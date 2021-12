La comisión de Presupuestos del Senado rechazará en su sesión de hoy, con el voto del PSOE y sus socios de Gobierno, las enmiendas de los grupos parlamentarios de la oposición y convertirá en puro trámite el paso por esa cámara del proyecto de ley de cuentas estatales para el 2022, que no necesitará por tanto ser devuelto al Congreso para su aprobación definitiva. De esta forma, queda completamente descartada la posibilidad de mejora de las partidas canarias que tanto CC como ASG pretendía respecto a cómo el proyecto salió hace dos semanas de la Cámara Baja tras la inclusión en ese trámite de las enmiendas pactadas por NC y los socialistas y que significaron un incremento de la ficha isleña de 100,4 millones.

El portavoz del PSOE en el Congreso, el diputado tinerfeño Héctor Gómez, confirmó ayer que las negociaciones con ERC “están encaminadas” para que retiren sus enmiendas del Senado y evitar de esa forma la posibilidad de modificaciones que obliguen a la devolución del proyecto al Congreso. El partido independentista catalán estaba presionando al Gobierno con la tramitación de los presupuestos en el Senado para avanzar en la ley audiovisual, exigiendo que las plataformas audiovisuales doblaran a las lenguas cooficiales el 6% de sus series y películas, lo que abría la posibilidad de que se pudieran aprobar enmiendas de otros grupos parlamentarios.

Era en ese marco de tensión entre el PSOE y ERC en el que los senadores de CC, Fernando Clavijo, y de ASG, Fabián Chinea, veían una oportunidad de negociar algunas de sus enmiendas para mejorar la ficha canaria de las cuentas de 2022. Sin embargo, si se confirma el entente parlamentario entre republicanos y socialistas en relación con las cuentas públicas, las enmiendas de las dos formaciones isleñas están condenadas al rechazo, según reconocieron ayer los senadores de ambos partidos.

Clavijo, con todo, aseguraba ayer que su formación va a «intentar aprobar el mayor número de enmiendas posibles y ya veremos si el PSOE tiene atados los apoyos para que no prospere ninguna”. “No voy a dejar de pelear por conseguir mejoras para Canarias por el hecho de que PSOE y ERC pacten medidas extrapresupuestarias”, insistió. El senador autonómico consideraba hace unos días que había en el Senado una probada “sensibilidad” por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios hacia la situación que sufre la isla de La Palma por la erupción volcánica para aprobar alguna de sus enmiendas reclamando un plan de reconstrucción. Sin embargo, esa posibilidad quedará hoy descartada en la comisión de Presupuestos antes de que también se rechace la próxima semana en pleno.

Clavijo apeló ayer al anunció realizado la semana pasada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el Gobierno ponía los 3.000 millones del Fondo de Contingencia “a disposición de la Isla para hacer frente a la situación de catástrofe” para reclamar una partida plurianual de 150 millones. “Si el Gobierno pone esos 3.000 millones a disposición de La Palma, lo ideal sería fijar una cantidad plurianual para hacerlo cómodo y viable”, justifica Clavijo.

CC pelea por una cantidad plurianual para el plan de reconstrucción de La Palma

El senador de CC por otro lado, arremetió contra Montero por la forma en cómo le contestó el pasado jueves durante el debate en la cámara territorial de los vetos al proyecto de presupuestos, considerando que la ministra había sido “maleducada y faltona” y que había “faltado al respeto” de los grupos que habían presentado esos vetos por no contestarles de manera individualizada tras la defensa de cada uno de esos vetos o al menos antes de que intervinieran los grupos que no rechazaban los presupuestos. “Me pareció una maleducada, faltando al respeto a los grupos pequeños. Estuvo en su estilo, provocadora y faltona, pero no es la primera vez que tiene este tipo de actitud”, aseguró Clavijo.

El senador de CC quiso además explicar el hecho de que él no se encontrara en el hemiciclo cuando la ministra tomó la palabra para responder a los grupos parlamentarios, tal como ella misma hizo notar cuando al dirigirse a Clavijo comentó su ausencia en ese momento. “No estuve presente porque estaba preparando todas las enmiendas parciales porque se acababa el plazo esa misma tarde”, aseguró ayer el senador. “La falta de cortesía fue de ella por no contestar primero a los grupos que presentamos el veto a los presupuestos. No contestó individualmente a nadie, no participó en el turno de portavoces y yo estaba en el despacho preparando las enmiendas parciales”, argumentó Clavijo.