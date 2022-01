División en el Parlamento por las modificaciones del Estado en el REF

Los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno han presentado un recurso ante la Mesa de la Cámara contra la propuesta planteada por los grupos de la oposición en torno al informe que tiene que elevar el Parlamento al Congreso por el proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico, que se tramita en la Cámara Baja y que legisla sobre algunas cuestiones del Régimen Económico y Fiscal (REF), por lo que requiere del parecer de la Cámara autonómica.

PSOE, NC, Podemos y ASG se quejan de que la propuesta alternativa presentada por CC, PP y Cs contiene un punto que ya está extinto y otro que es incongruente con lo que solicita el Congreso de los Diputados. En relación con el primer punto se trata de informar favorablemente a la ampliación del plazo de materialización de la Reserva para Inversiones (RIC) de las dotaciones de 2016 del año 2020 al 2021, una excepción que se aprobó en diciembre de 2020 en forma de real decreto ley y que ahora se tramita como proyecto de ley. Los grupos que respaldan al Ejecutivo estiman que este precepto tiene extintas sus consecuencias jurídicas al haberse cumplido el periodo de aplicación, además de que era un artículo transitorio.

El segundo punto objeto de recurso es la petición de los grupos de la oposición para que se incluya en el proyecto de ley a su paso por el Senado algo similar, es decir, ampliar la RIC dotada en 2017 un año más, de tal manera que en 2022 se pueda seguir materializando los fondos aportados por las empresas hace cuatro años. Esta es una petición que también han realizado asesores fiscales, empresas, colegios profesionales y otras entidades.

Sin embargo, los grupos mayoritarios entienden que se trata de una propuesta que no forma parte de la ley de la que tiene que informar la Cámara, por lo que resulta «incongruente» ya que el Parlamento se tiene que limitar a emitir un informe favorable o desfavorable a las modificaciones del REF que se realizan en la ley que se tramita en las Cortes y no introducir cuestiones nuevas o que no están en el texto.

Los cuatro grupos piden a la Mesa del Parlamento que estos dos puntos de la oposición no sean objeto de debate en el pleno extraordinario que se celebra hoy para aprobar la emisión del informe. Como ha pasado en anteriores sesiones plenarias, las diferencias entre los grupos del Gobierno y los de la oposición en torno al cumplimiento del REF por parte del Estado saldrán de nuevo a colación.

Una de las alternativas que se está barajando es que se deje fuera del informe del Parlamento la ampliación de la RIC a 2022 pero que sí se incluya un anexo en el que la Cámara solicite al Gobierno central que se tenga en cuenta esta opción debido al impacto del Covid en la economía de las Islas. Se trata de una alternativa que será estudiada en la Mesa de la Cámara previa al pleno.