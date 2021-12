Hacienda no contempla crear una financiación exclusiva para Canarias

La apertura del debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, a partir de la propuesta presentada hace dos semanas por el Ministerio de Hacienda, ha arrastrado a las formaciones políticas y a los sectores económicos de las Islas a uno paralelo sobre el encaje de Canarias en el futuro modelo. El hecho de que el documento elaborado por los expertos haya abierto muchas dudas y creado temores sobre si nuevamente los recursos del REF van a computarse a la hora del reparto entre los distintos territorios, así como el hecho de que la insularidad pierda peso como mecanismo corrector, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Canarias reclame salir del régimen común de financiación y contar con una fórmula propia basada en sus múltiples y exclusivas singularidades.

Clavijo tilda de «ocurrencia» y «frivolidad» la idea del vicepresidente regional

Supondría por tanto abandonar el sistema de reparto creado para todos los territorios del Estado salvo para País Vasco y Navarra, y disponer de un mecanismo en el que la financiación estatal de los servicios básicos que presta la comunidad autónoma –educación, sanidad y servicios sociales– sólo fuera aplicable en las Islas. Una posibilidad sobre la que los partidos canarios no se ponen de acuerdo y sobre la que nadie alcanza a definir en qué consistiría esa financiación específica para el Archipiélago. De entrada, cabe señalar que el Ministerio de Hacienda no contempla en estos momentos ninguna nueva excepcionalidad en este sentido, tampoco por ejemplo para el caso de Cataluña, a la que ya se denegó hace años el sistema del cupo aplicable al País Vasco.

La idea de ‘sacar’ a Canarias del régimen común la defiende principalmente el segundo socio mayoritario de la actual coalición de Gobierno en las Islas, NC, pero en las dos semanas transcurridas desde la difusión de la propuesta del Ministerio de Hacienda otros partidos se han apuntado al debate de una u otra manera. Nadie sabe, en todo caso, en qué se traduciría a efectos prácticos esa ‘alternativa canaria’ al régimen común, puesto que no existe documento o estudio alguno sobre cómo financiaría el Estado los servicios públicos en la comunidad autónoma. Se trataría, en todo caso, de un mecanismo que acabara con las dudas sobre cómo tener en cuenta la singularidades isleñas y las necesidades de financiación sin contar con las compensaciones a la lejanía y la insularidad recogidas en el REF, tal como establece desde el 2018 el Estatuto de Autonomía. El objetivo: evitar que en el nuevo reparto se repitan los efectos de la reforma de 2009, una pérdida para Canarias de casi 700 millones anuales y que se corrigió temporalmente por vía política y presupuestaria en 2017.

Torres: «No estaría mal»

Sobre estas premisas, los partidos canarios se enzarzan en estos días en un debate más académico que otra cosa sobre si conviene plantear la excepcionalidad canaria en el nuevo modelo a reformar. Aparentemente el Gobierno regional en pleno asume las tesis de su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, a su vez líder de NC, pues en nombre del Ejecutivo éste lo ha defendido en el Parlamento regional. El propio presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, lo avaló en sus primeras declaraciones, el pasado día 6, tras conocer la propuesta estatal, asegurando que «Canarias tiene una singularidad específica, y aunque no somos Navarra ni el País Vasco y pertenecemos al sistema común, nuestro sistema fiscal diferente y unas características que ya en la práctica permitieron que el Gobierno de España aceptara que Canarias pudiera hacer uso de los remanentes para el bloque de financiación». «No estaría mal que pudiéramos salirnos de este sistema común», acabó concediendo. Pero no hay una posición firme por parte de los socialistas canarios en este sentido, conocedores además de que el actual Gobierno central descartaría en este momento cualquier negociación bilateral para la reforma del sistema.

El PSOE da por hecho que Montero rechazará cualquier negociación para salirse del sistema

Para el diputado de NC en el Congreso, Pedro Quevedo, hay un riesgo muy claro de que, a la vista de la posición del Ministerio de Hacienda, y de la «correlación de fuerzas entre las distintas comunidades autónomas, volvamos a la casilla de salida del año 2009», razón por la que cree necesario «apostar por salirse del régimen común». «Tenemos las suficientes singularidades como para tener una financiación aparte», afirma.

Desde el PP de Canarias, las posiciones son igualmente dubitativas, no descartan la opción de la ‘alternativa’ al régimen común, pero sin definirse claramente respecto a la viabilidad de reclamarlo abiertamente en el proceso de negociación con el resto de territorios y el Estado.

Para CC, la idea de salirse del régimen común es una «ocurrencia» y «frivolidad» fruto de la “improvisación” con la que está actuando el Gobierno regional al respecto, subraya el presidente de la formación nacionalista. Para Fernando Clavijo trasladar este tema al marco de la negociación que se avecina «es un despropósito que nos va a meter en un lío del que vamos a salir trasquilados». «¿Sacar a Canarias del régimen común hacia dónde? ¿Qué derechos forales tenemos para sustentar fórmulas similares a las del País Vasco o Navarra?”, se pregunta el líder de CC. Para él, lo que hay que hacer es «hacer cumplir la Constitución, el REF y el Estatuto» en la aplicación del sistema de financiación y ponderar adecuadamente los elementos que encarecen la prestación de servicios básicos en las Islas.

Según Clavijo, el Gobierno regional «ha llegado al momento crucial sin los deberes hechos» y que la propuesta elaborada por los expertos en el Ministerio de Hacienda dejara claro ya que los recursos del REF no se van a incluir y que la insularidad no perdería peso como elemento corrector. «Este Gobierno no sabe hacía dónde va y parte en una posición muy débil en la negociación que se avecina», resalta.