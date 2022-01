Podemos se descuelga de la petición unánime del Parlamento para ampliar la RIC

Los cuatro diputados de Podemos son los únicos que han votado en contra de defender en Madrid una nueva flexibilización de la normativa sobre la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), de modo que las empresas, golpeadas por la crisis del coronavirus, tengan un año más de plazo para cumplir los requisitos. El Parlamento regional, con esta excepción de Podemos, alcanza así una insólita unanimidad, ya que los cuatro partidos que sostienen el Gobierno de Ángel Víctor Torres (PSOE, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y los podemitas) no querían que este asunto se debatiera en el pleno de este jueves. De hecho, las fuerzas políticas del Ejecutivo elevaron un recurso a la Mesa de la Cámara (el órgano de gobierno del Legislativo autonómico) para que no se discutiera el informe propuesto por la oposición (Coalición Canaria, PP y grupo mixto) en relación con el proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico, una iniciativa que se está tramitando en las Cortes Generales y sobre la que el Parlamento debía pronunciarse porque afecta al Régimen Económico y Fiscal (REF). El caso es que la oposición daba su visto bueno al proyecto de ley estatal, con lo que en principio no había razón alguna para que se produjera un choque parlamentario, pero en su propuesta planteaba la necesidad de que se diera a las empresas un año más de margen en lo relativo a la RIC. Un año más del ya concedido. Fue esto último lo que llevó a los partidos del cuatripartito a tratar de impedir que se debatiera el texto de nacionalistas, populares y grupo mixto. A su juicio era una petición extemporánea que no tenía cabida dentro del marco de un informe de respuesta al Estado por la modificación del REF. Con todo, y tras días de conversaciones, los grupos del pacto accedieron a incluir en el informe, finalmente aprobado por unanimidad, esa solicitud de un nuevo año de gracia para las empresas isleñas, algo que la patronal de la Comunidad Autónoma viene reclamando como fundamental para evitar que miles de negocios se vean comprometidos.