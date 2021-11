Javier Navarro: "Más Canarias dará voz a la gente y no hablará en su nombre"

Ha sido un proceso completamente autoorganizado, porque surgió desde las Islas. Se aprovechó el entorno de gente que se había generado durante las elecciones del 2019, cuando nos presentamos en las elecciones generales por Canarias y ese grupo fue madurando, hasta llegar al momento actual. En mayo, cuando vimos el enorme éxito que tuvo Mónica García en Madrid, que ahora es la líder de la oposición, decidimos darle el impulso definitivo al proyecto.

Se presentan como “un proyecto auténticamente verde para las Islas”. ¿Cuál es su fórmula para lograr que el Archipiélago sea 100% renovable en 2035?

Nosotros nos sumamos al pacto verde de Más País, pero también tenemos propuestas propias para el Archipiélago. Nosotros queremos que Canarias sea 100% renovable en 2035, queremos la independencia energética, queremos que no haya contaminación en el aire y en las aguas. Queremos unas islas que sean un vergel.

Esos son sus objetivos, pero cuáles son las medidas que plantean para conseguirlos.

Además de inversiones para autoconsumo energético y para la instalación de paneles eólicos, para lo que hemos presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, estamos en contacto con expertos e investigadores en energías renovables. Queremos que Canarias sea auténticamente verde y eso pasa por la total ejecución de los fondos presupuestados para transición ecológica.

Entre sus fines está dar más protagonismo a las islas no capitalinas. ¿Qué medidas proponen para lograrlo?

Nosotros no vamos a poner por encima a las islas no capitalinas, igual que tampoco lo vamos a hacer al revés. Somos un partido para toda Canarias y para contar con todas las islas tienes que tener voces de todas las islas. Nosotros siempre hemos querido tener representación de todas las islas y prueba de ellos es que yo soy de Lanzarote y la vicepresidenta, Marta Hernández, es de La Palma.

¿Qué espacio quiere ocupar Más Canarias dentro del arco político canario?

Nosotros somos, ante todo, un movimiento ecologista. Además, estamos dentro del espectro progresista y feminista. Nuestros referentes a nivel nacional, Manuela Carmena, íñigo Errejón y Mónica García, son conocidos por todos.

¿Cuál es el perfil de las personas que forman el equipo directivo del partido?

Tenemos gente con perfiles bastante plurales, tanto de las islas capitalinas como de Gran Canaria y Tenerife. Somos gente muy joven. Más Canarias dará voz a la gente y no hablará en su nombre. Tenemos perfiles artísticos, científicos, juristas... somos un equipo plural, al igual que la sociedad es plural.

¿Tienen alguna experiencia política previa?

No. Somos algo nuevo y algo fresco. No somos un grupo de caras conocidas. Somos algo novedoso, que creemos que ya le hace falta a Canarias.

¿Qué meta se marcan para las próximas elecciones regionales y municipales?

Nuestro objetivo es ganar las elecciones de 2023. Somos una alternativa sólida para toda Canarias. Creemos que con la emergencia climática a la que nos enfrentamos necesitamos un partido que de verdad sea verde y que ponga la vida en el centro.

¿Cuántos afiliados tienen en las Islas?

No puedo dar una cifra, pero estamos teniendo muy buena acogida. Celebramos asambleas abiertas e invitamos a la ciudadanía a participar.

¿Las personas que forman Más Canarias llegan desencantados con otras formaciones políticas?

No puedo hablar por el 100% de los integrantes, pero la mayoría son personas para las que la política es una experiencia completamente nueva. Muchos han participado antes en el tejido asociativo.

¿Cómo se posicionan sobre la reforma laboral y las pensiones?

Igual que Más País, consideramos que la reforma laboral de Mariano Rajoy debe ser derogada y que las pensiones se deben garantizar, sea como sea, mediante un pacto de Estado. Siempre vamos a estar con los trabajadores y los pensionistas.

Cómo valora la gestión de las ayudas para los damnificados del volcán de La Palma

Las ayudas tienen que llegar y rápido, no basta con anunciarlas. No puede ser que la gente tenga que estar con su vida paralizada durante mucho tiempo. Valoramos que se estén entregando viviendas provisionales, pero no queremos que nadie se acomode con esta solución. Los afectados necesitan recuperar su vida de verdad, no de forma provisional.

¿Cuál es el postura de Más Canarias sobre la autorización de las prospecciones a Marruecos al sur de las Islas?

Consideramos que las energías fósiles, vengan de donde vengan, son energías a extinguir para que dejen de contaminar. Para dejar de contaminar hay que dejar de extraer y para dejar de extraer hay que dejar de investigar para localizar puntos en los que extraer petróleo.

¿Considera que es positiva la división de las izquierdas?

Más que división, tenemos que tener en cuenta que Canarias es un territorio en el que hay mucha gente desencantada con la política. Sabemos que hay muchos ciudadanos descontentos con el bloque de izquierdas que hay en el Gobierno de Canarias y con la gestión del Gobierno central. Nosotros venimos a sumar y a ilusionar a la gente. Venimos a luchar contra el desencanto y la desilusión.

Qué le parece que Más País pueda integrarse en la plataforma liderada por Yolanda Díaz.

Desde Canarias nos centramos en la creación de nuestro proyecto, no podemos entrar en cuestiones de la política nacional.

¿Qué opinión tiene sobre los políticos que nunca han trabajado fuera de las instituciones públicas?

Nadie debe meterse en política para vivir de ella, el objetivo debe ser mejorar la sociedad.