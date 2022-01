Coalición Canaria (CC) arranca una campaña participativa a través de la que quiere conocer la opinión de la sociedad canaria para fijar “una hoja de ruta” para resolver los problemas e incertidumbres a los que se enfrenta el Archipiélago en los próximos años. La formación presentó este lunes 17 de enero su plan Proyectemos el futuro juntos. Canarias te necesita que busca establecer un debate entre los diferentes agentes sociales de las Islas que acabe con “las improvisaciones” en la forma de actuar.

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, aseguró que este año son muchas las incertidumbres que acechan a Canarias. La inflación, el alza del precio de los fletes, la pandemia o la financiación autonómica, que ningún gobierno “puede afrontar en solitario”. Por eso, consideró necesario abrir un “espacio de reflexión” abierto a cualquier participación. Para ello, varios expertos han preparado documento base que será el punto de partida del debate y a partir de ahí se tratarán hasta una veintena de temas, entre los que se encontrarán Educación, Investigación y Universidades, Reto Demográfico, entre otros, que también podrán ampliarse.

Clavijo destacó que el debate se abordará desde la perspectiva de todas las islas, ya que señaló que, por ejemplo, el reto demográfico no se podrá abordar igual "desde Fuerteventura donde hay un exceso en la llegada de ciudadanos", que en La Palma, donde se tratará también los efectos que podrá producir la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Uno de los aspectos en los que incidió el también senador por la Comunidad Autónoma y expresidente de Canarias es el de la financiación autonómica, ya que aseguró que es básico para sostener los servicios públicos. Criticó que no se haya generado un debate en la sociedad canaria respecto a esto y manifestó que se desconoce si Canarias tiene alguna propuesta concreta. "Lo único que hay en estos momentos es un informe elaborado por expertos, entre los que no hay ningún canario, en el que lo que vuelven a hacer es ignorar el hecho insular y tratar de mezclar el REF con la financiación autonómica", apuntó. Algo que deja a Canarias como una de las comunidades "más perjudicadas", ya que no solo no aumentaría sus recursos sino que perdería todavía más, algo que "metería una presión a los servicios públicos que va en detrimento de los ciudadanos y eso nadie lo está debatiendo y ni siquiera sabemos si el Gobierno está trabajando en este asunto".

La portavoz nacionalista, María Fernández, fue la encargada de desgranar el proceso de participación que ha puesto en marcha CC y que arrancó este lunes con su presentación. "Tiene que ser nuestra guía para que Canarias quiere a donde quiere llegar y no sigamos con esta política de improvisación", destacó. A partir de ahora, tendrán lugares reuniones presenciales en todas las islas y cualquier persona podrá participar también a través de la página web canariastenecesita.com.

El proceso finalizará en junio y las conclusiones se trasladarán a la ejecutiva que será la encargada de elaborar un documento final que se presentará en julio.