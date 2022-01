El Cabildo «solo» entrega 3,5 de los casi once millones para los afectados por el volcán de La Palma

El reparto de los fondos ingresados solidariamente por empresas, entidades y particulares en las cuentas habilitadas para tal fin por parte del Cabildo de La Palma genera un agrio enfrentamiento entre el gobierno insular y la oposición, que considera insuficiente el hecho de que hasta ahora «solo» se hayan ingresado 3,5 millones de los 10,7 recibidos en donativos para paliar los efectos de la erupción volcánica.

En la última sesión plenaria de la Institución, Coalición Canaria (CC) reclamó que el tiempo y el sistema de reparto de estos donativos no estaba teniendo la suficiente celeridad, perjudicando de esta forma a las familias destinatarias de esas ayudas que, cuatro meses después de que se produjera la erupción, aún no han recibido la solidaridad de tantas donaciones.

Además, los nacionalistas también critican el hecho de que, durante todo el periodo de las fiestas navideñas, el Cabildo haya repartido tan solo 33.500 euros de esos donativos, tal y como así figura en el portal de transparencia de la institución insular, donde también se contempla que eran 1,8 millones los entregados a los afectados.

El presidente, Mariano Hernández Zapata, corrigió la cifra hasta situarla en 2,6 millones, y señaló que la entrega de esas ayudas viene marcada por el ritmo establecido por el Registro Único de afectados, recordando además que esta oficina permanecerá abierta durante los próximos seis meses. Desde el Cabildo también se defiende que ya transfirió más de 3,5 millones de euros de los donativos recibidos que han llegado a más de 1.300 familias. A propósito, la consejera de Acción Social, Nieves Hernández, señaló que las ayudas se conceden con la información aportada por las personas damnificadas al Registro de Personas Afectadas por el Volcán, dependiente del Gobierno de Canarias, y que «el Cabildo va realizando los abonos una vez extrae los datos de los inscritos, lo que permite a los afectados recibir los donativos sin más trámites adicionales, y es la propia administración insular la que procede a los pagos».

La consejera también se refería al proceso administrativo que se debe realizar antes de cada abono de ayuda, que se abre con el alta a terceros, la creación de «su ficha» y el inicio del procedimiento vía resolución para el correspondiente pago. «Se trata de un importante trabajo administrativo y técnico que garantiza el pago acorde a la legalidad vigente», defendió.

Nieves Hernández, que además es secretaria general del PP en la Isla, censuró la actitud de los responsables de CC en la institución palmera, aludiendo a que la consejera Nieves Lady Barreto «trata de confundir a los palmeros con un tema tan importante como son las donaciones y la recuperación de la Isla», añadiendo que la denuncia sobre la baja ejecución de la aportación de las ayudas a los afectados «nada tiene que ver» con la realidad. En este sentido, la consejera cuestionó que tal crítica se haya hecho «con total intención de confundir a los palmeros, trasladando un mensaje erróneo a la opinión pública».

Además, la consejera de Acción Social indicó que todos los días se actualizan los pagos que realiza la primera institución de la Isla a los afectados, por lo que se trata de una cifra en continuo aumento. Por tanto, recomendó a la consejera nacionalista «que abandone la línea del enfrentamiento que, en este caso, evidencia su falta de conocimiento y de respeto por los palmeros, por la propia institución y, más grave aún, por los afectados».

En un comunicado remitido desde el grupo de gobierno del Cabildo de La Palma, se solicita «de nuevo» al grupo de Coalición Canaria en la Institución que «deje de enviar mensajes puramente electoralistas, porque en estos momentos nuestra prioridad es seguir inmersos en la recuperación de La Palma y seguir trabajando por y para las personas desde la transparencia y el rigor».

Gestión «vergonzosa»

Desde CC continúan reclamando la entrega inmediata a los afectados de todo el dinero, refiriéndose a esos casi once millones de euros que ha recibido la corporación de miles de donaciones solidarias y permanecen en los bancos. «Es imperdonable que no se haya entregado aún todo el dinero», denuncia Nieves Lady Barreto.

Para los nacionalistas «resulta intolerable que el dinero esté guardado en una cuenta bancaria mientras que aquella gente que lo necesita no puede disponer de él», por lo que exigen al grupo de Gobierno insular que abone toda la cantidad a los legítimos destinatarios de esos fondos. Al respecto, Barreto subrayó que da igual que la cifra vaya de 1,8 a 2,6, «cuando las donaciones a la cuenta del Cabildo son casi de once millones». Por eso calificaba como «cifra horriblemente mala» el bajo porcentaje de dinero entregado a los afectados, recordando que obran en su poder los informes técnicos que aluden a que son 1,8 millones los entregados.

Sobre esa situación, y en relación a la gestión desarrollada por el grupo de gobierno insular, integrado por el PP y el PSOE, Barreto señaló que «están acostumbrados a mentir y que no se les caiga la cara de vergüenza», restando credibilidad a sus explicaciones. Por eso añadía que «no se trata de entrar en una guerra de cifras, se trata de que no tienen vergüenza y tienen en las cuentas del Cabildo once millones de euros donados por la gente para los afectados del volcán y no los entregan». Además, subrayó, «ahora dicen que son 3,5», pero «lo hacen para tapar las vergüenzas de la mala gestión que hacen».

Nieves Lady Barreto insistió en que «se debe entregar de una vez por todas el dinero que se encuentra depositado en las cuentas bancarias», reiterando que «es una vergüenza decir que han entregado 3,5 de once». Además, aludió a la posibilidad administrativa de hacerlo, para lo cual requirió a los responsables insulares a que «si no saben le pregunten al Ayuntamiento de El Paso, que sí lo ha hecho y hasta en dos ocasiones», por lo que recalcó que «no es un problema de procedimiento, es por no estar detrás de los asuntos y en este Cabildo falla eso».

Por último, la portavoz de CC explica que sigue habiendo gente «viviendo en garajes, en caravanas o hasta más de diez personas en pisos pequeños», una situación que no ha cambiado «porque no se ha hecho nada para que cambie».