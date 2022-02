Rodríguez ve inaceptable que dejen sola a Canarias con menores no acompañados

El vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, ha señalado este miércoles que es "inaceptable" que la Unión Europea y el Gobierno de España "dejen sola" a Canarias en un asunto "tan sensible" como la atención a la infancia y la gestión de los menores extranjeros no acompañados.

En declaraciones a los periodistas, tras ser preguntado por la situación de colapso que ha denunciado la directora general de Protección a la Infancia y Familias, Iratxe Serrano, Rodríguez ha admitido que tampoco ha sentido "el calor y apoyo" de Europa y del Gobierno de España en estos dos años "terribles" en los que la pandemia ha provocado que se recrudezca "un fenómeno ineludible e inevitable" como la inmigración.

"No podemos no responder con humanidad, prontitud y solvencia a los menores que sobreviven y llegan, a los que hay que garantizarle, no solo cama y comida, sino un proyecto vital, porque sería traicionar nuestros valores, ética y principios. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para atenderlos, porque se trata de cumplir leyes internacionales y derechos de la infancia", ha apuntado Rodríguez.

A su juicio, "no es tolerable que se mire para otro lado", del mismo modo que "no es aceptable" que Canarias tutele a 2.800 menores en los centros, donde, según Rodríguez, "hacen un esfuerzo extraordinario" con la colaboración de otras administraciones.

Es inaceptable, ha repetido, que no haya colaboración por parte del resto de comunidades y de la Unión Europea y ha aseverado que "no puede ser" que las comunidades fronterizas tengan que hacerse cargo solas.

"Madrid tiene tres veces más habitantes y tutela a 250 menores no acompañados", se ha quejado Rodríguez, que ha agregado que no se puede más porque no hay más capacidad.

"¿Cuando tengamos 5.000 los gestionamos nosotros solos también? ¿Es tolerable que dejen a esta comunidad sola?", se ha preguntado el vicepresidente, que ha asegurado que se hará todo lo posible por atender a los menores que sigan llegando "con dignidad", pero ha señalado que no es suficiente que solo se hayan derivado alrededor de 200 menores.

A su juicio, esta cuestión debería atenderse en función del peso de cada comunidad y ha pedido mayor compromiso al resto de administraciones estatales y europeas, así como al resto de comunidades autónomas.

También ha criticado Rodríguez a los partidos que gobiernan en España (PSOE y Podemos) y a los que lo sustentan, ya que, según ha dicho, "no vale" un discurso aquí y otro allí".

"Me parece bien el llamamiento de la directora general porque es verdad que no se puede más y no hay más capacidad. Podemos cumplir nuestra cuota e incluso hasta un poco más, pero lo de ahora es inasumible y no tenemos más capacidad", ha concluido Rodríguez.