La presidenta de la Asociación Víctimas del vuelo de Spanair JK5022, Pilar Vera, ha pedido este miércoles justicia y ha acusado al Congreso de "faltar a las más elementales normas de la democracia" al no enviar a la Fiscalía General del Estado el dictamen con las conclusiones de la comisión de investigación del accidente.

Pilar Vera ha hecho estas declaraciones a los medios tras la apertura del simposio de Asistencia a las Víctimas de Accidentes de Aviación y sus Familiares que ha organizado la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO) en Gran Canaria (la isla la que se dirigía el vuelo de Spanair que se estrelló en el aeropuerto de Barajas en 2008), y tras mostrar su malestar a los representantes del Ministerio de Transportes que intervinieron en la apertura.

"No entiendo por qué no se quiere mandar el dictamen desde el Congreso a la Fiscalía. ¿Se está intentando ocultar algo? ¿Que no salga algo a la luz? Veremos qué hace la Fiscalía", ha expresado Vera, que ha afirmado que parece que existe "miedo" desde el Congreso a enviar el dictamen.

Vera, que también preside la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos, ha pedido que esa verdad que se dilucidó en el Congreso a través del dictamen se traslade a la Justicia y se investigue si las 18 personas que el la Cámara Baja encontró responsables o corresponsables de lo ocurrido en Barajas, ha añadido, tienen que afrontar responsabilidades judiciales.

La presidenta de la Asociación ha denunciado asimismo que después de trece años tengan que "seguir peleando" pese a que el dictamen contase con 219 votos a favor, 121 negativos y cinco abstenciones.

Vera ha pedido además que, además de a la Fiscalía, el documento se envíe al Consejo de Estado y al Ministerio de Transportes.

"Hemos encontrado la verdad en el Congreso y ahora queremos justicia y eso solo se encontrará en la vía judicial. Hago un llamamiento para que se obligue al Congreso a enviar el dictamen a la Fiscalía", ha insistido Vera, que ha agregado que "si lo hicieron todo bien, que no tengan miedo".

La representante de las víctimas ha señalado que esos 121 votos negativos se corresponden al partido que gobierna, el PSOE, y que estaba en el Ejecutivo central cuando se produjo el accidente, y ha afirmado que a veces se pregunta "si están intentando ganar por las malas lo que no ganaron por las buenas".

En los mismos términos se ha expresado una de las víctimas supervivientes del accidente, Loreto González, quien ha acusado al Congreso de querer ocultar qué personas han sido nombradas por el dictamen como responsables o corresponsables del accidente.

"Después de haber sufrido mucho, todavía seguimos luchando por que se reconozca lo que de verdad pasó en el accidente", ha aseverado.

Ha criticado además la tardanza y el regateo en las ayudas e indemnizaciones a las víctimas, ya que aún hay aseguradoras que no han resuelto todas las reclamaciones, ha dicho González.

Así, Loreto González se ha referido a la "sensación de desamparo" por parte de los gobiernos, de los que ha dicho que, independientemente del cambio de color, han tenido "actitudes muy parecidas".

Otra de las víctimas, Rafael Vidal, ha insistido en la importancia de enviar las conclusiones de la comisión a la Fiscalía para que los responsables "vayan a donde tengan que ir".

"Tienen que cambiar las cosas, no podemos seguir así, no deberían venir a un simposio internacional con los deberes sin hacer trece años después del ultimo accidente", ha dicho Vidal en referencia a los representantes del Ministerio de Transportes.

El vuelo doméstico regular 5022 de Spanair (JK5022) tendría que haber hecho el trayecto entre Madrid y Gran Canaria el 20 de agosto de 2008, pero se estrelló durante despegue, con un saldo de 154 víctimas mortales y 18 supervivientes.