Francisco Marugán: "El sistema de acogida en las islas no capitalinas es inadecuado"

Mismo problema, diferente ubicación. El saturado Muelle de Arguineguín acaparó todas las críticas durante los meses más duros de la oleada migratoria de 2020, año en el que llegaron 23.023 personas a las costas canarias. Francisco Marugán, Defensor del Pueblo en funciones hasta le pasado 18 de noviembre y principal responsable del cierre definitivo del campamento de la vergüenza, señala ahora las "inadecuadas condiciones" de los sistemas de acogida en las islas no capitalinas. "Hay muchas carencias en Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, estas han de disponer de instalaciones dignas para la recepción y posterior acogida de los migrantes", apuntó el político socialista ayer en la segunda jornada del foro Derechos Humanos e Inmigración que organiza el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) junto al Gobierno de Canarias.

"Van a seguir llegando cada día más embarcaciones y todavía faltan muchas mejoras en el sistema" añadió ayer Marugán, quien a pesar de las críticas, reconoció que el panorama en las Islas capitalinas ha mejorado mucho respecto a la "improvisación" del año pasado. "Hay que estar orgullosos y poner de relieve el esfuerzo realizado por el Gobierno", aclaró sobre el Plan Canarias presentado por el Ministerio de Migraciones. Los inspectores del Defensor del Pueblo han terminado hace una semana y media una nueva ronda de visitas al Archipiélago, para comprobar la situación "un año después" de la oleada de 2020. El recién sustituido en el cargo por Ángel Gabilondo adelantó ayer que pedirá en este próximo informe sobre la situación de la red de acogida a los inmigrantes mejoras en las instalaciones de Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro. Precisamente son estas islas las que más llegadas han sufrido durante los últimos días.

Marugán también dirigió duras palabras hacia la Unión Europea (UE), a quien acusó de "no asumir responsabilidades" ante la ctrisis migratoria en Europa. "La UE se tiene que preocupar de lo que sucede en esta zona y al sur de esta zona. Si la UE no asume esas responsabilidades, nosotros lo pasaremos relativamente mal, porque están ahí, llaman a nuestra puerta y seguirán llamado", recalcó. Según palabras del socialista el apoyo europeo es fundamental porque España no puede aplicar por si sola una politica migratoria, "se requiere un proyecto comunitario consensuado".

"Encontrar vías legales, ordenadas y seguras" fue una de las frases más repetidas ayer por el ya ex defensor del Pueblo. Según él, ahí está la solución a un fenómeno que va a "convivir" con los europeos en el futuro. ¿Y cómo hacerlo? Marugán ve una posible solución en las estancias temporales, "pueden venir, estar un tiempo y volverse a su país". Lo que tiene claro el socialista es que el fenómeno migratorio es positivo para los paises de destino, "pocos colectivos son tan ncesitarios para el desarrollo economico como los migrantes", recalcó.