Otros 700 desalojados por el volcán de La Palma pueden volver a casa al reducirse el área de exclusión

Desde primera hora de la mañana de hoy pueden regresar a sus casas unas 700 personas de las que fueron evacuadas como consecuencia de la erupción del Tajogaite. La decisión fue adoptada ayer por la dirección del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) tras consultar al Comité Científico de Evaluación y Seguimiento. Se confirman las previsiones avanzadas el pasado martes por el Pevolca de reducir la zona de exclusión que aún se mantiene en los márgenes de las zonas afectadas por las coladas del volcán.

La medición de gases ha descartado que haya riesgos para la salud en los espacios que hoy se abren para que sus vecinos puedan regresar. Llegó el momento que estaban esperando los 600 vecinos situados en el margen norte de la colada volcánica y otros 100 del barrio de Jedey, en El Paso, al sur. En concreto, desde las 7:00 horas de hoy se permite la vuelta a casa de residentes del lado norte de la colada cuyas viviendas se encuentren situadas en las áreas comprendidas entre la línea de costa y la Montaña de La Laguna, el área desde el este de la citada montaña hasta el cruce de La Laguna –incluyendo el camino La Aldea–, las viviendas situadas en el camino Baile Bueno, las del camino Cruz Chica y el camino Los Campitos, las viviendas de la carretera general de Tamanca (LP-2) y las de la carretera de San Nicolás (LP-212). Además, también se incorporan algunos puntos del lado sur y se autoriza el retorno de habitantes de las viviendas ubicadas en la carretera general de Jedey (LP-2) y hasta el número 6 de esa vía, donde se situará el nuevo punto de control. Se incluyen en el realojo las edificaciones situadas en el camino Cuesta Blanca, camino Piteras y camino La Dichosa.

Los primeros realojos

Ya un millar de residentes de los barrios de Tacande, Tajuya y Marina Alta comenzaron a regresar a sus hogares la semana pasada. De esta manera quedan a la espera de resolver la situación al menos otros 4.000 vecinos de las zonas afectadas, entre los que se encuentran aquellos que han perdido sus viviendas y otros que fueron evacuados de los barrios de Las Manchas, en El Paso y Los Llanos de Aridane, o de Puerto Naos, El Remo o La Bombilla, en el segundo municipio.

Es en esos barrios costeros donde la concentración de gases sigue siendo calificada por los científicos como «intensa» en el proceso de monitorización continua que realizan. Llegan incluso a sospechar que pueden proceder de canales lávicos que se están secando y por donde llegan restos de la desgasificación del cono principal. Por tal motivo, existe el riesgo de que en esas zonas cercanas a las coladas puedan abrirse bolsas de gases y afecten a los vecinos en su retorno a casa. También se evalúa la posible afección de las mareas en la zona, que podrían ayudar a empujar los gases desde el subsuelo a la superficie. Por eso se considera la posibilidad de acceder a esas zonas como «altamente peligrosa» hasta que se resuelva la desgasificación.

Ante esta situación, el Pevolca no se decide a resolver esas evacuaciones y, una vez más, advierte a quienes sí regresan hoy a sus hogares que se deben respetar las zonas de seguridad señalizadas en torno al frente de las coladas y establecidas tras el oportuno análisis de riesgos, y que no se podrán ocupar aquellos inmuebles que, según las oficinas técnicas municipales, no reúnan condiciones de habitabilidad. Igualmente, se mantienen las recomendaciones de no acceder a espacios bajo rasante como garajes, trasteros o sótanos sin medición de gases previa, ni tampoco sin compañía. Previamente, además, hay que asegurarse de que no hay abombamientos, deformaciones o grietas en muros o techos. Si fuera así, hay que informar al respectivo ayuntamiento.

No fumar ni encender la luz

También se aconseja apagar cualquier fuente de ignición, no fumar o no encender la luz hasta que la edificación esté ventilada, y abrir puertas y ventanas para hacerlo, esperando quince minutos antes de acceder al interior. En caso de notar mareo, falta de aire, náuseas o falta de fuerza, se recomienda salir rápidamente de la edificación y llamar al teléfono de emergencias 112, por lo que es necesario disponer siempre de un teléfono operativo. Además, el Pevolca recomienda que antes de regresar a las zonas evacuadas, es preciso informarse a través de fuentes oficiales y seguir sus indicaciones, siendo conscientes de que en ningún caso se deben rebasar los límites establecidos por las autoridades en las zonas que se mantienen de exclusión de tránsito.

Un punto limpio provisional para Los Llanos

El Cabildo de La Palma ha iniciado las obras de construcción del punto limpio provisional en Los Llanos de Aridane, que permitirá reponer este servicio público en la comarca del Valle, después de que el avance de las coladas de la erupción volcánica destruyera estas instalaciones que se encontraban en el polígono industrial del Callejón de la Gata. La consejera responsable del Servicio de Actividades Clasificadas y Residuos, Nieves Rosa Arroyo, destacó que las obras para la implantación del punto limpio se han contratado por el procedimiento de emergencia por un presupuesto de 61.150 euros y un tiempo de ejecución previsto inicialmente de unos dos meses, eligiendo para su ubicación, con la colaboración del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, un solar en la zona conocida como El Roque. Arroyo recalca que se emplea parte del solar destinado a la futura Residencia de Mayores de Los Llanos de Aridane con esta finalidad ante la emergencia volcánica, poniendo el acento en el carácter provisional del Punto Limpio, que se desmantelará una vez se construya el definitivo. El punto limpio, para el que se destinan alrededor de 1.800 metros cuadrados de suelo, tendrá una entrada y salida de vehículos independiente por la calle Camino Cruz de La Paloma. | R.P.