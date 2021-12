ASG pacta con Montero 17 millones fuera del presupuesto para La Gomera

El presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, cerró ayer un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para una inversión en esa isla a los largo del próximo año de 17 millones de euros que no estarán incluidos en los presupuestos estatales que hoy se aprobarán de manera definitiva en el Senado, según avanzó ayer el senador de la formación, Fabián Chinea, quien además a anunció la retirada de todas las enmiendas que mantenía vivas para debatir en el pleno de esta maña en la Cámara Alta.

La formación gomera considera que las cuentas diseñadas por el Gobierno para 2022 «son buenas y se ajustan a las demandas de Canarias y La Gomera dado que cumplen con el Régimen Económico y Fiscal (REF) y garantizan la financiación para el Ingreso Mínimo Vital y las partidas sociales necesarias para ofrecer una cobertura a las personas más afectadas por la crisis económica y social provocada por la covid-19».

El acuerdo ratificado por ambas partes y negociado directamente entre Curbelo y Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la participación directa del entorno del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, supone una inversión adicional por la cantidad mencionada para la isla de La Gomera, y entre cuyas iniciativas incluidas destaca la inyección económica de 13 millones para la realización de la avenida marítima de Valle Gran Rey, proyecto que fue presentado la semana pasada, en la isla de La Gomera, por el Secretario de Estado de Medio Ambiente.

En una nota de la formación insularista se destaca que se financiará la pista de acceso a las Mimbreras y mejoras del entorno del Parque Nacional de Garajonay con una partida de 1,2 millones, y que dos de los acuerdos más importantes se refieren a dos medidas concretas para facilitar la conectividad aérea y marítima con La Gomera.

El Gobierno inyectará otro millón de euros más para la Obligación de Servicio Público (OSP) entre los aeropuertos de Gran Canaria y La Gomera con el objetivo de garantizar la demanda de ASG para que dicho vuelo sea diario durante todo el año y, por otro lado, se corrige la supresión de las bonificaciones que se retiraron en 2021 para los trayectos marítimos para los no residentes, fundamentalmente turistas.

En las mismas negociaciones se acordó la instalación de placas fotovoltaicas en el aeropuerto de La Gomera; el diseño de nuevas maniobras instrumentales basadas en el uso del sistema de navegación por satélite en la terminal de la isla y, por último, una partida de 300.000 euros para las Jornadas Colombinas de 2022.

La formación de Curbelo no aclara de qué forma se llevará a cabo la inversión pactada con Hacienda teniendo en cuenta que se trata de una «acuerdo político y extrapresupuestario» y por tanto sin consignación concreta en lo que a partir de mañana será ya la ley de presupuestos ya que al no incluirse ninguna enmienda durante su trámite en el Senado no necesita regresar al Congreso para su ratificación y se publicará en el BOE en los próximos días para su entrada en vigor el 1 de enero próximo.