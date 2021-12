«Estamos lejos de tener un sistema eficaz y justo para las víctimas»

El abogado Francisco Vasques-Tenreiro (Las Palmas de Gran Canaria, 1970) lleva trece años junto a las víctimas del accidente del JK5022. El letrado participó ayer en la segunda jornada del primer simposio internacional que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) celebra en Gran Canaria y no dudó en reclamar a las autoridades asistentes mejoras en la legislación que incrementen la indemnizaciones de los afectados.

Participó ayer en el simposio que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) celebra en Gran Canaria. ¿Qué ideas quiso trasladar a los asistentes?

La idea fundamental que quiero hacer llegar es que trece años después del accidente de Spanair JK5022 sabemos que la media de la indemnización para cada una de las víctimas, ya sean fallecidos o heridos, ha sido de 250.000 dólares. Esto nos parece una miseria teniendo en cuenta que cada una de esas vidas estaba asegurada en nueve millones de dólares. Y esto tiene que cambiar. Es importante recalcar la importancia que ha tenido este accidente. Ha habido muchos, pero este fue especial porque golpeó a Canarias, islas turísticas, en todo el corazón. Lo que ocurrió puede acabar cambiando el mundo gracias al trabajo realizado por la asociación del víctimas del vuelo de Spanair. Toda esa gente que no ha parado de luchar ha conseguido llevar sus propuestas hasta las Naciones Unidas, esperemos que tengan éxito y que cambiemos el panorama mundial de aquí en adelante.

¿Cree que la asistencia a las víctimas y familiares de accidentes aéreos en España es adecuada?

Lo único que puedo decir es que pido por favor que no ocurran más accidentes, que no le pase a más gente. Hemos andado mucho e impulsado muchas políticas que servirán para cambiar las cosas si ocurre otra desgracia. Pero estamos muy lejos de poder tener un sistema eficaz y justo teniendo en cuenta que somos un país civilizado en pleno siglo XXI. Y con esto incluyo todo: la información, la investigación y la compensación de las víctimas. Esos son los tres pilares fundamentales del simposio de la OACI que servirá para plantar las semillas a ver si crecen, y ver si encontramos cambios que nos alejen de la pesadilla que fue el 20 de agosto de 2008.

«No existe transparencia en las investigaciones, la información no llega a los afectados»

¿Cuál es el principal problema de las indemnizaciones en España?

En nuestro país existe un baremo que tasa los daños a las víctimas según una serie de parámetros: suceso, edad, lesiones, etc. Y el planteamiento está muy bien, pero el problema es que ese baremo se está aplicando a todo. A lesiones por daños dolosos, a accidentes de tráfico y a accidentes aéreos. Y eso es una perversión. El baremo se ha extralimitado. Si yo pago mucho más por el seguro de un avión, ¿por qué se me indemniza igual? ¿Quién gana? La aseguradora. Eso es absolutamente injusto. Esa injusticia es la que estamos intentando romper. Ese baremo debería limitarse únicamente a los accidentes de tráfico porque para eso fue pensado.

¿Ocurre lo mismo en otros países?

Este baremo solo lo tenemos en España, pero el problema de las indemnizaciones está en todos sitios, exceptuando quizás EEUU y Japón. Es difícil que las indemnizaciones de los accidentes aéreos lleguen al 10% de la cobertura de la póliza. Y es cierto lo que dicen las aseguradoras de que la póliza debe contemplar que el avión pueda caer en alguna zona poblada, pero lo que nosotros defendemos es que esos porcentajes del 3% en España, 4% en Francia, 2% en Portugal, son muy pequeños. Si ocurre un accidente aéreo, la indemnización debería ser mayor.

¿Cómo pueden la OACI y la aviación mejorar la eficacia del sistema de compensación de los daños causados por un accidente aéreo?

Establecer una proporción en las indemnizaciones, la que sea. Que los estados estudien cuál es la más justa, pero que desde luego no nos quedemos en el 3%.

¿Qué porcentaje considera adecuado?

Yo en el simposio he dicho que estaría bien el 50%. Pero simplemente un 10% de esa póliza ya hubiera supuesto que las víctimas de Spanair hubieran cobrado 900.000 dólares. Ya esa cifra parece un poco más razonable. Imagina perder a un hijo y que te den 250.000 euros, una cantidad con la que actualmente no se paga ni un piso, es vergonzoso. El mensaje que hay que trasladar es que es necesario cambiar la forma de pensar y que en vez de dejar que cada país indemnice según su criterio, sea la aviación internacional quien coja el toro por los cuernos y establezcan un mínimo, una regla proporcional. Un 20 o un 30% estaría mucho más adecuado. Es la única manera para alcanzar un poco de justicia.

«La aviación internacional tiene que establecer un mínimo en el pago de las indemnizaciones»

Las aseguradoras se quejan de los daños económicos que sufrirían si aumentan las indemnizaciones. ¿Lo ve coherente?

¿Cómo van a hacer las aseguradoras un contrato que si cumplen les llevaría a la quiebra? ¿No te suena raro? Es como si aseguramos nuestra casa por un millón de euros y si se nos quema la aseguradora quiebra por pagarnos lo que nos corresponde. Si te asegura por esas cantidades entonces por supuesto pueden responder por esa cantidad.

¿Hay actualmente procesos legales en España para mejorar el sistema de atención a las víctimas?

La situación está estancada. Para el sistema es muy cómodo quedarse en la idea de indemnizar todo accidente de la misma manera. Es muy injusto.

¿Cree que los procesos de investigación de accidentes aéreos cuentan con independencia?

Cuando ocurre un accidente aéreo se forma una investigación técnica en la que participan la aerolínea, la aseguradora, el fabricante de los motores, el fabricante del avión, la Agencia Española de seguridad, la Agencia Europea de Seguridad y hasta la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). Es decir, participa todo el mundo menos las víctimas. Todos tienen acceso a la información excepto los afectados directamente. La asociación de víctimas del vuelo de Spanair pidió en su momento la desclasificación de los materiales recuperados en la investigación y nunca lo conseguimos. Pensamos que la víctimas deben tener acceso a la información. ¿Por qué se les niega si la investigación técnica ha hecho las cosas bien? Es algo que no nos gusta. Nos gustaría la mayor transparencia en estos asuntos.

Las víctimas del accidente de Spanair reclaman al Congreso que se mande el dictamen sobre el accidente aéreo a la Fiscalía. ¿Comparte este reclamo?

Pilar Vera (presidenta de la asociación de víctimas del vuelo JK5022) tiene toda la razón. Dada las conclusiones debería haber alguna reacción por parte del Congreso, al menos remitiendo el dictamen a la Fiscalía.

¿Por qué no lo envían?

No le encuentro razón alguna. Vamos a dejarlo ahí.

«La única justicia que tienen las víctimas de Spanair es saber que su lucha ha llegado a la ONU»

¿Cree que las víctimas y familiares encontrarán la justicia que buscan en algún momento?

La justicia económica no la alcanzarán nunca porque el proceso ya ha finalizado. El caso penal también está cerrado. La única justicia que pueden tener las víctimas y familiares es saber que su lucha ha llegado lejísimos, a las puertas de Naciones Unidas, y que han conseguido traer a Gran Canaria un simposio internacional que no se organizaba desde hacia muchísimos años. Esa es la única justicia que les queda, el trabajo bien hecho de no rendirse nunca.