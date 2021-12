El Ejecutivo espera cerrar hoy el traspaso de costas en una reunión bilateral

El Gobierno canario espera cerrar hoy el traspaso de la competencia en costas en una nueva reunión de carácter técnico para culminar el acuerdo político en la comisión mixta que se celebrará en enero. El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, admitió ayer que ha sido un proceso de negociación «complejo» y «duro», en el que la Comunidad Autónoma ha «apurado al máximo» el margen que le da el Estatuto de Autonomía tras su reforma de 2018.

Sin embargo todavía existe cierto margen de desconfianza en el seno del Ejecutivo sobre la posibilidad de que continúen los obstáculos por parte del Gobierno central, que han impedido un acuerdo tras un año de negociaciones. En este sentido, hay sectores del cuatripartito que incluso abogan por terminar hoy las negociaciones y si existen cuestiones con las que no se está de acuerdo que se plantee un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

La comisión mixta se reúne dos veces al año y es el órgano competente para aprobar definitivamente la transferencia de nuevas competencias. Si en enero no se firma el acuerdo entre el Gobierno central y la Administración autonómica habría que esperar a junio, algo a lo que no está dispuesto el Ejecutivo. No obstante, pese a estas reticencias, tras el Consejo de Gobierno Olivera mostró su confianza en llegar a un acuerdo «satisfactorio».

Olivera confía en zanjar este asunto en la comisión bilateral que tiene previsto celebrarse hoy. «Esperemos que permita cerrar el expediente y que en enero se pueda celebrar la primera reunión de la comisión mixta bajo el nuevo formato», expresó el portavoz del Ejecutivo. En la nueva comisión mixta, que se constituye por primera vez tres años después de la aprobación del Estatuto, se abordarán otros asuntos como «la formalización de la discusión» en torno a la «parte audiovisual» del Régimen Económico Fiscal (REF), la tutela financiera o la defensa de la competencia, que ya es una competencia «plenamente asumida» por la Comunidad Autónoma y con un órgano que se está constituyendo por la Consejería de Economía.