Más de 650 inmigrantes llegan a las Islas en los últimos dos días

Cuando parecía que el ritmo de llegadas de inmigrantes se ralentizaba en Canarias, las cifras vuelven a subir. En los dos últimos días han llegado a las Islas más de 650 personas en un total de trece embarcaciones. Ayer llegaron a Canarias 319 personas en siete pateras, cinco de ellas arribaron a Gran Canaria con 257 inmigrantes, uno de ellos fallecido. La otra embarcación alcanzó Fuerteventura con 62 personas a bordo. Y el jueves fueron un total de 367 las personas que llegaron al Archipiélago repartidas en seis embarcaciones. Una nueva oleada que coincide con la celebración hoy del Día Internacional de Migrante.

El dato de estos últimos días contrasta con las últimas cifras del Ministerio del Interior del 15 de diciembre que reflejan que, a pesar de las últimas llegadas, el flujo de pateras hacia las Islas ha disminuido en el último trimestre del año respecto a las cifras del 2020, de manera que el número de llegadas de inmigrantes se ha reducido a la mitad durante estos meses. Desde el 1 de octubre hasta el pasado miércoles 15 de diciembre arribaron al Archipiélago 7.634 personas y en el mismo periodo del año pasado lo hicieron 15.536.

Si sumamos las últimas llegadas de este año a las cifras que ofrece Interior hasta el 15 de diciembre (20.752) el dato acumulado de 2021 queda en unas 21. 400 personas. Un cifra muy similar a la del año pasado por estas fechas, en las que ya habían llegado 21.660 inmigrantes. Esta última oleada de pateras refleja que las cifras a final de año pueden alcanzar, o incluso superar, las del pasado 2020.

Los datos demuestran que la distribución temporal de llegadas ha cambiado este año. En los últimos meses de 2020 se concentraron el 67% de las llegadas y en este año las pateras del último trimestre representan el 37% del total.

Según los datos del Ministerio de Interior, Canarias ha recibido este año el 55% de las llegadas de inmigrantes por mar a España, por lo que la tendencia a la baja que presentan sus flujos desde hace dos meses también arrastra a la baja los datos nacionales, que se reducen un 1,7% (629 personas menos). A España han llegado en patera 37.385 inmigrantes. Además de los de Canarias, unas 15.996 personas han alcanzado la Península y Baleares (+1,2%), 600 llegaron a Ceuta (+21 %) y 37 a Melilla (-22,9%). El informe de Interior sigue sin actualizar las cifras de llegadas a Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo, estimadas en cerca de 10.000 inmigrantes, aunque sí recoge las personas que han entrado a la ciudad autónoma por vía marítima en lo que va de año: 600 inmigrantes, 104 más que en 2020.

Hoy se celebra el Día Internacional del Migrantes por lo que varias ONG reclamaron ayer una gestión de fronteras «respetuosa con los derechos humanos», y denunciaron el enfoque «excesivo» de la Unión Europea en «el cierre de fronteras y las vallas de alambre de púas». La organizaciones no gubernamentales reclamaron que las instituciones inviertan en «vías seguras».

En concreto, Cáritas Española pidió que los poderes públicos lideren el cumplimiento de las condiciones fijadas por el Tribunal Constitucional a fin de «evitar rechazos en frontera que no identifiquen de forma individualizada a las personas, que no se puedan someter al pleno control judicial y que no cumplan lo estipulado por nuestras obligaciones internacionales».

Actualmente, según indica la organización de la Iglesia católica, existe la oportunidad de incorporar esas garantías en el marco de la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. «Es la indiferencia de las sociedades del bienestar y de las Administraciones de los países del Norte la que está construyendo nuevas vallas y nuevas fronteras cada vez más inhumanas para quienes abandonan sus hogares empujados por la violencia, el hambre o la miseria», subrayaron desde la organización.

Cáritas Española se sumó así a la declaración de Cáritas Europa con motivo del Día Internacional del Migrante bajo el lema Abraza la solidaridad, no los muros y la violencia, con la que reclamó a los responsables políticos que faciliten la movilidad humana en lugar de tratar a los migrantes como «una amenaza o un arma».

Y mientras las organizaciones reclaman vías legales continúan las operaciones para frenar las inmigración irregular en África. Ayer al menos cuarenta emigrantes indocumentados, procedentes de países subsaharianos, fueron arrestados en la localidad mauritana de Nuadibú mientras se disponían a viajar en patera hacia Canarias. Los emigrantes fueron interceptados por los efectivos de la Gendarmería en el puerto artesanal de Nuadibú, situada a 470 kilómetros al norte de Nuakchot. Los arrestados, la mayoría de ellos de nacionalidad senegalesa y maliense, fueron puestos a disposición policial para llevar a cabo las investigaciones necesarias sobre las circunstancias del viaje y las personas implicadas en la organización de esta tentativa.

Pero la cara más dura de la crisis migratoria sigue siendo la de las vidas que quedan en el mar. Las últimas cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través del proyecto Missing Migrants, apuntan que han muerto o desaparecido 937 personas en su intento de llegar a Europa a través del Archipiélago desde África. Según Naciones Unidas, se trata de la cifra más alta desde que la OIM comenzó a recoger estos datos. Estas estadísticas apuntan que al menos 560 migrantes han muerto ahogados. 313 por condiciones ambientales extremas o falta de comida y agua dentro de las barcazas. La causa de muerte de otras 57 personas han sido los naufragios y en tres casos, por enfermedad.