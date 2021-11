El Partido Popular (PP) ha pedido este sábado que se recuperen los controles sanitarios en los puertos y aeropuertos canarios con el objetivo de evitar una sexta ola de la pandemia de coronavirus que, a su juicio, podría echar por tierra todo lo conseguido hasta ahora.

El diputado del grupo Popular y portavoz parlamentario en materia de Sanidad, Miguel Ángel Ponce, asegura en un comunicado que deben recuperarse los controles sanitarios en puertos y aeropuertos ante las nuevas variantes, como la delta plus, así como la obligatoriedad de presentar además del certificado covid, un test de antígeno o PCR negativo para pasajeros que provengan de países con baja tasa de vacunación o alta incidencia de casos.

Tras conocer los datos publicados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias el pasado día 10, Ponce señala que Canarias es la Comunidad Autónoma con más casos de covid-19 importados de otros países, 77 en los últimos 7 días, cifra que se sitúa "muy por encima de Comunidad Valenciana o Madrid que, con 48 casos cada una, son las siguientes en la lista".

Para Miguel Ángel Ponce, "no se trata de ser alarmista sino previsores, evitando errores pasados y caminando hacia esa paulatina vuelta a la normalidad pero siempre garantizando la seguridad de los turistas pero también de los canarios, teniendo en cuenta nuestra condición de insularidad y nuestra dependencia del sector turístico".

El parlamentario popular explica que los datos no dejan lugar a dudas y sitúan a Reino Unido y Alemania, los principales mercados emisores de turistas, como los países de origen del mayor número de casos importados por España en las últimas cuatro semanas, con 221 y 102 respectivamente, por lo que "urge equilibrar la recuperación económica con la sanitaria para evitar males mayores".

"Llevamos desde el inicio de la pandemia advirtiendo al Gobierno de la necesidad de adelantarse al virus y de reforzar las medidas de control, y lo que nos hemos encontrado en un relajamiento y una apatía del Gobierno de Canarias, que ya ha provocado que se hayan duplicado los casos de coronavirus en el Archipiélago", afirma.

De no corregirse esta situación "podríamos estar a la vuelta de la esquina de una sexta ola y Canarias no puede permitirse dar un paso atrás de nuevo en la lucha contra la pandemia, pues no sólo hablamos de posibles colapsos en los servicios sanitarios actuales, -con pacientes de los servicios de urgencias en los pasillos- sino del impacto que puede tener en la recuperación económica y social de las islas", asevera.