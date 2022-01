Yaiza Castilla: «Faltan medidas y falta más inversión desde el Gobierno central»

Ángel Víctor Torres ha tenido que transitar por una oleada de contratiempos, pero usted no le va a la zaga.

Desgraciadamente hemos tenido una legislatura digamos atípica, pero creo que el presidente tiene un equipo de trabajo que ha colaborado con él en llevar esa responsabilidad. No está solo. Tiene un equipo de consejeros para trabajar junto a él y ayudarlo en una gestión tan importante como la que implica ser presidente del Gobierno de Canarias.

Pero presidente al margen, usted es quien peor lo ha tenido en el Consejo de Gobierno.

¿No cree que ha sido el consejero de Sanidad?

Presidente y consejero de Sanidad al margen, usted es quien peor lo ha tenido, ¿no?

Sí, tal vez Sanidad y Turismo son los dos departamentos más castigados del Gobierno de Canarias. Es más, sin lugar a dudas.

Castigados por la realidad, pero en el caso de su consejería, bien tratado en los presupuestos autonómicos para 2022. Al menos no se la ha percibido disconforme.

Bueno, a ver... Siempre nos gustaría tener más dinero. Si nos das fondos, nosotros vamos a ejecutarlos. En la consejería somos capaces de ejecutar el máximo posible en tiempo récord. A pesar de la escasez de personal, a pesar de la escasez de medios, intentamos buscar soluciones creativas, siempre dentro de la legalidad, para poner al servicio de la ciudadanía los fondos que nos llegan. Nosotros no estamos para dar ayudas sociales, no estamos para políticas activas de empleo..., estamos para inyectar dinero en la economía y que genere retorno a favor de la sociedad. El IBI turístico es un ejemplo. Y también el bono turístico es un ejemplo de cómo si inyectas dinero, y este se ejecuta bien, generas inversión productiva. De hecho generamos actividad en el sector turístico por 20,8 millones. En definitiva: siempre pido más recursos para mi área, siempre. Y los seguiré pidiendo. Es más, creo que Turismo debería ser una consejería única. Incluso una vicepresidencia por el peso que el sector tiene en Canarias. También en España, donde debería tener ministerio propio e incluso una vicepresidencia. Y pienso también que en la Unión Europea debe haber una política turística común para las islas, y esto es algo que vamos a promover desde Canarias, o por lo menos a intentarlo.

¿Una política turística comunitaria?

¿Acaso no existe una política agraria común? De hecho nos gustaría organizar en 2022 el primer congreso de islas turísticas europeas. Sería un apoyo a la solicitud para ser la futura sede de la Agencia Turística Europea; pero es que, además, creo en ello. Es algo necesario. ¿Cómo es posible que no haya en el seno de la Unión Europea un foro cualificado en el que se hable con propiedad del turismo y en particular de las islas turísticas? El turismo mueve el mundo y, sin embargo, en la Unión Europea está en una comisión equis y en un punto equis. Queremos liderar este movimiento y que se sume el resto de Estados, sobre todo aquellos con islas turísticas. Me gustaría sembrar la semilla y que quien venga la recoja. Es algo que vamos a trasladar al Estado, y nos gustaría que el Estado nos apoyase como parece apoyarnos en la sede de la Agencia Turística Europea.

Habrá un nuevo bono turístico, en este caso para La Palma. ¿Es una iniciativa del Ministerio, de la consejería o del Ministerio copiando a la consejería?

Le hicimos al Ministerio una serie de propuestas para La Palma que han tenido muy buena acogida. Entre esas propuestas estaba el bono turístico. La idea partió de Canarias, sí, partió de la Consejería de Turismo en coordinación con el Cabildo de La Palma.

¿Están ya estudiando planes de futuro para el turismo en la isla bonita tras la erupción?

De hecho venimos pensando en ello desde antes de la erupción. Teníamos un seguimiento de la actividad vulcanológica y estábamos preparados en caso de que el volcán erupcionara. Sabíamos a lo que nos podíamos enfrentar. Y luego hemos pensado mucho en qué acciones podríamos ejecutar una vez el volcán se apagara; aunque eso sí, siempre que esas acciones estuvieran respaldadas por la sociedad palmera. De lo primero que hicimos fue reforzar el seguimiento y el contacto con los medios tanto en el mercado nacional como en el internacional.

¿Y ha funcionado? Porque no eran precisamente una minoría quienes en el resto del país confundían La Palma con Las Palmas, por ejemplo.

Por ejemplo... Fíjese que una de las primeras acciones que tuvimos que hacer fue mandar a la prensa internacional, pero también nacional, un mapa en el que se señala dónde está el volcán, qué es La Palma y qué es Las Palmas. Tuvimos que hacerlo para que quedara claro, y luego también para que se vieran las zonas de exclusión y que en La Palma podía hacerse turismo seguro, solo que había que saber cómo ir y adónde ir. Tenemos, por ejemplo, una línea de incentivos para fomentar la conectividad de la isla en 2022 con seis y tres euros de bonificación por asiento en función de si se trata de tráfico internacional o nacional. Vamos a destinar 2,65 millones para conseguir una conectividad equivalente al 120% de la de 2019. Se trata de una acción cofinanciada al 50% por la Secretaría de Estado de Turismo. Pero quiero dejar algo claro: nosotros pasamos a la acción cuando el pueblo palmero decidió que quería turismo, cuando los sectores público y privado de la isla nos demandaron tomar acción, no antes.

Ha citado a la Secretaría de Estado, ¿está el Ministerio de Turismo a la altura de lo que exige la crisis? Ya no en lo relativo a La Palma, sino en general.

No dudo que el Ministerio de Turismo tenga buenas intenciones para Canarias.

A veces hace falta más que intenciones, ¿no le parece?

Efectivamente. Faltan más hechos y más inversión, y espero que lleguen en los próximos meses. Inversión y medidas. No solo desde el Ministerio de Turismo, sino desde el Gobierno central. Porque la situación se vuelve a torcer, y espero que solo temporalmente.

Entiendo que la primera medida deberá de ser la prórroga de los ERTE en Canarias más allá del 28 de febrero.

Por supuesto que tienen que continuar las medidas que han funcionado hasta ahora, y en este sentido sí hay que felicitar al Gobierno central, pero ahora tiene que haber un tratamiento específico para Canarias. Tenemos nuestra temporada alta en pleno auge, teníamos, y algunas medidas que se han tomado por parte del Gobierno central no le han venido bien a Canarias. No termino de entender cómo permites que desde un país de la Unión Europea con menor tasa de vacunación pueda entrar un menor de edad a Canarias con un test PCR o de antígenos y que no lo permitas desde nuestro principal mercado emisor, el Reino Unido, solo por ser un país extracomunitario y pese a tener una mayor tasa de vacunación. Precisamente en Navidad, con las vacaciones familiares de los niños. Ha habido numerosas cancelaciones por esto. Los ERTE, claro, no pueden finalizar. No pueden acabar en febrero y no pueden acabar hasta que la recuperación se consolide. Y no pueden mantenerse los ERTE pero luego imponer esto otro a tu principal mercado emisor... Vamos a pensar en conjunto, ¿no le parece? Si yo estuviera allí, lo intentaría hacer.

Los empresarios, en general, vienen avisando de que esa decisión del Ministerio de Sanidad es o ha sido el principal obstáculo en la temporada alta.

Es que simplemente se trataba de dar una salida... Aun así hemos tenido un diciembre bueno, pero es que podíamos haber tenido un diciembre espectacular. Espectacular teniendo en cuenta, claro, de dónde venimos. Octubre fue bien, noviembre fue bien... Vamos a cerrar 2021 con casi siete millones de visitantes. Espero que en algún momento se reconsidere esta postura y se flexibilice. La Unión Europea no ha tomado una decisión generalizada y creo que los Estados deben ser sensibles con cada una de las regiones. En determinadas situaciones, como es el caso, no puedes tratar de la misma manera a Canarias que a Madrid, que a Galicia o que a la región que usted quiera. La economía de una determinada Comunidad Autónoma puede depender de la industria del automóvil, pero nosotros dependemos de lo que dependemos y, por tanto, hay que adaptar las medidas sanitarias. Tenemos el conocimiento suficiente para controlar el virus y tomar decisiones sin afectar a la economía, porque ya no podemos parar la economía, ya no resistimos un parón de la economía, ya no resistimos un parón de la movilidad. Por lo menos no la economía canaria.

Pero no puede ser por desconocimiento de la realidad de las Islas, sin ir más lejos la ministra de Sanidad es canaria.

No debería ser. Siempre le hemos dado toda la información al Gobierno central. Es más, para que no haya dudas sobre el turismo en este sentido, tenemos un equipo de trabajo conjunto con Salud Pública para hacer un análisis exhaustivo de los casos de positivos de turistas en las Islas por nacionalidades. Pues bien, la semana pasada eran ochenta y pico los turistas de los miles de positivos que tenemos. Los turistas no son el problema, pasan el control de Sanidad Exterior. Habrá que analizar por qué han tomado esa decisión. Confío en que haya sensibilidad con Canarias y esto se corrija. Tenemos temporada alta por delante, y con todas las precauciones, creo que las mascarillas y los test se han demostrado fiables para movernos y para activar la economía. Las compañías han arriesgado muchísimo con la apertura de nuevas rutas a pesar de todas las circunstancias, y creo que podemos reconducir la situación. De hecho creo que se reconducirá en enero y febrero. Ya digo que terminamos el año con casi siete millones de turistas.

Pues con la que ha caído, es para darse con un canto en los dientes.

Sí, así es. Es un dato mejor de lo esperado.

Entonces, de no ser por la sexta ola y por algunas decisiones del Gobierno central...

... Y no solo, y quiero ser justa, del Gobierno central, también de los países emisores, mire los casos de Alemania o del Reino Unido... Las cuarentenas en Alemania desincentivan, los PCR en el Reino Unido desincentivan, y son nuestros principales mercados emisores. ¿Estamos buscando turistas en otros caladeros? Sí, claro, pero lo cierto es que los primeros son ellos.

¿Repetiría usted como consejera de Turismo en la próxima legislatura?

Repetiría como consejera de Turismo si mi partido así lo considera, sí, sin duda.