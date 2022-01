Manuel Domínguez es elegido presidente del PP canario con el 97% de los votos

El Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular (PP) en Canarias ha elegido a Manuel Domínguez como nuevo presidente de la formación en las Islas, con el 97% de los votos. El alcalde Los Realejos y diputado autonómico, quien sustituye a Australia Navarro al frente de los populares canarios, asume el cargo con “ilusión y esperanza” y se marca como objetivo conseguir que el PP gobierne Canarias. Para lograr esta meta, Domínguez considera que la estrategia debe partir desde el municipalismo, por lo que se compromete a reforzar los comités locales, partiendo de la base de que “los pactos en cascadas son un error”.

“Puedo prometer y prometo que no les vamos a defraudar”, fueron las primeras palabras de Domínguez tras ratificarse como presidente regional del PP. La principal meta que se marcó para esta nueva etapa es que el partido logre representación en todos los municipios y en todas las islas. Además, destacó que la formación trabajará para potenciar el turismo de calidad en el Archipiélago y para atraer talento gracias a la seguridad jurídica y los incentivos fiscales, protegiendo el REF y la RIC. Entre las políticas sociales subrayó el apoyo a las familias, a las personas dependientes y a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El nuevo líder del PP en el Archipiélago apuntó durante su intervención en el XV Congreso Regional del partido que los tres últimos años “se han hecho eternos”, porque el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, ha demostrado “un servilismo vergonzante y lesivo hacia el Gobierno de Pedro Sánchez”. Así, afirmó que si el PP llega a gobernar en Canarias “jamás apoyará una decisión que vaya en contra de los intereses de las Islas”. Domínguez sostuvo que, durante la pandemia, Torres “se ha arrodillado sin remordimiento” y “no ha planificado ninguna estrategia, condenando a los canarios a padecer una cadena de improvisaciones”. Además, el presidente del PP en las Islas, nacido en Venezuela, acusó al PSOE de permanecer inmóvil ante la inmigración con la esperanza de que "pase de largo el problema”.

Casado invita a Australia Navarro a unirse al Comité Ejecutivo nacional del partido

Domínguez, que presentó 3.339 avales para su candidatura, reveló los nombres de las personas que formarán al equipo con el que llevará las riendas del partido en las Islas hasta 2026. Su número dos será el máximo responsable de la organización en Gran Canaria y diputado autonómico, Poli Suárez, quien asume la Secretaría General del PP en Canarias, en sustitución de Pedro Suárez. Además, Noelia García, alcaldesa de Los Llanos de Aridane y presidenta del congreso de los populares, será la portavoz del PP en las Islas, cargo con el que se convierte en la número tres de la organización en las Islas.

Durante la clausura del congreso, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, mostró su entero apoyo a Domínguez y agradeció la generosidad ha mostrado con el partido Australia Navarro, a quien invitó a unirse al Comité Ejecutivo nacional, para seguir trabajando “codo con codo” en la política estatal. Casado, quien participó en la cita telemáticamente desde Palencia, destacó el papel de Domínguez como alcalde y lo calificó como una persona “comprometida con los derechos y las libertades”. Además, afirmó que el Archipiélago necesita “políticas eficaces”, porque se ha visto golpeado en los últimos años por la pandemia, la crisis migratoria y la erupción del volcán de La Palma.

Teodoro García Egea subrayó que “hoy se está construyendo la unidad que necesita el partido en Canarias”

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, subrayó que “hoy se está construyendo la unidad que necesita el partido en Canarias” y aseguró que Domínguez es conocedor de “la receta para el éxito”. Describió al nuevo presidente regional de la organización como un “político completo”, cercano con la ciudadanía y capaz de gestionar. Además, García Egea destacó la gran empatía y el conocimiento de la política municipal y nacional de Poli Suárez quien, a su juicio, forma una “combinación perfecta” con Domínguez. También tuvo palabras para Navarro a la que agradeció “haberse echado el partido a la espalda en un momento muy difícil”. El secretario general del PP defendió que a Canarias “le sobra un pacto de Gobierno, en el que se están mirando de reojo para ver quien salta primero”. Asimismo, señaló que las Islas “se están quedando atrás, porque no están en la mesa en la que se toman las decisiones”, debido a que Torres, “no puede hablar con Sánchez”.

“Estoy orgullosa del PP, un partido que me lo ha dado todo y al que me he entregado al máximo”, aseguró Navarro

Australia Navarro, en su última intervención como presidenta, después de que el pasado noviembre anunciara su decisión de no optar a un nuevo mandato, se despidió del cargo “emocionada” y recordó con cariño el primer día que pisó la sede del PP en Gran Canaria, con el deseo de “avanzar y mejorar la calidad de vida de los canarios”. “Estoy orgullosa del PP, un partido que me lo ha dado todo y al que me he entregado al máximo”, aseguró Navarro, quien explicó que este es un “fin de ciclo intenso y gratificante” al que llega con “la sensación del deber cumplido”. De Domínguez destacó su ilusión y su capacidad de trabajo, así como su compromiso para asumir el liderazgo del partido con el objetivo de ganar las próximas elecciones.