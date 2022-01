Pedro Quevedo se aferra a su escaño hasta el 30 de junio

Malestar, irritación y cabreo en las filas de Nueva Canarias sobre el debate abierto con Coalición Canarias en torno la fecha en que su diputado en el Congreso, Pedro Quevedo, debe ceder el escaño a la número dos de la coalición nacionalista en Las Palmas en las últimas elecciones generales, María Fernández, de CC, en cumplimiento del acuerdo electoral entre ambas formaciones para repartirse temporalmente el acta parlamentaria. Ese acuerdo fijaba para Quevedo una estancia de dos años y medio y para Fernández el año y medio final de la legislatura, pero ambos partidos discrepan abierta y gravemente sobre la fecha de inicio de la legislatura, momento en el que debería a empezar a contar el calendario para la sustitución.

Quevedo insiste en que el momento en que el reloj debería empezar a descontar sus días como diputado es el de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el 7 de enero de 2020, y la inmediata apertura del primer periodo de sesiones de la Cámara Baja ese mismo mes. Ese punto de partida, asegura, le permitiría mantener el escaño hasta el próximo 7 de julio, aunque al ser este mes inhábil desde el punto de vista parlamentario estaría dispuesto a ceder el puesto siete días antes, el 30 de junio. Alega que la legislatura no empieza en términos de actividad parlamentaria hasta la investidura y la primera programación de plenos, de forma que tendría derecho a estar seis periodos de sesiones, es decir, hasta la finalización el 30 de mayo del actualmente en marcha, que precisamente se estrenó el pasado martes.

Desde CC hacen una interpretación completamente distintas y consideran que la legislatura oficialmente empieza el día en que se constituyen las Cortes, en este caso el 3 de diciembre de 2019, y que por tanto los dos años y medio que le corresponden a Quevedo se cumplen el 3 de junio. Es decir, mientras NC hace un cálculo en función de los periodos de sesiones, CC lo hace atendiendo exclusivamente al calendario natural. Dado que ambas formaciones no aclararon estos términos en su acuerdo electoral, se condenan ahora a dirimir una controversia que quizá deba resolver algún tribunal o junta electoral si no hay acuerdo previo.

En todo caso, Quevedo expresó ayer su malestar con CC no tanto por las dudas sobre la fecha en que se debe producir el relevo, sino por la campaña que considera que ha emprendido la formación que lidera Fernando Clavijo, al que apunta directamente, para “intoxicar” y poner en duda la voluntad de NC de cumplir al acuerdo. Señala en este sentido la ocasiones en que el propio Clavijo se ha referido al mes de mayo como fecha de la sustitución, en cuyo caso se estaría como referencia y punto partida la celebración de las elecciones.

“Ya está bien de disparates y de insultos. Llevamos meses asistiendo a un conjunto de informaciones que todas vienen del mismo sitio, del señor Clavijo, tratando de poner en cuestión que NC vaya a cumplir con su compromiso de ceder el escaño a CC tras dos años y medio de legislatura, tal como pactados en el acuerdo electoral del 10-N de 2019”, se lamentaba ayer Quevedo. Cree en este sentido que las afirmaciones del senador y líder de CC respecto a que el plazo para ceder el escaño se cumplirá en mayo “manifiesta una evidente voluntad, no solo de faltar a ala verdad, sino de intoxicar y lanzar el mensaje falso de que NC no cumple”.

El diputado por Las Palmas insiste en que “esta dicho hasta la saciedad por parte de NC que vamos a cumplir el compromiso, pero se descalifica así mismo quien lanza el mes de mayo como fecha de la cesión del escaño. Parece existir una alta ansiedad en CC sobre este asunto que interpreto como que tienen dudas de que NC vaya a cumplir el acuerdo”. “Los compromisos se van a cumplir y esto no es motivo de una negociación como si esto fuera un mercado persa. Y por tanto poco hay que hablar más que reiterar que dejaremos el escaño cuando nos toque. Pido un poquito de serenidad y menos intoxicación”, recalca el diputado de NC en respuesta a las declaraciones de Fernández hace dos días cuando señalaba que “las fechas del relevo no están sujetas a negociación”, insistiendo por su parte en el 3 de junio para la sustitución.

Quevedo recalca que “antes el señor Clavijo hablaba de mayo, ahora ponen la fecha del 3 de junio, entrando en un mercado persa en el que no vamos a mercadear”. “Es manifiesta la mala fe y la mala voluntad de ese tipo de posiciones, que supone una intoxicación persistente ante nuestro silencio porque nos parece que es un poco vergonzante estar con este tipo de debate a modo de mercado persa”, denuncia el diputado por Las Palmas

“Puede haber diversas interpretaciones sobre la fecha del relevo, pero lo que garantizo es que cuando se cumplan dos años y medio efectivos, es decir, cinco periodo de sesiones, se producirá el cambio, y aquí ni se remolonea ni se mira para otro lado”,

“Puede haber diversas interpretaciones sobre la fecha del relevo, pero lo que garantizo es que cuando se cumplan dos años y medio efectivos, es decir, cinco periodo de sesiones, se producirá el cambio, y aquí ni se remolonea ni se mira para otro lado”, señala el diputado de NC, quien defiende que “la legislatura efectivas empieza con la investidura, porque ya tuvimos algún precedente de que al no haber investidura no hubo legislatura. Esto es de cajón”. Quevedo cree que, a partir de ahí, los dos años y medio se cumplirían el 7 de julio”, pero que “como parece razonable asumir que, aunque realmente la actividad parlamentaria comenzó en enero, consideramos que el final de junio coincide con la finalización de ese periodo de sesiones, y como no vamos a poder llevar a cabo el cambio efectivo el 7 de julio, lo normal es hacerlo el 30 de junio”.

Quevedo insiste en que “lo razonable y lo lógico es calcular por meses y la fecha que barajamos de entrada es el 30 de junio. Lo hablaremos en la Ejecutiva de NC y decidiremos”, aclaró antes de insistir en que “no tenemos ninguna negociación con CC sobre este tema, porque lo que ha habido es una campaña de intoxicación por parte de Clavijo sobre el mes de mayo”. “Los del mercado persa que lo expliquen. Este lio de fechas en nada ayuda al prestigio de la política y la fecha para el relevo es el 30 de junio porque es cuando finaliza el periodo de sesiones”, insiste Quevedo. “Se está intentando dañar la imagen de NC con unas informaciones falsas sobre si Quevedo no quiere dejar el escaño. Hay que tomar como referencia lo que son periodos válidos de la actividad parlamentaria”, remata.