree nadie”.

“Hay récord de gasto pero, sin embargo, no hay fondos para desarrollar la educación infantil de 0 a 3 años, no se alcanza el 5% del PIB para Educación, no vemos el escudo social por ningún lado porque no hay ni renta canaria de ciudadanía y la ley de Servicios Sociales sigue siendo papel mojado”, agregó Navarro. Sin embargo, la dirigente popular cuestionó el incremento en 164 millones en 2022 de la partida general para subvenciones, los solapamientos en el presupuesto entre organismos con las mismas competencias o los gastos inflados del “entramado público” de la Comunidad Autónoma.

Navarro también criticó la falta de “gestos” para las familias y empresas con un “alivio fiscal” en determinados tributos y que las cuentas no propongan “ni una sola reforma estructural” para cambiar el modelo productivo de las Islas cuando hay 700 millones de fondos europeos que “están desaprovechados”

Por su parte, el portavoz económico del grupo parlamentario del PP, Fernando Enseñat, advierte que el Gobierno dispondrá el próximo año de 10.200 millones de euros para gastos pero, sin embargo, “no resuelve los principales problemas que preocupan a los canarios” como el empleo, los índices de pobreza, las listas de espera sanitaria y de dependencia y el apoyo a los sectores productivos. El diputado regional del PP cuestionó que el Gobierno vaya a distribuir antes de fin de año la totalidad de los 1.144 millones destinados a empresas y autónomos y calculó que se habrán distribuido unos 200 millones a estas alturas del año.

Enseñat detalló los crecimientos de las partidas en turismo, industria, comercio o promoción económica que, a su juicio, son “escasos” y no sirven para impulsar unos sectores que son los que crean empleo y desarrollan el tejido productivo. En obras públicas criticó la baja capacidad de ejecución del Ejecutivo ya que al mes de septiembre se había ejecutado el 22,5% del gasto previsto en las cuentas de este año.

El también presidente del PP de Fuerteventura aseguró que el presupuesto de 2022 “sube los impuestos” pese a lo que diga la Consejería de Hacienda y cuestionó, entre otros tributos, que se mantenga el Impuesto de Sucesiones y Donaciones con unos niveles altos ya que se espera recaudar el próximo año un 126% más.

En relación con los fondos europeos, Fernando Enseñat reclamó al Gobierno más “transparencia” e “información” porque, en su opinión, el Ejecutivo está ejerciendo el “oscurantismo” sobre su gestión y distribución y está modificando la estructura administrativa “para que sean ellos mismos quienes los controlen”. El parlamentario popular reclamó que para que los fondos sirvan para transformar la economía deberían participar en sus directrices expertos y los agentes económicos y sociales, algo que no está sucediendo.