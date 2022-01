Arrecife no da el brazo a torcer y los migrantes se hacinan en una nave

La pesadilla del muelle de la vergüenza en Arguineguín se ha replicado en Lanzarote en forma de nave. La oleada de inmigrantes del último fin de semana hacia la isla oriental ha provocado el hacinamiento de más de 400 personas en la infraestructura que la Policía usa para detener a los migrantes las primeras 72 horas mientras que el campamento financiado por la Comisión Europea —con un coste de 2,1 millones de euros,— y que el Ministerio del Interior montó en la trasera de la comisaría de Arrecife, en la zona portuaria, está preparado pero completamente vacío por los desacuerdos entre administraciones. La Delegación del Gobierno afirmó ayer que el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) está listo pero que corresponde el Ayuntamiento de Arrecife explicar por que aún no ha concedido los permisos municipales. Mientras, desde el consistorio, lanzan la pelota al tejado contrario, asegurando que no se han entregado los documentos necesarios para sacar adelante la licencia.

Y mientras la pelota viaja de una administración a otra los inmigrantes que llegan a Lanzarote pasan sus primeras horas entre goteras, cucarachas y otros bichos, según afirman fuentes policiales que ya designan al recinto como la nave de la vergüenza por sus condiciones «insalubres e indignas». La situación empeoró este fin de semana con la llegada de nueve embarcaciones cargadas con 400 personas que tuvieron que compartir un espacio que cuenta con una capacidad para 150, cinco baños químicos y un único grifo de agua corriente para asearse. Ayer había unas 300 personas en el recinto según fuentes policiales.

El Ayuntamiento de Arrecife, gobernado por el Partido Popular con el apoyo de Somos-Nueva Canarias y Coalición Canaria, mantiene la misma postura desde octubre: no se permitirá la apertura del nuevo campamento si Interior no cumple escrupulosamente todos los trámites. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, por su parte, nunca vio el obstáculo administrativo cuando la Autoridad Portuaria, propietaria del terreno, se lo cedió temporalmente. El ministerio se apresuró a montar los diferentes módulos de oficinas, baños, duchas y dormitorios pero el Ayuntamiento se quejó de que no se les consultase y tachó de «ilegal» e «indigno» el campamento. «Hay un expediente abierto por parte del Ayuntamiento del servicio de infracciones porque nadie puede ponerse a construir nada sin licencia», añaden fuentes del consistorio que además aseguran que si no se cumple con el «procedimiento» se acabarán «desmantelando» las carpas instaladas.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, aseguró ayer que el bloqueo del Ayuntamiento de Arrecife a instalar un centro que permita aumentar las capacidades de la Policía Nacional en la atención a la llegada de inmigrantes, «no está para nada justificada» e insistió en que el Ministerio del Interior ha procedido con los trámites necesarios para la obtención de las licencias correspondientes. Por otro lado, afirmó que la propuesta de instalar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en una ubicación propuesta por el Ayuntamiento de Haría continúa «en estudio».

Lo cierto es que Lanzarote se ha convertido en el epicentro de llegadas de pateras de los últimos días. De las 16 embarcaciones que arribaron a las Islas desde el pasado sábado, nueve lo hicieron a esta isla. Según datos de Cruz Roja un total de 1.975 inmigrantes han alcanzado las costas canarias en lo que va de año y el 37% (728) llegaron a Lanzarote. Además del desplazamiento del foco migratorio hacia las islas orientales Pestana también destacó ayer otros cambios importantes en la ruta, como el aumento en el número de mujeres migrantes, la «degradación» de las embarcaciones que arriban al Archipiélago o el aumento de embarcaciones que parten desde territorios más al norte, como el Sáhara Occidental y Marruecos. Miembros de Cruz Roja confirmaron ayer que las condiciones de las embarcaciones han empeorado desde el último trimestre del año pasado, lo que se ha visto reflejado en el deterioro «físico» de las personas que alcanzan las costas canarias.

El delegado del Gobierno afirmó que en el Archipiélago aún hay unos 3.000 inmigrantes y aseguró que la llegada de personas en situación irregular se encuentra en cifras «similares» a las del pasado año. Pestana defendió que actualmente Canarias tiene más recursos «gracias al trabajo de los ministerios correspondientes» aunque admitió que se siguen «detectando deficiencias».

Por otro lado, el delegado del Gobierno en Canarias consideró que el modelo de colaboración de Marruecos en el Mediterráneo «debería plasmarse en la costa Atlántica», ya que deben «mejorar muchísimo» los incrementos de control. Además, Pestana insistió en que se deben pulir las «deficiencias» relacionadas con el traslado de menores inmigrantes a la Península, ya que se trata de una cuestión que en su momento «afectó a Andalucía y ahora le está ocurriendo a Canarias», apelando en este sentido a la colaboración del resto de autonomías.