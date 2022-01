Yaiza Castilla: «El Estado debería tener un plan de conectividad permanente para las Islas»

La decisión de Alemania de introducir a Canarias entre las zonas de alto riesgo ha sido la puntilla, ¿verdad?

Sí, fue en Nochebuena y me pareció un déjà vu. Pero insisto: si en enero y febrero la situación se reconduce, como creo que va a suceder, podremos llegar al cierre de nuestra temporada alta en cifras de recuperación. ¿Por qué lo creo? Porque hay países, como Sudáfrica, Noruega, Alemania o Dinamarca, en los que la cepa de ómicron baja con la misma virulencia con que subió. Y, además, parece ser que su gravedad no es tanta, dicho esto con todas las cautelas.

¿Y las perspectivas de cara a 2022?

No quiero poner cifras, primero porque sería imprudente, y segundo porque creo que ya no debemos fijarnos tanto en la cantidad de turistas como en la calidad de los turistas. Sin renunciar a nuestras cuotas de mercado, estamos apostando por captar a un turista de calidad.

En cuanto a la conectividad aérea, ¿en qué cifras está el Archipiélago?

Estamos en contacto permanente con todas las compañías aéreas y turoperadores, bien podríamos decir que ya casi somos amigos. Ahora mismo estamos un 10,9% por encima de la conectividad aérea de 2019.

¿Pese a ómicron?

Sí, y ello aunque hemos perdido 7.631 plazas con Alemania. Ese 10,9% son 787.000 plazas programadas más para los próximos meses que en 2019. ¡Es que incluso se han abierto nuevas rutas con Canarias! Y esto no es solo por nuestro sol y por nuestras playas, sino por todo lo que se ha hecho en el destino y, por supuesto, porque hemos sido en todo momento transparentes, tanto con los mercados emisores como con los distintos operadores turísticos, al informar de nuestra situación epidemiológica. Para ellos somos un destino seguro y confiable, porque hemos sido transparentes durante la pandemia. Seguramente me criticarán porque soy muy optimista, pero Churchill dijo aquello de «soy optimista; no parece muy útil ser otra cosa», y me parece acertado. Soy optimista porque mi padre es optimista. Y esto lo llevo en mi vida por bandera.

«Canarias será de las regiones donde el turismo sufra más por la nueva ola de contagios». ¿Cómo le sentó leer estas palabras del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, en un medio de tirada nacional? Casi espantan, ¿no?

Es no conocer la realidad de Canarias ni la fortaleza del sector en Canarias. Daba a entender como si Canarias, como si su sector turístico, su economía en conjunto, no tuvieran la fortaleza suficiente para poder salir adelante a pesar de todo, y yo creo que sí la tienen. Quizá no estuvo acertado en esa declaración.

Uno de los problemas para el turista nacional son los altos precios de los billetes. Es un hándicap importante.

Canarias siempre ha tenido una desventaja competitiva en materia de conectividad en el seno de España. De hecho debería existir un plan específico de conectividad para las islas Canarias por su condición de Región Ultraperiférica y por todo lo que ello conlleva: tanto por los precios de los billetes aéreos como en lo relacionado con el abastecimiento de materias primas, por ejemplo. Un plan específico y permanente de conectividad para suplir la desventaja competitiva histórica que en esta materia tiene Canarias y que fomente otros precios y tarifas. Es que son sobrecostes estructurales. No podemos ser competitivos si no nos ayudan, y este plan debería estar en la columna vertebral de las acciones del Estado en Canarias.

Hay infraestructuras turísticas a las que hay que darles una manita de pintura, ya me entiende.

Una de nuestras principales líneas de actuación son las infraestructuras turísticas y la recuperación de zonas turísticas maduras. En el presupuesto ordinario tenemos 28,3 millones de euros, pero es que a estos 28 millones se les van a sumar otros 35 del mecanismo de recuperación y resiliencia, de modo que en 2022, este año vamos, se va a doblar la inversión en infraestructuras para seguir afrontando el déficit de equipamiento y dotaciones existente en los espacios públicos, lo que además generará economía. Fíjese que por cada millón de euros invertido en actuaciones del Pitcan [Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias] se genera una media de 28,9 puestos de trabajo anuales a tiempo completo. Por cierto, que también tenemos un presupuesto récord de 34,8 millones para distintas campañas promocionales a través de Promotur.