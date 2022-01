Olarte: «Sentía un gran cariño por lo nuestro, y muy especial por La Palma»

El expresidente de Canarias Lorenzo Olarte compartió historia, vida y confidencias con el Gobernador Civil Francisco Laína. De su mano estuvo la llegada del alto funcionario castellano a Canarias y con él mantuvo contacto hasta el final. «Estaba pasando una noche muy feliz con todos mis hijos y nietos que han venido, incluso desde Irlanda, a pasar estas fiestas, y el disgusto que he recibido ha sido impresionante. Era rara la semana que no llamaba a Paco Laína o que él no me llamaba a mi para comentar lo que sucedía en Canarias», comentó anoche Olarte al conocer el fallecimiento por LA PROVINCIA. «El cariño que el sentía por todo lo nuestro era indescriptible y, de una manera muy especial por la isla de La Palma, donde él estuvo destinado como delegado del Gobierno, antes de venir a Las Palmas. Estaba indignado por la ayuda que el Gobierno de España estaba prestando, tarde y poco».

«Laína desempeño un papel fundamental el día del 23-F mientras los parlamentarios permanecíamos encerrados en el Congreso por culpa de Tejero», añade Olarte al teléfono desde un restaurante de la capital. «Todo lo que yo diga de Laína, de su inteligencia, de su preparación y de su honestidad, es poco». «Lidió muy bien con el Mpaiac, y el propio Laína me ha dicho que le ayudó mucho en esa guerra José Carlos Mauricio. Nadie lo sabía pero Mauricio le ayudó con gran eficacia, me lo ha dicho a mí el propio Laína», rememora Olarte. «Al final Laína se armó un lío por una razón urbanística con Ortiz, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y se resolvió con intervención del entonces ministro Martín Villa que mandó a Laína a Aragón o a no se donde, para que esto siguiera igual». «Tengo un recuerdo personal extraordinario», sigue repasando el expresidente. «Celebramos en tiempo de Suárez una asamblea popular en el Cabildo, que yo presidía. Y allí Mauricio habló en nombre del Partido Comunista, que no estaba legalizado; y otro de CC OO; y el Gobernador Civil, miró a otro lado. Sabía que Laína no me iba a reprochar ni a poner dificultades. Lo había traído yo a Canarias y respiraba el mismo aire político que yo. Luego fue un suarista consumado».