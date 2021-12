Un año más. Ese es el tiempo de vida que les queda a las asociaciones públicas de Canarias si no cambian las cosas en la gestión de la Consejería de Derechos Sociales en manos de Noemí Santana. Así lo explica Emma Colao, presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias, una federación conformada por más de 200 entidades y ong públicas encargadas de prestar los servicios sociales del Gobierno autonómico, los cabildos insulares y los ayuntamientos. Una labor que, según Colao, "está en peligro" debido a las políticas que la consejería ha puesto en marcha desde 2019, o más bien por las que "no ha puesto en marcha". Ya que según la presidenta, Santana "no ha cumplido ni una promesa", lo que ha llevado al tercer sector a enfrentarse a una situación económica complicada que provoca despidos y falta de medios. "Los servicios en áreas como dependencia, mujer, violencia de género o discapacidad quedarán en nada porque las asociaciones no vamos a poder continuar en esta situación", afirma Colao.

Desde la Coordinadora aclaran que la escasez de financiación es el principal problema, provocado por la "ineficacia" a la hora de establecer los plazos de convocatorias y las cuantías de las subvenciones. La representante de las asociaciones explica que la última convocatoria subvencionable al 0,7% social del IRPF ha estado especialmente "mal gestionada" ya que se convocó con un año de retraso, por lo que al saltarse una convocatoria se saltó la ley general de subvenciones. Las bases del proceso se dispusieron en diciembre y se otorgó un plazo de dos semana para registrar los proyectos que quieran ser beneficiarios de lo acumulado del 0,7% de IRPF social. "El proceso se ha desarrollado además con un pilotaje de una nueva aplicativa, un sistema que registra esos proyectos de manera online y que falla más que una escopeta de feria", critica Colao quien reclama que los plazos de las convocatorias salgan con más tiempo. Las entidades también exigen que las cantidades de las subvenciones aumenten para que más asociaciones sociales puedan acceder a ellas. "Necesitamos más financiación para poder prestar todos los servicios porque hay mayor demanda en las Islas", explica. "Las administraciones públicas se han acostumbrado a que tengamos que salvarles siempre las espaldas sin recibir nosotros ningún tipo de derechos ni garantías", añade Colao. El retraso en la llegada de prestaciones ha provocado que los miembros de las juntas directivas de las asociaciones hayan tenido que "embargar sus propios bienes patrimoniales personales" para hacer frente a las facturas, según explica la presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias. Negociaciones, proposiciones no de ley o recursos potestativos son solo algunos de los caminos que han utilizado las asociaciones para hacer llegar sus quejas hasta Gobierno de Canarias. Pero las respuestas no llegan. "Lo único que nos contestan es que falta personal y recursos cuando esto no es cierto. Esta es una de las grandes falacias de Noemí Santana". Las entidades aseguran que el presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales ha ido creciendo desde el año 2019 -año en el que la situación de las entidades públicas era mejor que la actual-, por lo que no entienden que con "más dinero la gestión empeore". Al comienzo de la legislatura las asociaciones tenían "grandes esperanzas" en la Consejería ya que entendían que estaba en manos de una persona que valoraba la importancia de los servicios sociales por las líneas políticas de su partido, pero las ilusiones se rompieron cuando experimentaron "el deterioro de la gestión" para con el tercer sector. "No nos esperábamos que incluso empeoraran las comunicaciones de la administración pública con las entidades sociales, pero así ha sido", lamenta Colao.