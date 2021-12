Los empresarios reclaman un estatus propio de Canarias en la financiación

Las patronales canarias son partidarias de que Canarias tenga un encaje diferenciado y único en el régimen común del sistema de financiación autonómica para evitar nuevos debates y replanteamientos sobre los sobrecostes de la insularidad o los recursos derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF). Las organizaciones empresariales defienden que Canarias cuente con los mismos recursos que hasta ahora procedentes del sistema y que el REF esté desvinculado del mismo, pero también que se incrementen los fondos de forma coyuntural para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Tanto la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) como la CEOE-Tenerife exigen «respeto» a los derechos del fuero y que las peticiones de otras comunidades no vayan en detrimento de los recursos de las Islas.

El presidente de la patronal de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, critica que vuelva el debate sobre la inclusión o no del REF en el sistema de financiación cuando es un asunto que debería estar ya superado tras la aprobación del nuevo Estatuto. Lo que sí defiende el representante empresarial es que Canarias debería estar por encima de la media de financiación de las comunidades para compensar el diferencial perdido por el Covid. «Cada Gobierno tiene derecho a incluir cuestiones propias pero los derechos canarios no son coyunturales sino permanentes y en eso no hay discusión alguna», advierte.

Manrique de Lara lamenta que las «presiones territoriales» del País Vasco o Cataluña provoquen que el Estado «priorice» unas comunidades sobre otras. «Canarias siempre ha actuado desde la lealtad institucional y con moderación pero eso no quita para exigir que se cumplan nuestros derechos recogidos en el fuero, estar en el régimen común no supone que Canarias se tenga que homogeneizar con el resto de comunidades cuando tiene sus singularidades únicas», añade.

Por su parte, el secretario general de la patronal tinerfeña, Pedro Alfonso, recuerda que hay estudios que demuestran que la insularidad le cuesta a las empresas canarias más de 5.000 millones de euros por lo que, lejos de que se reduzcan los fondos, Canarias debería alcanzar al menos la renta media per cápita de las comunidades autónomas porque, en caso contrario, «nunca convergeremos porque ahora estamos en el 70% de la renta media». Para Alfonso los informes de economistas y técnicos que dudan de separar el REF del sistema de financiación «no son de recibo».

El dirigente empresarial respeta que las comunidades que más sufren la despoblación reclamen más fondos: «las comunidades tienen derecho a tener sus propios encajes pero Canarias es un caso aparte», añade Alfonso, quien no entra en el debate político de si Canarias debe salir del régimen común del sistema de financiación, aunque sí deja claro que Canarias requiere partidas concretas y que la insularidad no debe tocarse a la baja. Para ello asegura que el Gobierno cuenta con el apoyo de las patronales canarias en sus reivindicaciones al Estado. «El apoyo de los agentes económicos y sociales está garantizado, somos una sola voz en defensa de los derechos de las Islas», asegura.

Por su parte, los dos sectores más condicionados por los sobrecostes de la insularidad, industria y comercio, rechazan cualquier intento de reducir los fondos destinados a compensar la insularidad. El presidente de Cecapyme, José Juan Socas, advierte que la insularidad «es un tema de Estado y no es negociable, es un hecho real y vinculado a la ultraperiferia como en otras regiones de Europa, Madrid debe contemplarla siempre y tenerla cuantificada». El presidente de Asinca, Virgilio Correa, resaltó que el objetivo del REF es el de compensar los sobrecostes de Canarias por su lejanía y no debe mezclarse con la financiación. Además rechazó que el factor de la insularidad pueda estar a la baja en el nuevo sistema de financiación autonómica que comienza a negociarse.

Pedro Alfonso S. G. de CEOE-Tenerife «Nunca convergeremos con el resto de comunidades si no alcanzamos la renta media»

Agustín Manrique Presidente de la CCE «Exigimos más respeto y conocimiento de la situación y singularidades de Canarias»

José Juan Socas Presidente de Cecapyme «La insularidad no debe tocarse a la baja, los sobrecostes suponen un 29% para la industria»